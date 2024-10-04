「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」が、中国人女優リウ・イーフェイを差別したという主張が飛び出た。【写真】リサ、“ヴィトンの息子”と寄り添う姿が目撃ルイ・ヴィトンのグローバルアンバサダーを務めるリウ・イーフェイは、10月2日（現地時間）にフランス・パリのファッションウィークで開催されたファッションショーに参加した。しかし、リウ・イーフェイがファッションショーに参加した姿が公開されると、中国のネット上で