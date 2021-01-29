à£Î¹ñÅÞá¤¬à£Î£È£ËÅÞá¤Ø ¡Ö£Î£È£Ë¼õ¿®ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤ëÅÞ¡×¤Ë²þ¾Î
¡¡¤³¤ì¤Ê¤é¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡©¡¡£Î£È£Ë¤«¤é¼«¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï£²£¹Æü¡¢ÄêÎã²ñ¸«¤ÇÅÞÌ¾¤òºÆ¤ÓÊÑ¹¹¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿·ÅÞÌ¾¤Ï¡Ö£Î£È£Ë¼õ¿®ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤ëÅÞ¡×¡ÊÎ¬¾Î¡¦£Î£È£ËÅÞ¡Ë¤À¡£
¡¡Æ±ÅÞ¤ÏºòÇ¯¡¢¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤«¤é¡Ö¥´¥ë¥ÕÅÞ¡×¤Ø¤ÎÅÞÌ¾ÊÑ¹¹¥×¥é¥ó¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¡¢¤½¤Î¸å¡ÖÌ±¼çÅÞ¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¼«¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤Ç¡¢Àµ¼°ÊÑ¹¹¡£Î¬¾Î¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡×¤ÏµÑ²¼¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ö£Î£È£Ë¡×¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÎÎ¬¾Î¤Ï¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¤Î¡Ö£Î¹ñ¡×¤ä¡Ö£Î¹ñÅÞ¡×¤Î¤Þ¤Þ¡£¡Ö£Î£È£Ë¡×¤ÏÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¤È¶èÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Û¤È¤ó¤É»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÞÌ¾ÊÑ¹¹¤ÏÏÃÂê¤Å¤¯¤ê¤È¤È¤â¤Ë£Î£È£Ë¼õ¿®ÎÁÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÍ¸¢¼Ô¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë³èÆ°¤òÅÁ¤¨¤ë¿·ÅÞÌ¾¤ÈÎ¬¾Î¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¼õ¿®ÎÁ»ÙÊ§¤¤¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿·Á¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÎ¬¾Î¤ò¡Ö£Î£È£Ë¡×¤«¤é¡Ö£Î£È£ËÅÞ¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç£Î¹ñ¤ä£Î¹ñÅÞ¤¬»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÐºö¤·¤¿¡£ÁíÌ³¾Ê¤Ø¤ÎÀµ¼°¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ¡¢Íè½µÃæ¤Ë¤âÊÑ¹¹´°Î»¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡Î©²Ö»á¤Ï¡Ö¿·ÅÞÌ¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥â¥á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÍèÇ¯¤Î»²±¡Áª¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö£Î£È£Ë½¸¶â¿Í¤¬Íè¤¿¤éÆâ½ï¤ÇÏ¿²»¤¹¤ëÅÞ¡×¡Ö£Î£È£Ë¤ÎÊÛ¸î»ÎË¡£·£²¾ò°ãÈ¿¤òÄÉµÚ¤¹¤ëÅÞ¡×¡Ö£Î£È£Ë¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅÞ¡×¤È¤½¤Î»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÅÞÌ¾ÊÑ¹¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£