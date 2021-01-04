²ÏËÌËãÍ§»Ò¤Î¡ÈLINE¤ÎÌç¸Â¡É¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤³¤ÎLINE¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¡ÊËèÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃËÀ¤«¤é¤ÎLINE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌëÃæ¤·¤«Ï¢ÍíÁ÷¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤·¤¿¡£
ÈÄÌî¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¡¢3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ê¡ÅÄËãµ®¡¢¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¦¸þ°æ·Å¤Î4¿Í¤Ç¡¢LINE¤Ë´Ø¤¹¤ëÎø°¦¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£
¡ÈÎä¤á¤ëLINE¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢²ÏËÌ¤Ï¡ÖÌëÃæ¤·¤«Ï¢ÍíÁ÷¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¿Í¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö¡Ø¤¤¤Þ²¿¤·¤Æ¤ë¡©¡Ù¤¬ÀäÂÐ24»þÄ¶¤¨¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¡¢¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡©¡×¡Ö»þ´ÖÂÓ¹Í¤¨¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÏ¢Íí¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸þ°æ¤¬¡ÖÌç¸Â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£LINE¤ÎÌç¸Â¡×¤ò¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢²ÏËÌ¤Ï¡Ö8»þ¡Ê20»þ¡Ë¡×¤È²óÅú¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¡¢¸þ°æ¤Ï¡Ö¤Ï¤ä¤Ã¡ª¡×¡¢Ê¡ÅÄ¤â¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢²ÏËÌ¤Ï¡Ö8»þ¤À¤è¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£