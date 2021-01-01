¡Ö2021Ç¯È¯¢ª2020Ç¯Ãå¡×¤Î¥Õ¥é¥¤¥È½Ð¸½!? ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õµ¡¤Ï»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤«
¤Þ¤¢ÅöÁ³¤Ã¤Á¤ãÅöÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¥Þ¥ó¤¢¤ë¡ª
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õµ¡¡Ê2020Ç¯¡¢¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¹Ò¶õµ¡ÄÉÀ×¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼24¡×¤Î¸ø¼°Twitter¤¬2021Ç¯1·î1Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¢¥°¥¢¥àÈ¯¥Û¥Î¥ë¥ë¹Ô¤¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õUA200ÊØ¤ÎÈô¹Ô¥Ç¡¼¥¿¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤ÈUA200ÊØ¤Ï¡Ö2021Ç¯1·î1Æü¸áÁ°8»þ15Ê¬½ÐÈ¯¡¢2020Ç¯12·î31Æü19»þ20Ê¬¡Ê¤È¤â¤Ë¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÅþÃåÍ½Äê¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼ÂºÝ¤Ë»þ´Ö¤òÁÌ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þº¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥°¥¢¥à¤Ï¥Û¥Î¥ë¥ë¤è¤ê20»þ´Ö¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥¤¥È¤ÇÆüÉÕÊÑ¹¹Àþ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¥Ù¡¼¥¹¤À¤È2021Ç¯¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢2020Ç¯¤ËÅþÃå¤¹¤ë°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤Ê¤É¤ÇÆÉ¼Ô¤«¤é¡Ö¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£