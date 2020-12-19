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WELCOME U/ËãÅ·Ïµ

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SHIBUYA GHOST NIGHT/Fling Posse

3 Seconds Killer/Buster Bros!!!

Fallin¡Ç/ËãÅ·Ïµ

Bayside-Suicide/MAD TRIGGER CREW

JACKPOT! /Fling Posse

D.R.B Rhyme Anima -1st Battle-Buster Bros!!! VS MAD TRIGGER CREW/Buster Bros!!!¡¦MAD TRIGGER CREW

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3·î17ÆüÈ¯Çä

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2·î3ÆüÈ¯Çä

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²Á³Ê¡§¡ï8,800¡ÜÀÇ

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M2 ¡ÖTrap Of ¡ÈFling¡É¡×¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§°æ¼ê¥³¥¦¥¸

M3 ¡ÖBlast Wolf¡×¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§°æ¼ê¥³¥¦¥¸

M4 ¡Ö¥¢¥µ¥¯¥µBounce¡×¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Ts

M5 ¡ÖThe Novelist¡×¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Ts

M6 ¡Ö²»±ã¡×¡¡ºî»ì¡§RYUICHI¡ÊOOPARTZ¡Ë¡¡ºî¶Ê¡§JUVENILE (OOPARTZ)

M7 ¡ÖGAMBLE ZANMAI¡×¡¡ºî»ì¡§SHUN¡¡ºî¶Ê¡§KENGO

M8 ¡ÖÁè¤¤¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¡×¡¡ºî»ì¡§RYUICHI(OOPARTZ)¡¡ºî¶Ê¡§JUVENILE(OOPARTZ)

M9 ¡ÖBetting Battle¡×¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Ts

M10¡Ö³ëÆ£¡×¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Ts

M11¡Ö±«¡×¡¡ºî»ì¡§Ts / KENGO¡¡ºî¶Ê¡§KENGO

M12¡ÖËãÅ·Ïµ vs µ´´¤¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥º¡×¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Ts

M13¡ÖLullaby¡×¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Ts

M14¡ÖDon¡Çt Pass The Mic(¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì)¡×ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§°æ¼ê¥³¥¦¥¸ / Ts

(¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Division Rap Battle-¡×¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§invisible manners)

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1.Don¡Çt Pass The Mic -Rule the Stage track.2-

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2.Trap Of ¡ÈFling¡É

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3.Blast Wolf

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4.¥¢¥µ¥¯¥µBounce

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5.The Novelist

ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Ts

6.²»±ã

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7.GAMBLE ZANMAI

ºî»ì¡§SHUN¡¡ºî¶Ê¡§KENGO

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9.Betting Battle

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12.ËãÅ·Ïµ vs µ´´¤¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥º

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5·î12ÆüÈ¯Çä

¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈÇBlu-ray¡Û

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²Á³Ê¡§¡ï11,800¡ÜÀÇ

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ÉÊÈÖ¡§KIXM-443

²Á³Ê¡§¡ï8,800¡ÜÀÇ

¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈÇDVD¡Û

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²Á³Ê¡§¡ï10,800¡ÜÀÇ

¡ÚÄÌ¾ïÈÇ DVD¡Û

ÉÊÈÖ¡§KIBM-862¡Á3

²Á³Ê¡§¡ï7,800¡ÜÀÇ

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¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Division Rap Battle-¡ÙRule the Stage -track.3-¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù

5·î12ÆüÈ¯Çä

ÉÊÈÖ¡§NPHM-8101

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¡¦HYPNOSISMIC -Division Rap Battle- Official Website

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