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SHIBUYA GHOST NIGHT/Fling Posse
3 Seconds Killer/Buster Bros!!!
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D.R.B Rhyme Anima -1st Battle-Buster Bros!!! VS MAD TRIGGER CREW/Buster Bros!!!¡¦MAD TRIGGER CREW
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2´¬
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ÉÊÈÖ ANZX-14322
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²Á³Ê¡§¡ï5,800¡ÜÀÇ
ÉÊÈÖANZB-14322
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²Á³Ê¡§¡ï7,800¡ÜÀÇ
ÉÊÈÖ ANZX-14323
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²Á³Ê¡§¡ï6,800¡ÜÀÇ
ÉÊÈÖANZB-14323
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²Á³Ê¡§¡ï6,800¡ÜÀÇ
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²Á³Ê¡§¡ï11,800¡ÜÀÇ
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²Á³Ê¡§¡ï8,800¡ÜÀÇ
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M2 ¡ÖTrap Of ¡ÈFling¡É¡×¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§°æ¼ê¥³¥¦¥¸
M3 ¡ÖBlast Wolf¡×¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§°æ¼ê¥³¥¦¥¸
M4 ¡Ö¥¢¥µ¥¯¥µBounce¡×¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Ts
M5 ¡ÖThe Novelist¡×¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Ts
M6 ¡Ö²»±ã¡×¡¡ºî»ì¡§RYUICHI¡ÊOOPARTZ¡Ë¡¡ºî¶Ê¡§JUVENILE (OOPARTZ)
M7 ¡ÖGAMBLE ZANMAI¡×¡¡ºî»ì¡§SHUN¡¡ºî¶Ê¡§KENGO
M8 ¡ÖÁè¤¤¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¡×¡¡ºî»ì¡§RYUICHI(OOPARTZ)¡¡ºî¶Ê¡§JUVENILE(OOPARTZ)
M9 ¡ÖBetting Battle¡×¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Ts
M10¡Ö³ëÆ£¡×¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Ts
M11¡Ö±«¡×¡¡ºî»ì¡§Ts / KENGO¡¡ºî¶Ê¡§KENGO
M12¡ÖËãÅ·Ïµ vs µ´´¤¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥º¡×¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Ts
M13¡ÖLullaby¡×¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Ts
M14¡ÖDon¡Çt Pass The Mic(¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì)¡×ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§°æ¼ê¥³¥¦¥¸ / Ts
(¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Division Rap Battle-¡×¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§invisible manners)
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¡¦Blast Wolf
¡¦¥¢¥µ¥¯¥µBounce
¡¦Áè¤¤¤Î¤Ê¤¤À¤³¦
¡¦Don¡Çt Pass The Mic -Rule the Stage track.2-
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¡¦Curtain Call
¡¦Special Talk Session & Documentary
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1.Don¡Çt Pass The Mic -Rule the Stage track.2-
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2.Trap Of ¡ÈFling¡É
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§°æ¼ê¥³¥¦¥¸
3.Blast Wolf
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§°æ¼ê¥³¥¦¥¸
4.¥¢¥µ¥¯¥µBounce
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Ts
5.The Novelist
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Ts
6.²»±ã
ºî»ì¡§RYUICHI¡ÊOOPARTZ¡Ë¡¡ºî¶Ê¡§JUVENILE (OOPARTZ)
7.GAMBLE ZANMAI
ºî»ì¡§SHUN¡¡ºî¶Ê¡§KENGO
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ºî»ì¡§RYUICHI(OOPARTZ)¡¡ºî¶Ê¡§JUVENILE(OOPARTZ)
9.Betting Battle
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Ts
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12.ËãÅ·Ïµ vs µ´´¤¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥º
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Ts
13.Lullaby
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Ts
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ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§°æ¼ê¥³¥¦¥¸ / Ts (¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Division Rap Battle-¡×ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§invisible manners)
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²Á³Ê¡§¡ï11,800¡ÜÀÇ
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ÉÊÈÖ¡§KIXM-443
²Á³Ê¡§¡ï8,800¡ÜÀÇ
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈÇDVD¡Û
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²Á³Ê¡§¡ï10,800¡ÜÀÇ
¡ÚÄÌ¾ïÈÇ DVD¡Û
ÉÊÈÖ¡§KIBM-862¡Á3
²Á³Ê¡§¡ï7,800¡ÜÀÇ
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ÉÊÈÖ¡§NPHM-8101
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¡¦HYPNOSISMIC -Division Rap Battle- Official Website
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¡¦HMVÅ¹ÊÞ ¡¦HMV&BOOKS online
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¡Ø¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Division Rap Battle-¡ÙRule the Stage -Championship Tournament-¡Ù
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²Á³Ê¡§¡ï5,500¡ÜÀÇ
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ÉÊÈÖ¡§KIZB-309¡Á10
²Á³Ê¡§¡ï4,500¡ÜÀÇ
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¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¼Ç ÈþÆà»Ò¡¿Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¼Ç ÈþÆà»Ò¡¦Íî¹ç Æ·¡¦ÃÝÆâÍ³¹áÎ¤
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Àî¸ýÀéÎ¤¡¦¿·Ã«¿¿Ãë¡¿¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹¾´Ö°ìÎ´¡¿Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§²¬ËÜ°½Çµ/¿§ºÌÀß·×¡§¥Û¥«¥ê¥«¥Ê¥³¡¿»£±Æ´ÆÆÄ¡§µÜÏÆÍÎÊ¿¡¿CG´ÆÆÄ¡§Ìî´ÖÍµ²ð¡¿ÊÔ½¸¡§À¾Â¼±Ñ°ì¡¿²»³Ú¡§R¡¦O¡¦N/²»¶Á´ÆÆÄ¡§ËÜ»³ Å¯¡¿²»¶ÁÀ©ºî¡§HALF¡¦H¡¦P STUDIO¡¿À©ºî¡§A-1 Pictures
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