É×¤ËÁÜºº¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤â°ÂÇÜ¾¼·ÃÉ×¿Í¤Ï°û¤ß²ñ¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¡¡Ì¾»É¤Ë¡Ö¤ä¤Þ¤È¤Î¤³¤³¤í¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ä¡¡
¡¡²æ¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¡ª¡¡°ÂÇÜ¿¸»°Á°¼óÁê¤¬£²£´Æü¡¢¡Öºù¤ò¸«¤ë²ñ¡×Á°Ìëº×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÈë½ñ¤é¤¬ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ËÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ºÊ¤Î¡È¥¢¥Ã¥¡¼¡É¤³¤È°ÂÇÜ¾¼·ÃÉ×¿Í¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï¡¢É×¼þÊÕ¤ËÁÜºº¤Î¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Á´¤¯¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡°ÂÇÜ»á¤Ï£²£´Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç¡Ö»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ïº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢£²£°£±£µÇ¯¤«¤é£±£¹Ç¯¤Ë°ÂÇÜ»á¤Î¸å±ç²ñ¤¬¼çºÅ¤·¤¿¡Öºù¤ò¸«¤ë²ñ¡×¤ÎÁ°Ìëº×¤À¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î²ñÈñ¤À¤±¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤Î¥Û¥Æ¥ëÂ¦¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤³Û¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ÂÇÜ»áÂ¦¤¬Ìó£¸£°£°Ëü±ß¤ò·êËä¤á¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÁÜÉô¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬Í¸¢¼Ô¤Ø¤Î¶âÉÊÄó¶¡¤ò¶Ø¤¸¤ë¸ø¿¦ÁªµóË¡¤ËÄñ¿¨¤·¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÇÜ»á¼þÊÕ¤ËÆÃÁÜÉô¤ÎÁÜºº¤Î¼ê¤¬¿¤Ó¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê·öÁû¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«ÃÎ¤é¤º¤«¡¢¾¼·ÃÉ×¿Í¤Ï¡¢ºÇ¶á¤â¡È³°¸ò¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£·î£±£·ÆüÈ¯Çä¤Î¼Ì¿¿½µ´©»ï¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾¼·ÃÉ×¿Í¤Ïº£·î£±£°Æü¡¢Åìµþ¡¦¿ÀÅÄ¤Ë¤¢¤ë¡¢¼«¿È¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëµï¼ò²°¡Ö£Õ£Ú£Õ¡×¤ÇÍ§¿Í¤é¤È°û¤ß²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤è¤Û¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¾åµ¡·ù¤Î¤Þ¤Þ¹õÅÉ¤ê¤Î¥Ï¥¤¥ä¡¼¤Çµ¢Âð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°û¤ß²ñ¤Î£¹Æü¸å¤È¤Ê¤ë£±£¹Æü¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÇÃÎ¿Í¤é¤È²ñ¿©¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¼·Ã¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë´¿ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾»É¤òÇÛ¤ê¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃÎ¿Í¡Ë
¡¡ÇÛ¤Ã¤¿Ì¾»É¤Ë¤Ï¡¢¾¼·ÃÉ×¿Í¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÉÕµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½¨°ï¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òµ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¡Á£ù£á£í£á£ô£ï£î£ï£ë£ï£ë£ï£ò£ï¡Á¡÷¡Á¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥í¡¼¥Þ»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÉ¤à¤È¡ÖÂçÏÂ¤Î¿´¡×¤ÈÆÉ¤á¤ë¡£°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¡Ø£ù£á£í£á£ô£ï£î£ï£ë£ï£ë£ï£ò£ï¡Ù¤Ï¡Ø¤ä¤Þ¤È¤Î¤³¤³¤í¡Ù¤ò»Ø¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¥¢¥Ã¥¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÆüËÜ¼ò¤ÎÌÃÊÁ¡£¥¢¥É¥ì¥¹¤ËÆþ¤ì¤ÆÌ¾»É¤òÇÛ¤ê¤Þ¤¯¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢ºÇ¶á¤Ïµï¼ò²°¤Î»ö¶È¤ËÇ®¿´¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡É×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¡¢¤·¤«¤â¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¼Ô¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¹ñÌ±¤¬ÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ç¤â¥¢¥Ã¥¡¼¤ÏÁ´¤¯¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£