µÆÃÏ°¡Èþ¤¬¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Îà°Çá¤òË½Ïª¡ª¡ÖÂà½ê¤·¤Æ¥·¥ì¤Ã¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïà¤¢¤ë¤¢¤ëá¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡¢Âà½ê¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Îà¤½¤Î¸åá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÆÃÏ¤Ï£±£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡££¸·î¤ËÂè£±»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îà¥¹¥Ô¡¼¥ÉÉüµ¢á¤À¤±¤Ë¡¢¤ä¤ä¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿°õ¾Ý¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¾¾ËÜ¿Í»Ö¤«¤é¡Öà¥°¥ì¡¼á¤Ê¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Î¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥á¥ó¥Æ¤¬¤Þ¤ÀºÑ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ï¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¶ì¾Ð¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÎÏ¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÀè·îËö¤ÇÂà½ê¤·¤¿»³²¼ÃÒµ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¡ÊÂà½ê¤Ï¡Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÊÌäÂê¡ÊÌ¤À®Ç¯°û¼ò¡õ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤·¤Æ³èÆ°¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢Âà½ê¤Î»ö¸åÊó¹ð¤Ã¤Æ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ë¥â¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»³²¼¤µ¤ó¤Ï¹ñÌ±Åª¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤«¤é¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤¤¤È¤³¤í¡Ê»öÌ³½ê¡Ë¤Ê¤é¡¢¤±¤Ã¤³¤¦à¤¢¤ë¤¢¤ëá¤À¤È»×¤¦¡£¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¼¤á¤Æ¡¢¥·¥ì¤Ã¤ÈÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤¬¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Ç¤Ïà¤¢¤ë¤¢¤ëá¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¡ÖµÆÃÏ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°Ç¤ò¤¤¤í¤¤¤íÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¥¶¥ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï£¸·î£±£·Æü¤ËÌ¤À®Ç¯°û¼ò¤·¤¿µµÍüÏÂÌé¤Ë¸·½ÅÃí°Õ¡¢à¤ª»ý¤Áµ¢¤êá¤Þ¤Ç¤·¤¿»³²¼¤Ë¤Ï°ìÄê´ü´Ö¤Î³èÆ°¼«½Í¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤ê½Å¤¤½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤è¤ê½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¶ñÂÎÅªÀâÌÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£