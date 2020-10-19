「松屋」は、「MATSUCA 0円定期券」を、2020年10月20日（火）10:00から、一部店舗を除く「松屋」で数量限定で配付する。

「松屋0円定期券」は期間中使い放題

「MATSUCA 0円定期券」は、同店で食券購入の際に券面のQRコードを読み込ませると、牛めしとカレーは30円引き、定番丼は50円引き、定番焼肉定食は70円引きとなるお得なクーポン。期間中であれば何度でも利用でき、店内、持ち帰りどちらでも利用できる。

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Information

MATSUCA 0円定期券

《配布期間》2020年10月20日（火）10:00〜数量限定で配布

《有効期限》10月20日（火）〜11月17日（火）

《対象店舗》一部店舗を除く松屋

※天理PA上り線店、天理PA下り線店、大井競馬場店、西宮名塩SA店、関西学院大学店、酒々井PA店、京葉市川PA下り線店、白鳥PA下り線店、奥屋PA上り線店、掛川PA下り線店は利用不可

※本クーポンの配布はお弁当含む食事をした1名に対し1枚の配布となる

※本クーポンは、他のサービス券、食事券との併用、及び、松弁ネット、モバイルオーダー、松弁デリバリー、電話予約弁当、ドライブスルー弁当では使用不可

※利用店舗にて販売しているメニューに限る

※品切れの場合、商品の提供が出来ない場合あり

※予告なく対象商品が変更または販売終了となる場合あり

※QRコードはデンソーウェーブの登録商標