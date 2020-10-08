Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ï¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¡ªÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤äÊÝ´ÉÊýË¡¤ò¾Ò²ð
¡ÚINDEX¡Û
Â¾¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤¸¤ã¤À¤á¡©Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¡©
øÂ³¤±¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤È¡¢Ìµ¹áÎÁ¤ÇÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤»È¤¤¿´ÃÏ
øÄ¹Åç¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï200ml¥µ¥¤¥º¤Î¥Ü¥È¥ë¡ª
Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Î¸úÇ½¡¢¸ú²Ì¤Ï¡©¤Ä¤±¿´ÃÏ¤Ï¤É¤¦¡©
øÊÝ¼¾¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÈþÈ©¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡ª
øÂçÎÌ¤Ë¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤Ê¤·¡ªÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ï¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¤Ä¤±¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼
Á´¿È¤ËOK¡ªÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»È¤¤Êý
ø¥ª¥¤¥ë¤Ê¤éÁÇÁá¤¯¤Ç¤¤ë¡ª»Ò¤É¤â¤Î¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤ÎÊÝ¼¾¤Ë¡ý
øÁ´¿È¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ë¸ú²ÌÅª¡ª¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë
ø´é¤ÎÊÝ¼¾¤Ë¤â¡ª ¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤ò»È¤¦¤È¤¤Î´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ¤Î½çÈÖ¤Ï¡©
ø¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ë¤âÂç³èÌö¡ªÈ±¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤µ¤é¤µ¤é¤Ë
øÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢Ç¥ÉØ¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥ª¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë
´¨¤¤¤È¸Ç¤Þ¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÊÝ´ÉÊýË¡¤Ï¡©
ø10¡î°Ê²¼¤Ç¤ÏÊÝ´É¤·¤Ê¤¤¡ªÇò¤¯¸Ç¤Þ¤ë¤³¤È¤â
Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡©
ø¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ç¤ÏÈÎÇäÃæ»ß¤Ë¡ªÌµ°õÎÉÉÊ¤Ç¹ØÆþ¤·¤è¤¦
²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç»È¤¨¤ë¡ªÍ¥½¨¤¹¤®¤Æ¼êÊü¤»¤Ê¤¤É¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à
Â¾¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤¸¤ã¤À¤á¡©Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¡©
Â³¤±¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤È¡¢Ìµ¹áÎÁ¤ÇÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤»È¤¤¿´ÃÏ
»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡¢Ä¹Åç¤È¤â¤³¤µ¤ó¡£Ìµ°õ¤Î¡Ö¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Î¼èºà¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¹áÎÁ¤Ç¤·¤«¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÉÒ´¶È©¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤È¥Ù¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Î¹Ö»Õ¤«¤éÁ¦¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ã¤Æ°ìÂÎ²¿¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤È¤Ï¡¢¥Û¥Û¥Ð¤È¤¤¤¦¿¢Êª¤Î¼ï»Ò¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¢ÊªÌý¤Î¤³¤È¡£¤â¤È¤â¤È¤Î·Á¾õ¤Ï±ÕÂÎ¤ÎÏ¹¡Ê¤í¤¦¡Ë¤Ç¡¢Îô²½¤·¤Ë¤¯¤¯¹á¤ê¤¬¼å¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¿Í¤ÎÈ©¤ÈÆ±¤¸À®Ê¬¤¬¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢È©¤Ø¤Î¿»Æ©ÎÏ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤ÏÁ´ÈÌÅª¤ËÈ©¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¤¬¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢È©¤Ø¤Î¿»Æ©¤¬¤è¤êÁá¤¯¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¹â¤¹¤®°Â¤¹¤®¤ÎÎÉ¿´Åª¤Ê¤ªÃÍÃÊ¤Ç¤¹¤Í¡£¤ï¤¬²È¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥º200ml¤Ï2,500±ßÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´¿È¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÄ¹Åç¤µ¤ó¡Ë
Ä¹Åç¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï200ml¥µ¥¤¥º¤Î¥Ü¥È¥ë¡ª
Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢50ml¡¢100ml¡¢200ml¤Î3¥µ¥¤¥º¤òÅ¸³«¡£Ä¹Åç¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢200ml¤ÎÂçÍÆÎÌ¥¿¥¤¥×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¼«ÂðÍÑ¤ÇÊ£¿ô¿Í¤¬»È¤¦¤Ê¤é¡¢200ml¤Î¥µ¥¤¥º¤¬°ìÈÖ¥³¥¹¥Ñ¤â¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢¿¤Ó¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç1²ó1¥×¥Ã¥·¥å¤Ç½½Ê¬¡£ÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤Ï10±ß¶Ì¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂç¤¤µ¤ÇÏÓ¤äµÓ¤Ê¤É¤Î´¥Áç¤·¤¿ÉôÊ¬¤òÃæ¿´¤ËÅÉ¤ì¤Þ¤¹¡£Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢50ml¤Î¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡×¡ÊÄ¹Åç¤µ¤ó¡Ë
²Æ¤è¤êÈ©¤¬´¥Áç¤¹¤ëÅß¤Î»þ´ü¤ËÂ¿¤¯»È¤¦¤È¤¤¤¦Ä¹Åç¤µ¤ó¡£4Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹Åç¤µ¤ó¤ÈÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÎÆó¿Í¤Ç»È¤Ã¤Æ¤âÈ¾Ç¯¤Ï»ý¤Ä¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Î¸úÇ½¡¢¸ú²Ì¤Ï¡©¤Ä¤±¿´ÃÏ¤Ï¤É¤¦¡©
ÊÝ¼¾¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÈþÈ©¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡ª
¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀè½»Ì±¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤ÎÈëÌô¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤ÊÝ¼¾ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈþÈ©¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë±ÉÍÜÁÇ¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÌÌ¾¡Ö´ñÀ×¤Î¥ª¥¤¥ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¡Ö¤½¤ÎËÉÙ¤ÊÀ®Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸ú²Ì¡¦¸úÇ½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÄã»É·ã¤ÊÅÀ¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥Ù¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ç¤â¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÉÒ´¶È©¤Ë¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¹áÎÁ¤Ê¤Î¤Ç¥¯¥»¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÄ¹Åç¤µ¤ó¡Ë
ÂçÎÌ¤Ë¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤Ê¤·¡ªÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ï¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¤Ä¤±¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼
¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢¿Í¤ÎÈéÉæ¹½Â¤¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Î»ÈÍÑ´¶¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ï¤Ä¤±¿´ÃÏ¤¬½Å¤¯¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥¿¤Ã¤È¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤Ê¤¤¤È¸ý¥³¥ß¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¡£
¡Ö200ml¤Î¥µ¥¤¥º¤À¤±¥×¥Ã¥·¥å¼°¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÀª¤¤¤è¤¯²¡¤¹¤È¥ª¥¤¥ë¤¬ÂçÎÌ¤Ë½Ð¤ë¾ì¹ç¤â¡£ºÇ½é¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä½Ð¤·¤ÆÅÉ¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÅÉ¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤È¤¤¤¨¤É¤â¥Ù¥¿¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÄ¹Åç¤µ¤ó¡Ë
Á´¿È¤ËOK¡ªÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»È¤¤Êý
¥ª¥¤¥ë¤Ê¤éÁÇÁá¤¯¤Ç¤¤ë¡ª»Ò¤É¤â¤Î¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤ÎÊÝ¼¾¤Ë¡ý
¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤ÎÊÝ¼¾¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë10Ê¬°ÊÆâ¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÈ©¤Ï¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¡£Âç¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ³Ñ¼ÁÁØ¤¬Çö¤¤¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¼¾¤·¤ÆÈ©´¥Áç¤òËÉ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÝ¼¾¤ò·ù¤¬¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Æ°¤²ó¤ë¤ÈÁÇÁá¤¯ÅÉ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤³¤½¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ç¤ÎÊÝ¼¾¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥Þ¥Þ¤ä¥Ñ¥Ñ¤Î¼ê¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤ò¼«¿È¤ÎÈ©¤äÈ±¤ÎÌÓ¤ËÅÉ¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ë»¤·¤¤»Ò°é¤ÆÃæ¤³¤½¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÄ¹Åç¤µ¤ó¡Ë
Á´¿È¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ë¸ú²ÌÅª¡ª¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë
¥ª¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÁ´¿È¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤Î·ìÎ®¤¬¤è¤¯¤Ê¤êÈèÏ«²óÉü¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ë»È¤¦¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¤ò´õ¼á¤·¤¿¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤ÈÄ¹Åç¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ©»Ò¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÚÆùÄË¤¬¤Ò¤É¤¤¤È¤¤Ë¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®Ãæ¿´¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤Îºî¤êÊý¤Ï¡¢¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë5ml¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ª¹¥¤¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë1Å©¡Ê0.05ml¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ´õ¼á¤¹¤ë¤À¤±¡£Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤¿¤À¤·¡¢3ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¥¢¥í¥Þ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¼«ÂÎ¤¬NG¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÄ¹Åç¤µ¤ó¡Ë
´é¤ÎÊÝ¼¾¤Ë¤â¡ª ¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤ò»È¤¦¤È¤¤Î´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ¤Î½çÈÖ¤Ï¡©
¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ï»À²½¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢ÆüÃæ¤Î¥±¥¢¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢²½¾Ñ¿å¤ÎÁ°¤ËÅÉ¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢²½¾Ñ¿å¤Î¸å¤ËÅÉ¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ¤Î½çÈÖ¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤â¡£
¡Ö¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤ò»È¤¦½çÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤é¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤òÆ³Æþ±Õ¤È¤·¤Æ»È¤¦¾ì¹ç¡¢²½¾Ñ¿å¤ÎÁ°¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Ë²½¾Ñ¿å¤ò»È¤¦¤È¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿È©¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÊÝ¼¾ºÞ¤È¤·¤Æ»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢²½¾Ñ¿å¤Î¸å¤Ë¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤ò¡£²½¾Ñ¿å¤ÇÈ©¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ³ÎÊÝ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê´¥Áç¤¬ËÉ¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥ª¥¤¥ë¤ò²¹¤á¤Æ¤«¤é´é¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡ÊÄ¹Åç¤µ¤ó¡Ë
¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ë¤âÂç³èÌö¡ªÈ±¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤µ¤é¤µ¤é¤Ë
¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ï¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ë¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼Á°¤Ë¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯Æ¬Èé¤ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¸Å¤¤Èé»é¤òÉâ¤«¤»¤Æ±ø¤ì¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤Ç¤¤ë»È¤¤Êý¤â¡£È±¤ÎÌÓ¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤Êý¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÈÄ¹Åç¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¡¢ÅÉ¤ì¤¿È±¤ÎÌÓÀè¤Ë¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤ò¾¯¤·¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç´¥¤«¤¹¤È´¥Áç¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢È±¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤Þ¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¡¢´¥¤¤¤¿È±¤ÎÌÓÀè¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤â¡£Í¾¤ê¤Ä¤±¤¹¤®¤ë¤È¥Ù¥¿¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢»ÈÍÑÎÌ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÄ¹Åç¤µ¤ó¡Ë
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢Ç¥ÉØ¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥ª¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë
Àè¤Û¤É¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÌÊËÀ¤Ë¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤òÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤Ø¤½¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼ª¤äÉ¡¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Î¼èºà¤òÂ¿¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤òµ¯¤³¤¹ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Ç°¤Î¤¿¤á¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë½é¤á¤Æ»È¤¦¤È¤¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÄ¹Åç¤µ¤ó¡Ë
ÆÃ¤Ë¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤ÏÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤È¤«¡£¡ÖÇ¥¿±¤ò¤¹¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤ÇÊ¿µ¤¤À¤Ã¤¿¥Ë¥ª¥¤¤¬µÞ¤Ë¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¡£¤Þ¤¿¤Ä¤ï¤ê¤¬¤¤Ä¤¤¤È¥Ë¥ª¥¤¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±ÀþÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤äÆýÆ¬¥±¥¢¤Ê¤É¡¢Ç¥ÉØ¤µ¤ó¤¬¥ª¥¤¥ë¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìµ¹áÎÁ¤ÇÄã»É·ã¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ê¤é¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÄ¹Åç¤µ¤ó¡Ë
Â¾¤Ë¤â¡¢²½¾Ñ¿å¤È¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤òº®¤¼¤Æ¥¹¥×¥ì¡¼¤òºî¤Ã¤Æ´¥Áç¤·¤¿¤È¤¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ÆÌÓ·ê¥±¥¢¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë1¤Ä¤ÇÁ´¿È¤ÎÈþÍÆ¥±¥¢¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
´¨¤¤¤È¸Ç¤Þ¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÊÝ´ÉÊýË¡¤Ï¡©
10¡î°Ê²¼¤Ç¤ÏÊÝ´É¤·¤Ê¤¤¡ªÇò¤¯¸Ç¤Þ¤ë¤³¤È¤â
¸ý¥³¥ß¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤¬Çò¤¯¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤Á¤é¤Û¤é¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤òÊÝ´É¤¹¤ëºÝ¤Ï¡ÖÅß¾ì¡¢Îä¤¨¹þ¤à¾ì½ê¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÄ¹Åç¤µ¤ó¤ÏÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤â°ìÅÙ¡¢Åß¤Î´¨¤¤Æü¤ËÄ«µ¯¤¤¿¤éÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤¬Çò¤¯¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯¤Ä¤±¤¿¤é¸µ¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10¡î°Ê²¼¤Î¾ì½ê¤Ë¤ÏÊÝ´É¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÄ¹Åç¤µ¤ó¡Ë
¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ï¸µ¡¹±ÕÂÎ¤ÎÏ¹¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸Ç¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤òÊÝ´É¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷¤ä¹â²¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿²Æ¤Ï½ë¤¤¤«¤é¤ÈÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝ´É¤¹¤ë¤È¸Ç¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢²Æ¤Ç¤â¾ï²¹¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡©
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ç¤ÏÈÎÇäÃæ»ß¤Ë¡ªÌµ°õÎÉÉÊ¤Ç¹ØÆþ¤·¤è¤¦
°ÊÁ°¤Ï¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Î°·¤¤¤ÏÃæ»ß¡£´ðËÜÅª¤ËÌµ°õÎÉÉÊ¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¼è°·¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê2020Ç¯3·î¸½ºß¡Ë¡£
¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤±¤Ð³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¤¤¤¤¤«¡¢¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤É¡¢Å¹Æ¬¤Ç»î¤»¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡ÊÄ¹Åç¤µ¤ó¡Ë
²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç»È¤¨¤ë¡ªÍ¥½¨¤¹¤®¤Æ¼êÊü¤»¤Ê¤¤É¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à
Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢1ËÜ¤¢¤ì¤Ð²ÈÂ²Á´°÷¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£Ä¹Åç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÊÝ¼¾¤Ë¼ê´Ö¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¼«Ê¬¤ÎÈþÍÆ¥±¥¢¤Ë»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ë¤³¤½¡¢»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤À¤È¥¤¥Á¥ª¥·¡£
¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤Ï°ìÅÙ»È¤¦¤È¡¢¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍ¥½¨¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ä¥Þ¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡õ¥¹¥Ù¥¹¥Ù¤Î¤ªÈ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÄ¹Åç¤µ¤ó¡Ë
DATAÌµ°õÎÉÉÊ¨¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë
ÍÆÎÌ¡§200ml
À®Ê¬¡§¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý