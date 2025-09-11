彼女の手料理が美味しくなかったときの一言９パターン
一生懸命作ってくれた料理が、お世辞にも美味しいと言えないとき・・・。たとえショックが大きくても、ヘタなことを言ったら二度と作ってもらえないかもしれせん。今後の二人の関係に大きく影響する、男としての真価が問われる瞬間です。そこで今回は、「彼女の手料理が美味しくなかったときの一言９パターン」をご紹介いたします。
【１】「うん、美味しいよ！」
彼女の気持ちを考えて嘘をつくパターンです。とてもやさしい選択に見えますが、料理が本当に美味しくない場合は、後に繰り返し苦痛を味わう可能性があります。「これ、好きだったよね？」と、同じ料理を同じ味で出されるはずですから・・・。個性的な味も「慣れれば美味しく感じるようになる」という考え方もありますが、お互いのためにも嘘は避けた方が良いかもしれません。
【２】「面白い味がするよ（笑）」
嘘も文句も言わずに感想を伝えるパターンです。ワザとらしく褒めたり、偉そうにダメ出しすることをためらった時に使うのが良いでしょう。ただし、基本的には変化球のセリフなので、上手く伝わらずに彼女の機嫌を損ねるリスクがあることもふまえておきましょう。
【３】「盛りつけがキレイだね」
食べる前に、保険として盛りつけを褒めておくパターンです。味に褒めるところが見つからない場合でも、最初に一回褒めておけば彼女も少しは浮かばれるでしょう。同様のセリフに「いい匂いがするね」があります。
【４】「がんばったね！ ありがとう！」
ひとまず彼女の頑張りに感謝して、味に関してはナアナアにしておくパターンです。敏感な彼女ならば、料理が美味しくなかったことに気づいてくれるでしょう。ちなみに、料理の出来に関わらず「がんばったね！ ありがとう！」は忘れずに言ってあげたい言葉です。
【５】「・・・（無言＆無表情をつらぬく）」
何も言わずに、武士のように黙々と食べるパターンです。「美味い」と言わないかわりに、残さず食べることで納得してもらえるかもしれません。ただし、彼女の手料理を初めて味わう場合に何も言わないのはさすがに不自然なので、頻繁に作ってもらうけど?今日はたまたま美味しくなかった?場合に実践すると良いでしょう。
【６】「お肉が焼けてないというか、ナマだよ！」
味以前の重大な欠点を指摘して、「食べたら危険」なことを相手に気づいてもらうパターンです。しかし、食べてあげないと彼女がかわいそうなことも確かです。愛の手料理が「ゴミ箱行き」になるのは絶対に避けたいので、一緒に作り直すことを提案してみてはいかがでしょうか。
【７】「ごめん、オレ、辛いの苦手なんだよね」
美味しく感じないことを自分のせいにして、好みの味を伝えるパターンです。彼女が責任を感じずに済むので、ヘコませたくないときに相応しいセリフだと言えるでしょう。ただし、毎回のように「薄味が好き」や「甘いのは苦手」と言うとただのワガママな男だと思われるので、３回に２回はガマンするぐらいが丁度いいかもしれません。
【８】「こっちはチョーうまい！！ けど、こっちは物足りないな？」
良い点を褒め、その後に問題点を指摘するパターンです。「次は満点を取ってやる！」と、彼女のモチベーションを刺激することができるはずです。彼女のプライドを傷つけないために、褒める前半はテンション高く、ダメ出しの後半は申し訳なさそうに言った方が良いでしょう。
【９】「・・・味見した？」
料理が美味しくないことを、はっきりと伝えるパターンです。単純に「マズい」と言って突き放すよりも、味見の有無を聞くことで建設的な会話に発展することを期待できます。彼女と末永く付き合っていきたいという気持ちがあれば、軽いダメ出しも愛になるはずです。多少気まずい空気になるのは覚悟の上で、勇気をもって言ってみましょう。
彼女の手料理に疑問を感じたことがある方、試してみたい一言はありましたか？ 彼女に言う前に、まずは母親の料理に対するコメントで練習しておくのも良いかもしれませんね。また、他にはどんな一言が相応しいでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（浅原 聡）
