ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¤¬¿û»á¤ò¡Ö¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤Ç±ê¾å¡¡¾Î»¿¤ÎÀ¼¤â
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£î£å£÷£ó¡¡£ú£å£ò£ï¡×¤Î¥á¡¼¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê£µ£±¡Ë¤¬±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤Ï£²ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¿ûµÁ°Î´±Ë¼Ä¹´±¡Ê£·£±¡Ë¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾·¤¡¢¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿û»á¤ÏÁíºÛÁª¤ÎÂçËÜÌ¿¤Ç¡¢¼¡´ü¼óÁê¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤¡£¿û»á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÍÆ¯¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¾¡Éé¤Ï¤â¤¦·è¤Þ¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÀèÀ©¥¸¥ã¥Ö¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£¤Î¿´¶¤ò¡©¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤Û¤Ü»Ù»ý¸Ç¤á¤Æ¡¢¤â¤¦Í¾Íµ¤Î¤è¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¿¶¤ê¡¢¿û»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢Áªµó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÍÆ¯¥¢¥Ê¤Ï½ÐÇÏ¤ÎºÝ¤ËºÊ¤ÎÀâÆÀ¤¬°ìÈÖ¶ìÏ«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¿û»á¤Ë¡ÖÉ×ÉØÃç¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¤¥¸¤ê¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥Þ¥¹¥¯ÉÔÂ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤Ï¾Ð´é¤Ç¼õ¤±Î®¤·¤¿¿û»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÇ¤´ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢°ÂÇÜ¼óÁê¤¬»Ä¤ê£±Ç¯Í¾¤ê¤ò»Ä¤·¤Æ¼¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¡Ö¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡×¤È¸£À©¤·¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¥¢¥Ê¤Ïà¿ûÀ¯¸¢á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£¿û»á¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡ÊÁíºÛÁª¤â¡Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÏ¢¸Æ¡£¤Ê¤ª¤â¿©¤é¤¤¤Ä¤¯ÍÆ¯¥¢¥Ê¤Ë¿û»á¤Ï¡ÖÁªµó¤È¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÍÆ¯¤µ¤ó¤ÏÁªµóÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤È¥Á¥¯¥ê¤ä¤Ã¤¿¡£ÍÆ¯¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¢¡Á¤Ï¤¤¡×¡£
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÍÆ¯¥¢¥Ê¤Î¸ÀÆ°¤Ë¡Ö¼ºÎé¡×¡Ö´¶¤¸°¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£Æ±¤¸¤¯ÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë´ßÅÄÊ¸Íº»á¡¢ÀÐÇËÌÐ»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤è¤ê¿É¸ý¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¿û¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾Êý¤Ç¡Ö¤¢¤ì¤¯¤é¤¤Åö¤¿¤êÁ°¡×¡ÖÁê¼ê¤¬·ù¤¬¤ë¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£