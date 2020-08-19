イスラム過激派、数百人を人質として拘束か ナイジェリア
【AFP＝時事】ナイジェリア北東部で、イスラム過激派組織「イスラム国（IS）」と関係する武装集団が数百人を人質に取ったと、地元住民や民兵組織などが19日、明らかにした。
地元民兵組織の指導者によると、過激派組織「イスラム国西アフリカ州（ISWAP）」 の「テロリストら」が18日夜、チャド湖（Lake Chad）地域の町クカワ（Kukawa）を襲い、住民を拘束。人質となった人々は、避難キャンプで2年間を過ごし、自宅に戻ったばかりだったという。
【翻訳編集】AFPBB News
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【翻訳編集】AFPBB News
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