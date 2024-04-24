インドネシアの有名な火山観光地で写真撮影をしていた３０代の中国人女性が転落して死亡する事件が発生した。２２日（現地時間）、香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（ＳＣＭＰ）によると、２０日インドネシアのジャワ島東部にあるイジェン山で写真撮影のためにポーズを取っていた中国人女性が火山噴火口の下に落下して死亡した。当時、この女性は夫と一緒に日の出を見るために火口の端に登った。当初、女性は火口の端から２