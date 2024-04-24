【マニラ共同】フィリピンのドゥテルテ前政権の「麻薬戦争」に関与した警察の元長官ら50人以上に対し、国際刑事裁判所（ICC）が捜査対象になっていると通知したと元上院議員が24日述べた。6月に逮捕状が出るとの情報も得たという。