àÌµÁÐ¥â¡¼¥Éá¿ûÌî¤¬£ÇÅê¤Ë¥²¥¡ÖÃæ£µÆü¤¯¤é¤¤¤Ç¥Ò¡¼¥Ò¡¼¸À¤Ã¤Æ¤¿¤éÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Ì³¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡ºÇ¸å¤ÏÅê¼ê¿Ø¤Ø¤Î¥²¥¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£µð¿Í¡¦¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡¢£±£¸Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¼«¿Èº£µ¨£³ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë´°Éõ¤Ç£±¡½£°¤Ç¿É¾¡¡£Ï¢ÇÔ¤ò£²¤Ç»ß¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¿ûÌî¤Ï³«Ëë¤«¤é¤Î£¸Ï¢¾¡¤Ç¡¢£±£¹£¹£°Ç¯¤ÎºØÆ£²í¼ù°ÊÍè£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºØÆ£¤È¤¤¤¦Åê¼ê¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡Ä¤Þ¤¢¡¢¿ûÌîÃÒÇ·¤È¤¤¤¦Åê¼ê¤â¤Í¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÃæ¤Ç¤âÌ¾¤ò»Ä¤¹Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡À¸Ì¿Àþ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÁÀ¤¤ÂÇ¤¿¤ì¤¿È¿¾Ê¤«¤é¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢µå¼ï¤Î³ä¹ç¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥«¡¼¥Ö¤ò¤Á¤ê¤Ð¤áàÊõÅáá¤ò¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤·ÆÀ¤¿£±¡½£°¤Î´°Éõ·à¡£¿ûÌî¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤¿¤¯¤µ¤óÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´°Éõ¤·¤¿Êý¤¬³Ú¤Ï³Ú¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÃ£À®´¶¤ÏÃÊ°ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¿¤À´î¤Ó¤Ë¿»¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥«¡¼¥É¤«¤éÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÃæ£µÆü¤Ç¤ÎÄ´À°¤È¤Ê¤ê¡¢¿ûÌî¤Ï¤½¤Î£±È¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ´À°¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã¸¡¹¤È¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¡ÖÃæ£µÆü¤¯¤é¤¤¤Ç¥Ò¡¼¥Ò¡¼¸À¤Ã¤Æ¤¿¤éÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Ì³¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯¼«¿È¤ËÂ³¤¯ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ø¤Îà¥²¥á¡£¤³¤ì¤ËÊª¿½¤»¤ëÅê¼ê¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Þ¤¤¡£ÇØÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸ÀÍÕ¤Ç¤âÅê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÇØÈÖ¹æ£±£¸¡£¤É¤³¤Þ¤ÇÏ¢¾¡¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤«¡£