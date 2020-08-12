Ž¢Ã¦ÆüËÜŽ£¤ÎÀ®¸ù¤ò¤¹¤´¤¯¶¯Ä´¤¹¤ë´Ú¹ñ¡ÄÍ¢½Ðµ¬À©¤«¤é1Ç¯Ž¤¼ÂÂÖ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢£¡ÖÆüËÜ¤È¤Ï°ã¤¦Æ»¤òÊâ¤à¡×Ê¸ºßÆÒ¤¬¼«¿®
º£Ç¯7·î9Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊ¸ºßÆÒÂçÅýÎÎ¤¬Æ±¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¡¢SK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£µþµ¦Æ»ÍøÀî»Ô¤Ë¤¢¤ëÆ±¼Ò¤Ç¡¢¡Ö¡ÊÍ¢½Ðµ¬À©¤Ï¡Ë´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÂÇ·â¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¦¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç1·ï¤ÎÀ¸»º»Ù¾ã¤â¤Ê¤¯¡¢´íµ¡¤ò¤¦¤Þ¤¯¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¼«¿®¤Î¤Û¤É¤ò¸«¤»¡¢¡ÖÆüËÜ¤È¤Ï°ã¤¦Æ»¤òÊâ¤à¡×¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀèÃ¼ÁÇÉôÁõÂç¹ñ¤Ø¤ÈÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÌó1Ç¯Á°¤ÎÆü´Ú¤ÎíÂíà¤ò°Õ¼±¤·¤¿È¯¸À¤Ç¤¢¤ë¡£ºòÇ¯7·î1Æü¤ËÆüËÜ¤¬´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Í¢½Ð´ÉÍý¤Î¡ÖÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¤Î¸«Ä¾¤·¡×¡£¥Õ¥Ã²½¥Ý¥ê¥¤¥ß¥É¡¢¥ì¥¸¥¹¥È¡Ê´¶¸÷ºà¡Ë¡¢¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°¥¬¥¹¡Ê¥Õ¥Ã²½¿åÁÇ¡Ë¤È¤¤¤¦È¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤òÊñ³çÍ¢½Ðµö²Ä¤«¤é¸ÄÊÌÍ¢½Ðµö²Ä¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¤¬À¤³¦¥·¥§¥¢¤Î70¡Á90¡ó¤òÆÈÀê¤·¡¢¤·¤«¤â´Ú¹ñ»º¶È¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤Ç¤¢¤ëÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÁÇºà¤À¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Æü´Ú´Ö¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ÎÁÓ¼º¡¢¢´Ú¹ñ¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ö°ÆÈ¯À¸¤Î2¤Ä¡£2018Ç¯¤Î¹ñÏ¢ËÌÄ«Á¯ÀìÌç²È¥Ñ¥Í¥ëÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¸þ¤±¤ËÁ¥ÇõÍÑ¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤òÀÑ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿Á¥¤ò¤á¤°¤ëÄ´Ã£¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµºÜ¤¬¡¢2019Ç¯¤ÎÆ±Êó¹ð½ñ¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤¬³«¾ë¡Ê¥±¥½¥ó¡Ë¤ÎÆîËÌ¶¦Æ±Ï¢Íí»öÌ³½ê¤ËÀÐÌýÀºÀ½ÉÊ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â´Ú¹ñ¤¬ÀïÎ¬Êª»ñ¤ò°·¤¦¤³¤È¤Ë¤ÏÆüËÜÂ¦¤«¤éµ¿Ç°¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯5·î17ÆüÉÕ¤ÇÄ«Á¯ÆüÊó¤¬156·ï¤ÎÉÔÀµÍ¢½Ð»ö°Æ°ìÍ÷¡Ê¤¦¤Á5³ä¤¬²½³Ø¡¦À¸ÊªÊ¼´ï´ØÏ¢¡¢ÂçÎÌÇË²õÊ¼´ï´ØÏ¢¤¬3Ê¬¤Î2¡£2016Ç¯¤«¤é3Ç¯¤Ç3ÇÜ¤Ë¡Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢È¯É½Ä¾¸å¤Î7·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¹ñ²ñ¤ÎÍ½»»ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Î¼Áµ¿¤Ç¡¢µÕ¤ËÆüËÜ¸þ¤±¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥Ã²½¿åÁÇ¤¬ÆüËÜ¤ÎÍ¢ÆþÅý·×¤Ë·×¾å¤µ¤ì¤º¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌîÅÞµÄ°÷¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ë¶È¤¬ÆüËÜ¤«¤éÍ¢½Ð¤·¤¿¹â½ãÅÙ¥Õ¥Ã²½¿åÁÇ¤ò¡¢´Ú¹ñ¹©¾ì°Ê³°¤ËÃæ¹ñ¤Î¸½ÃÏ¹©¾ì¤ËºÆÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡ÊÆü·Ð¿·Ê¹2019Ç¯7·î20ÆüÉÕ¡Ë¡£
¢£6800²¯±ß¤Ç¡ÖÀïÎ¬ÉÊÌÜ100¤Î¹ñ»º²½ÌÜ»Ø¤¹¡×
1¥«·î¸å¤Î8·î2Æü¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÍ¢½Ð»þ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÂ³¤¤ò´ÊÎ¬²½¤¹¤ëÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤ÎÂÐ¾Ý¹ñ¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¹ñ¡Ë¤«¤é´Ú¹ñ¤ò³°¤¹¤³¤È¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¹ñ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅöÁ³¡¢Í¢½ÐÉÊ¤ÎºÇ½ª¼ûÍ×¼Ô¤¬´Ú¹ñ¤Ê¤¤¤·´Ú¹ñ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¡£¤æ¤á¤æ¤á¤è¤½¤Î¹ñ¤ËÅ¾Á÷¡¦Å¾Çä¤Ê¤É¤·¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯¹õ¤Ë¶á¤¤¥°¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
Á°½Ò¤Î¥Õ¥Ã²½¥Ý¥ê¥¤¥ß¥É¡¢¥ì¥¸¥¹¥È¡¢¥Õ¥Ã²½¿åÁÇ¤Î¡¢ºòÇ¯1¡Á5·î¤Î¤ª¤Î¤ª¤Î¤ÎÂÐÆüÍ¢Æþ°ÍÂ¸ÅÙ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì93.7¡ó¡¢91.9¡ó¡¢43.9¡ó¡Ê´Ú¹ñËÇ°×¶¨²ñ¡Ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£7·î°Ê¹ß¤Ï¡¢¿ô¥«·îÊ¬¤·¤«ºß¸Ë¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿´Ú¹ñÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤ÏÄ´Ã£¤Ç¤¤Ê¤¤ÆüËÜÁÇºà¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤º®Íð¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ï¤³¤Î¡Ö¸«Ä¾¤·¡×¤ò¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¸µÄ§ÍÑ¹©¤ËÂÐ¤¹¤ëÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿´Ú¹ñÂçË¡±¡¤ÎÈ½·è¤ËÂÐ¤¹¤ëÊóÉü¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÍ¢Æþµ¬À©¡×¤À¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤¿´Ú¹ñ¤Ï¡¢Ä¾¸å¤Ë¼çÍ×¤ÊÉôÉÊ¡¦ÁÇºà¤Î¹ñ»º²½¤òÌÜ»Ø¤¹100ÉÊÌÜ¤òÀïÎ¬ÉÊÌÜ¤Ë»ØÄê¡£7Ç¯´Ö¤Ç7Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊÌó6800²¯±ß¡Ë¤«¤±¤Æ¹ñ»º²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÁ°½Ò¤ÎÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤Î3ÉÊÌÜ¤ò´Þ¤ó¤À20ÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1Ç¯°ÊÆâ¤È¥ê¥ß¥Ã¥È¤Þ¤ÇÄê¤á¤¿¡£3ÉÊÌÜ°Ê³°¤ÎÂÐÆü°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤ÉÊÌÜ¤â¡Öµ¬À©¡×ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤È´ª·«¤Ã¤¿Ëö¤Î·èÄê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£´Ú¹ñ¥Õ¥Ã²½¿åÁÇ¥á¡¼¥«¡¼³ô¤¬µÞÆ
¼ÂºÝ¤Ë1Ç¯·Ð²á¤·¤¿º£¡¢´Ú¹ñ¤Î¡ÖÃ¦ÆüËÜ¡×¤Ï¿Ê¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£²¿¤È¤Ê¤¯¡ÖÆüËÜ¤Ç¤·¤«À½Â¤¤Ç¤¤Ì¹âÉÊ¼ÁÀ½ÉÊ¤¬Í¢Æþ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¸þ¤¤â¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¼çÍ×3ÉÊÌÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë·ë²Ì¤À¤±¼¨¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
2¡Ë¥Õ¥Ã²½¥Ý¥ê¥¤¥ß¥É¡¢¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂÐÆü°ÍÂ¸¤Î¾õ¶·¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤
¤Þ¤º¡¢1¡Ë¡£ÁÇºà3ÉÊ¤ÇÂç¤¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥Ã²½¿åÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡£È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤Ï500°Ê¾å¤ËºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤¿¹©Äø¤ÎÃæ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê½ãÅÙ¤Î¥Õ¥Ã²½¿åÁÇ¤ò»È¤¦¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¥¹¥Æ¥é¥±¥ß¥Õ¥¡¤È¿¹ÅÄ²½³Ø¹©¶È¤ÎÆü·Ï2¼Ò¤Ç¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤99.9999999999¡ó¡Ê¥È¥¦¥§¥ë¥Ö¥Ê¥¤¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦Ä¶¹â½ãÅÙ¤Î¤â¤Î¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¸«Ä¾¤·¡×¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤¬µÞ¸º¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Î1·î8Æü¤Þ¤ÇÌóÈ¾Ç¯´Ö¡¢¸ÄÊÌÍ¢½Ð¤Îµö²Ä¤¬²¼¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÁ°½Ò¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎµÕÍ¢½ÐÊ¬¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
ºòÇ¯ÄÌÇ¯¤ÎÍ¢Æþ³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ45.7¡ó¸º¡¢¸ÄÊÌÍ¢½Ð¤Îµö²Ä¤¬½Ð¤¿¸å¤âÁ°Ç¯Èæ2³äÄøÅÙ¤ÎÄã¤¤¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¢ÆþÀè¤¬¼ç¤ËÂæÏÑ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Î¹ñ»º²½¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤¬¤½¤Î¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¦¡ÊÆüËÜÁí¸¦2020Ç¯6·î25ÆüÉÕ¥ê¥Ý¡¼¥È¡¢JETRO¥Ó¥¸¥Í¥¹Ã»¿®¡Ë¡£Ã¦ÆüËÜ²½¤¬À®¸ù¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¿¹ÅÄ²½³Ø¹©¶È¤Î¿¹ÅÄ¹¯É×¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤Î¥·¥§¥¢¤¬²¼¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÊÆü·Ð¿·Ê¹2019Ç¯8·î8ÆüÉÕ¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î°ìÉôÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢²áµî1Ç¯´Ö¤Ç³ô²Á¤¬µÞÆ¤·¤¿¤Î¤¬¥½¥¦¥ë¥Ö¥ì¥¤¥ó¡¢¥é¥à¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î2¼Ò¡£¤¤¤º¤ì¤â¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤äSK¥Ï¥¤¥Ë¥¯¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥Ã²½¿åÁÇ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Ú¹ñÆÃµöÄ£¤ÏÆ±15ÆüÉÕ¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë¥Ö¥ì¥¤¥ó¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ÎÂÐ´ÚÍ¢½Ðµ¬À©¤Ë¤è¤êÂç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ»Ù±ç¤ÈÆÈ¼«¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ç12N°Ê¾å¤Î±ÕÂÎ¥Õ¥Ã²½¿åÁÇ¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¤ª¤è¤Ó¹ñ»º²½¤ËÀ®¸ù¤·¤ÆÂÚ¤ê¤Ê¤¯¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼«»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ãÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ì¤â¤Î¤Î¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÁ°½Ð¡¦ÆüËÜÁí¸¦¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ë¡£
¢£ÂÐÆü°ÍÂ¸¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì2ÁÇºà
2¡ËÂ¾¤Î2¤Ä¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¥Õ¥Ã²½¥Ý¥ê¥¤¥ß¥É¤Ï¡¢·ë¶É¸ÄÊÌÍ¢½Ðµö²Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ìÉô¤À¤±¤Ç¡¢ÂÐÆüÍ¢Æþ³Û¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂÐÆü°ÍÂ¸ÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Î¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È¤Ï¾¯¤·Ê£»¨¤À¡£¡Ö¸«Ä¾¤·¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¼¡À¤ÂåEUV¡Ê¶ËÃ¼»ç³°Àþ¡Ë¸þ¤±¤Î¤½¤ì¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢¿ôÎÌ¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¤Î1¡óÌ¤Ëþ¤À¡£
JSR¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¢Åìµþ±þ²½¹©¶È¡¢¿®±Û²½³Ø¤Ê¤ÉÆüËÜ´ë¶È¤¬À¤³¦»Ô¾ì¤Î9³ä¤òÀê¤á¡¢¤³¤ì¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¡ÖÀ¤³¦»Ô¾ì¥È¥Ã¥×¤ÎÂæÏÑTSMC¼Ò¤òÄÉ·â¤¹¤ë¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Î¼¡À¤ÂåÀ®Ä¹ÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¡ÊÄ«Á¯ÆüÊó¡ËÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¸«Ä¾¤·¡×°Ê¹ß¤Î¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È¤ÎÍ¢Æþ³Û¤Ï¡¢7·î¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤ÇµÞÁý¤·¤¿¸å¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¸º¾¯¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢8·î¤ËºÇ½é¤ÎÍ¢½Ðµö²Ä¤¬²¼¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÆü´Ú¤ÎÆÃÄê´ë¶È¤É¤¦¤·¤Ë¸Â¤Ã¤ÆºÇÄ¹3Ç¯¤Îµö²Ä¤ò°ì³ç¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Û¤Ü¸µ¤Î¿å½à¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ³Û¤¬Á°Ç¯Èæ431¡ó¤ÈÂç¤¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê´Ú¹ñËÇ°×¶¨²ñ¡Ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤¬JSR¤È¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÄ´Ã£¤òÁý¤ä¤·¤¿¤«¤é¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ëº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡ÊÁ°½Ð¡¦ÆüËÜÁí¸¦¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ë¡£
¢£¡ÖÅö»ö¼Ô´Ö¤Îº®Íð¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢º£¤Ë¤â´Ú¹ñ¤äÀ¤³¦¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÅö»þ¤ÎÊóÆ»¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¥º¥ì¤ò´¶¤¸¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¡È°µ¾¡¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÊ¸ºßÆÒ»á¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë²¿¤â¤«¤âÆüËÜ°ÍÂ¸¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤¼¡¢Æü´ÚÁÐÊý¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¸í²ò¤äº®Íð¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãËÇ°×¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊCISTEC¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¸«Ä¾¤·È¯É½Åö½é¤³¤½ÆüËÜ¤ÎÍ¢½Ð´ë¶È¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¿ô¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á³¤ë¤Ù¤ÀâÌÀ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¡¢Åö»ö¼Ô´Ö¤Îº®Íð¤Ï³µ¤Í¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÍ¢½Ðµ¬À©Åª¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¸µ¡¹¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍýÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÅª¸í²ò¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍýÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬À¯¼£ÌäÂê²½¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Á°½Ò¤Î3ÉÊÌÜ°Ê³°¤Ç¤â¡¢ÂÐÆü°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤ÉÊÌÜ¤¬µ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤«¤é´íµ¡´¶¤¬Àú¤é¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï·³»ö¾ðÊóÊñ³çÊÝ¸î¶¨Äê¡ÊGSOMIA¡ËÇË´þ¤Ê¤É¤È¤¤¤¦°ã¤¦¼¡¸µ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤ÈCISTEC¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê°Ê¾å¡¢¡ÖÆü´Ú´Ö¤Îº®Íð¤ò¾·¤¤¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍ¢½Ð´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í²ò¡×2019Ç¯9·î¡Ë¡£
¤³¤Î¡Ö¸«Ä¾¤·¡×¤¬¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°Õ¿ÞÅª¤ËÀ¯¼£ÌäÂê²½¤µ¤ì¤¿¡¢¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤ÏºòÇ¯¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢µÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤ÎÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Ë¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¤òÄÌ¤¸¤Æµ©¾¯¤ÊÁÇºà¤äÃÎÅªºâ»º¤ÎÎ®½Ð¤¬¤¢¤ì¤ÐÆüËÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ì¤ò¤±¤óÀ©¤·¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌÀ³Î¤Ê¾Úº¸¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÎ¾¹ñ¤ÎÃç²ð¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ý¥ó¥Ú¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£WTOÄóÁÊ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÌµÍý¶Ú
Ã¯¤«¤ÎÀ¯¼£Åª°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤¿¤Î¤«ÈÝ¤«¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç³Î¤«¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¹â½ãÅÙ¥Õ¥Ã²½¿åÁÇ¤Î¥·¥§¥¢¤¬Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÂç¤¤ÊÂÇ·â¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃ¦ÆüËÜ°ÍÂ¸¤Ë¡¢¤Þ¤À´°Á´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è²ÃÂ®¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ºòÇ¯9·î¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤³¤Î¡Ö¸«Ä¾¤·¡×¤òÉÔÅö¤À¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¤ËÄóÁÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£·³»ö¾ðÊóÊñ³çÊÝ¸î¶¨Äê¡ÊGSOMIA¡ËÇË´þ¤È¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ÇÊÆ¹ñ¤ÎµÕÎÚ(¤²¤¤ê¤ó)¤Ë¿¨¤ì¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÄóÁÊ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤½¤Î¼êÂ³¤¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎWTOµÄÄ¹¤Ë´Ú¹ñ¿Í¤ÎÑÁÌÀ´õ¡Ê¥æ¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ò¡ËÄÌ¾¦¸ò¾ÄËÜÉôÄ¹¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ç°¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤À¡£¤¬¡¢¡ÖÍ¢½Ðµ¬À©¡×¤¬¸í²ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌÀÇò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄóÁÊ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÌµÍý¶Ú¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
Ä¾ÀÜ¸ò¾Ä¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÊóÆ»¤â²ð¤·¤¿¹ñ²È´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¸í²ò¤ä¥ß¥¹¥ê¡¼¥É¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢º®Íð¤ò¤¤¿¤·¤¿±²Ãæ¤ÇÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤ò¸«Ê¬¤±¡¢È¯¿®¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¼ý¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Ù¹¤é¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÎ¾¹ñ¤ÎÀè¡¹¤Î´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ê»ö¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦ºÝ¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ì¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò³Ð¸ç¤¹¤Ù¤¹ñ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡£
¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë