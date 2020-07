JOSH EDELSON/AFP via Getty Images

Twitterがサブスクリプション(定期購読)型サービスの開発を進めていることが明らかとなりました。同社は2017年に、公式クライアントTweetDeckを使った月額有料プランを検討していると報じられていましたが、今回はそれに続いてとなる、3年ぶりの動きです。

きっかけとなったのは、Twitterが出したソフトウェアエンジニアの求人広告です。そこでは「グリフォン」と呼ばれる新チームが「サブスクリプションプラットフォーム」を構築していると記載。グリフォンチームは「決済チームやTwitter.comチームと緊密に協力している」とも強調されています。

この求人広告を発見して記事にしたのが、海外テックメディアThe Vergeです。興味深いのはそれ以降のTwitterの動きで、記事が公開されるや否や否や求人広告を改訂し、サブスクリプションプラットフォームに関する言及を一時的に削除しました。

UPDATE: Twitter has edited its engineer job listing, removing any mention of their internal team or their subscription feature.



The job listing now says they're seeking an "Android engineer." pic.twitter.com/J0LqzUSpKx