¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿Îî¸ÀËÜ¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥¢»×ÁÛ¤â¤É¤¡×¤¬½Ð¸½
¢¡Ìµ¿ÀÏÀ¼Ô¤Ï¥³¥í¥Ê¤ËØí¤Ã¤ÆÁá¤¯»à¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡©
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¤¬À¤³¦¤Ç³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø¤Î¶µÁÄ¡¦ÂçÀîÎ´Ë¡ÁíºÛ¤¬¡¢¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ý¥¢»×ÁÛ¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡ÖÎî¸À¡×¤ÎÂÎºÛ¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥¦¥à¤ÎÆ±Åù¤Î»¦¿Í¶µµÁ¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡ÂçÀîÁíºÛ¤Ïº£Ç¯1·î°Ê¹ß¡¢¥³¥í¥Ê´ØÏ¢¤ÎÎî¸À¤äË¡ÏÃ¤òÏ¢È¯¤·½ñÀÒ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£7·î5Æü¸½ºß¤ÇÈ¯´©Í½Äê¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ14ºý¡£¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿Îî¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î±§Ãè¿Í¡¢¹ñÇ·¾ïÎ©¿À¡¢¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥±¥¤¥·¡¼¡¢ËÌÎ¤¼Æ»°Ïº¡¢¼áÂº¡¢¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥È¡¢¾¾²¼¹¬Ç·½õ¡¢Å·¾ÈÂç¿À¡¢¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¡¢P.F.¥É¥é¥Ã¥«¡¼¡¢Ä¹Ã«Àî·ÄÂÀÏº¤È¸À¤Ã¤¿Ä´»Ò¤À¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥¢»×ÁÛ¤â¤É¤¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î1¤Ä¡¢¡ØÂç¶²¹²»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯ÃÎ·Ã¡¡¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤ÎÎî¸À¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ò¿ÀÍÍ¡¦Ê©ÍÍ¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¿Í¤ò¸î¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£Ìµ¿ÀÏÀ¡¦Í£ÊªÏÀ¤ò¹¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¡¢»à¤ó¤Ç¤¢¤ÎÀ¤¤ÇÃÏ¹ö¤Ë¹Ô¤¯¿ÍÃ£¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áá¤¯»à¤Ê¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢ºá¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÅ·¾å³¦¤Ë¾å¤¬¤ì¤ëÎ¨¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯Øí¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ó¡ÊÆ±½ñ¤è¤ê¡Ë
¡¡¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¶µÁÄ¡¦Ëã¸¶¾´¹¸¤Ë¤è¤ë1989Ç¯¤ÎÀâË¡¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÒÎã¤¨¤Ð¡¢£Á¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¤£Á¤µ¤ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¸ùÆÁ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬Ëý¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤Æ¡¤¤³¤Î¸å°¶È¤òÀÑ¤ß¡¤¼÷Ì¿¿Ô¤¤ë¤³¤í¤Ë¤ÏÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤Û¤É¤Î°¶È¤òÀÑ¤ó¤Ç»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÎ¬¡Ë¤³¤³¤Ç¡¤Îã¤¨¤ÐÀ¸Ì¿¤òÀä¤¿¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤È¹Í¤¨¡¤¥Ý¥¢¤µ¤»¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ê¸ùÆÁ¤òÀÑ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ó¡ÊÊ¿À®16Ç¯2·î27ÆüÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½êÈ½·è¡Ë
¡¡»à¸å¤ËÃÏ¹ö¤ËÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÏÁá¤¯»à¤ó¤ÀÊý¤¬ËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦ÏÀË¡¤Ï¡¢ÂçÀîÁíºÛ¤âËã¸¶¤âÆ±¤¸¡£¤·¤«¤·Ëã¸¶¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¢»×ÁÛ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë»¦¤¹¤³¤È¤ò¾©Îå¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ºäËÜÊÛ¸î»Î°ì²È»¦³²»ö·ï¤Ç¤âÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤Ç¤â¡¢Ëã¸¶¤Ï¡Ö¥Ý¥¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤ÆÈÈ¹Ô¤ò»Ø¼¨¤·¡¢¼Â¹ÔÈÈ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«¸ÊÀµÅö²½¤ÎÏÀÍý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã±¤Ê¤ë»×ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®¼Ô¤Ë»¦¿Í¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤ëÆ»¶ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÂçÀîÁíºÛ¤Î¡Ö¥Ý¥¢»×ÁÛ¤â¤É¤¡×¤Ï¡¢»¦¤¹¤³¤È¤ò¾©Îå¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö»à¤ó¤À¤é¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡ÖÌµ¿ÀÏÀ¼Ô¡×¡ÖÍ£ÊªÏÀ¼Ô¡×¤òÅ¬¤·¤·¤Æ¤¤¿ÂçÀîÁíºÛ¤¬¡¢¿Í¡¹¤Î»à¤È¶ñÂÎÅª¤Ê»à¤ËÊý¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢É®¼Ô¼«¿È¡¢µ²±¤Ë¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÊÑ²½¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¢¡¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï»×ÁÛ¤è¤ê¹Ô°Ù
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢»×ÁÛ¤À¤±¤Ç¤Ï¿Í¤Ï»¦¤»¤Ê¤¤¡£¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¶µÁÄ¡¦Ëã¸¶¾´¹¸¤Î¡»ÙÇÛ¼Ô»Ö¸þ¡¢¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÀäÂÐ»ë¡Ê¥°¥ë¥¤¥º¥à¡Ë¡¢£½ªËöÏÀÅù¡¹¤Î»×ÁÛ¡¢¤¶µÃÄ¤ÎÍø³²¡¢¥½åË¡°Õ¼±¤Î·çÇ¡¤¬¡¢¦¼ÂºÝ¤Î¿Í¸¢¿¯³²¡¦°ãË¡¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¢»×ÁÛ¤â½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿½ô¡¹¤ÎÍ×ÁÇ¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ë½¡¶µ¤Ï¶µ¤ò¹¤á¤ë¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¿Í¡¹¤ò¶µ¤¨¤Ë½¾¤ï¤»¤ë¡Ë¤³¤È¤Ç¹¬Ê¡¤äµßºÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¹µÁ¤Ë²ò¼á¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤â¡Ö»ÙÇÛ¼Ô»Ö¸þ¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¿À¤ä³«ÁÄ¤òÀäÂÐ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤â½¡¶µ¤Ç¤Ï¤à¤·¤íÅö¤¿¤êÁ°¤À¤·¡¢½ªËöÏÀ¤Ê¤é¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ë¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¡Ö¥¤¥¹¥é¥àË¡¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¶µµÁ¤¬À¤Â¯¤ÎË¡Î§°Ê¾å¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¥Ý¥¢»×ÁÛ¤â¡¢¥ª¥¦¥à¤¬¶Ê²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¤¬¤â¤È¤Ï¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÊ©¶µ¤«¤é¤ÎÎ®ÍÑ¤À¡£
¡¡¶µµÁ¤ä»×ÁÛ¤Î¸ÄÊÌ¤ÎÍ×ÁÇ¤À¤±¤ò¤¢¤²¤Ä¤é¤Ã¤Æ¡Ö¤Ï¤¤¥«¥ë¥È¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë½¡¶µ¤¬¡Ö¥«¥ë¥È¡×¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤ÎÍÌµ¤ä¡¢¶µµÁ¤¬¤½¤ì¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÅÙ¹ç¤¬¡¢¡Ö¥«¥ë¥È¡×¡Ö¥«¥ë¥ÈÀ¡×¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥Æ¥í¤ä»¦¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¶§°ÈÈºá°Ê³°¤Î¾®¤µ¤Ê°ãË¡¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö¿®¶µ¤Î¼«Í³¡×¤ä¶µµÁ¤ò¸ý¼Â¤È¤·¤ÆÀµÅö²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶µµÁ¤¬È¿¼Ò²ñÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¶µÃÄ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¥Ý¥¢»×ÁÛ¤â¤É¤¡×¤Î½Ð¸½¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¤¬À¤³¦¤Ç³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø¤Î¶µÁÄ¡¦ÂçÀîÎ´Ë¡ÁíºÛ¤¬¡¢¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ý¥¢»×ÁÛ¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡ÖÎî¸À¡×¤ÎÂÎºÛ¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥¦¥à¤ÎÆ±Åù¤Î»¦¿Í¶µµÁ¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡ÂçÀîÁíºÛ¤Ïº£Ç¯1·î°Ê¹ß¡¢¥³¥í¥Ê´ØÏ¢¤ÎÎî¸À¤äË¡ÏÃ¤òÏ¢È¯¤·½ñÀÒ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£7·î5Æü¸½ºß¤ÇÈ¯´©Í½Äê¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ14ºý¡£¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿Îî¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î±§Ãè¿Í¡¢¹ñÇ·¾ïÎ©¿À¡¢¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥±¥¤¥·¡¼¡¢ËÌÎ¤¼Æ»°Ïº¡¢¼áÂº¡¢¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥È¡¢¾¾²¼¹¬Ç·½õ¡¢Å·¾ÈÂç¿À¡¢¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¡¢P.F.¥É¥é¥Ã¥«¡¼¡¢Ä¹Ã«Àî·ÄÂÀÏº¤È¸À¤Ã¤¿Ä´»Ò¤À¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥¢»×ÁÛ¤â¤É¤¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î1¤Ä¡¢¡ØÂç¶²¹²»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯ÃÎ·Ã¡¡¾¾²¼¹¬Ç·½õ¤ÎÎî¸À¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ò¿ÀÍÍ¡¦Ê©ÍÍ¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¿Í¤ò¸î¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£Ìµ¿ÀÏÀ¡¦Í£ÊªÏÀ¤ò¹¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¡¢»à¤ó¤Ç¤¢¤ÎÀ¤¤ÇÃÏ¹ö¤Ë¹Ô¤¯¿ÍÃ£¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áá¤¯»à¤Ê¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢ºá¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÅ·¾å³¦¤Ë¾å¤¬¤ì¤ëÎ¨¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯Øí¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ó¡ÊÆ±½ñ¤è¤ê¡Ë
¡¡¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¶µÁÄ¡¦Ëã¸¶¾´¹¸¤Ë¤è¤ë1989Ç¯¤ÎÀâË¡¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÒÎã¤¨¤Ð¡¢£Á¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¤£Á¤µ¤ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¸ùÆÁ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬Ëý¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤Æ¡¤¤³¤Î¸å°¶È¤òÀÑ¤ß¡¤¼÷Ì¿¿Ô¤¤ë¤³¤í¤Ë¤ÏÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤Û¤É¤Î°¶È¤òÀÑ¤ó¤Ç»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÎ¬¡Ë¤³¤³¤Ç¡¤Îã¤¨¤ÐÀ¸Ì¿¤òÀä¤¿¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤È¹Í¤¨¡¤¥Ý¥¢¤µ¤»¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ê¸ùÆÁ¤òÀÑ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ó¡ÊÊ¿À®16Ç¯2·î27ÆüÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½êÈ½·è¡Ë
¡¡»à¸å¤ËÃÏ¹ö¤ËÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÏÁá¤¯»à¤ó¤ÀÊý¤¬ËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦ÏÀË¡¤Ï¡¢ÂçÀîÁíºÛ¤âËã¸¶¤âÆ±¤¸¡£¤·¤«¤·Ëã¸¶¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¢»×ÁÛ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë»¦¤¹¤³¤È¤ò¾©Îå¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ºäËÜÊÛ¸î»Î°ì²È»¦³²»ö·ï¤Ç¤âÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤Ç¤â¡¢Ëã¸¶¤Ï¡Ö¥Ý¥¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤ÆÈÈ¹Ô¤ò»Ø¼¨¤·¡¢¼Â¹ÔÈÈ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«¸ÊÀµÅö²½¤ÎÏÀÍý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã±¤Ê¤ë»×ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®¼Ô¤Ë»¦¿Í¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤ëÆ»¶ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÂçÀîÁíºÛ¤Î¡Ö¥Ý¥¢»×ÁÛ¤â¤É¤¡×¤Ï¡¢»¦¤¹¤³¤È¤ò¾©Îå¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö»à¤ó¤À¤é¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡ÖÌµ¿ÀÏÀ¼Ô¡×¡ÖÍ£ÊªÏÀ¼Ô¡×¤òÅ¬¤·¤·¤Æ¤¤¿ÂçÀîÁíºÛ¤¬¡¢¿Í¡¹¤Î»à¤È¶ñÂÎÅª¤Ê»à¤ËÊý¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢É®¼Ô¼«¿È¡¢µ²±¤Ë¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÊÑ²½¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¢¡¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï»×ÁÛ¤è¤ê¹Ô°Ù
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢»×ÁÛ¤À¤±¤Ç¤Ï¿Í¤Ï»¦¤»¤Ê¤¤¡£¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¶µÁÄ¡¦Ëã¸¶¾´¹¸¤Î¡»ÙÇÛ¼Ô»Ö¸þ¡¢¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÀäÂÐ»ë¡Ê¥°¥ë¥¤¥º¥à¡Ë¡¢£½ªËöÏÀÅù¡¹¤Î»×ÁÛ¡¢¤¶µÃÄ¤ÎÍø³²¡¢¥½åË¡°Õ¼±¤Î·çÇ¡¤¬¡¢¦¼ÂºÝ¤Î¿Í¸¢¿¯³²¡¦°ãË¡¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¢»×ÁÛ¤â½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿½ô¡¹¤ÎÍ×ÁÇ¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ë½¡¶µ¤Ï¶µ¤ò¹¤á¤ë¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¿Í¡¹¤ò¶µ¤¨¤Ë½¾¤ï¤»¤ë¡Ë¤³¤È¤Ç¹¬Ê¡¤äµßºÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¹µÁ¤Ë²ò¼á¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤â¡Ö»ÙÇÛ¼Ô»Ö¸þ¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¿À¤ä³«ÁÄ¤òÀäÂÐ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤â½¡¶µ¤Ç¤Ï¤à¤·¤íÅö¤¿¤êÁ°¤À¤·¡¢½ªËöÏÀ¤Ê¤é¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ë¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¡Ö¥¤¥¹¥é¥àË¡¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¶µµÁ¤¬À¤Â¯¤ÎË¡Î§°Ê¾å¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¥Ý¥¢»×ÁÛ¤â¡¢¥ª¥¦¥à¤¬¶Ê²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¤¬¤â¤È¤Ï¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÊ©¶µ¤«¤é¤ÎÎ®ÍÑ¤À¡£
¡¡¶µµÁ¤ä»×ÁÛ¤Î¸ÄÊÌ¤ÎÍ×ÁÇ¤À¤±¤ò¤¢¤²¤Ä¤é¤Ã¤Æ¡Ö¤Ï¤¤¥«¥ë¥È¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë½¡¶µ¤¬¡Ö¥«¥ë¥È¡×¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤ÎÍÌµ¤ä¡¢¶µµÁ¤¬¤½¤ì¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÅÙ¹ç¤¬¡¢¡Ö¥«¥ë¥È¡×¡Ö¥«¥ë¥ÈÀ¡×¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥Æ¥í¤ä»¦¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¶§°ÈÈºá°Ê³°¤Î¾®¤µ¤Ê°ãË¡¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö¿®¶µ¤Î¼«Í³¡×¤ä¶µµÁ¤ò¸ý¼Â¤È¤·¤ÆÀµÅö²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶µµÁ¤¬È¿¼Ò²ñÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¶µÃÄ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¥Ý¥¢»×ÁÛ¤â¤É¤¡×¤Î½Ð¸½¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£