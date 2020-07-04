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Four potential consequences of wearing face masks we need to be wary of
https://theconversation.com/four-potential-consequences-of-wearing-face-masks-we-need-to-be-wary-of-140273
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