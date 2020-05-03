¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¤¬Áª¤Ö£ÊÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡ÖÂ¾¤Î10¿Í¤â¡ÉÊÌ³Ê¡É¤ÈÇ§¤á¤ë¤À¤í¤¦¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¡Ä¡×
¡¡£´·î23ÆüÈ¯Çä¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°ÎòÂå¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤ÈÂê¤·¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤ä¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ê¤ÉÁíÀª50Ì¾¤Ë¡È¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡É¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÁª¤Î¾ò·ï¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿J¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¡¢³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Ï£³¿Í¤Þ¤Ç¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¿É¸ý¤ÊÉ¾ÏÀ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å»á¤Î¡È¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¡¡Áª¼ê¤Î¡Ö¼Á¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¥¸¡¼¥³¡¢¥É¥¥¥ó¥¬¡¢¥Ô¥¯¥·¡¼¡Ê¥¹¥È¥¤¥³¥Ó¥Ã¥Á¤Î°¦¾Î¡Ë¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¤¥ª¡¢¥Ö¥Ã¥Õ¥Ð¥ë¥È¡¢¥¨¥à¥Ü¥Þ¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¡¢¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¡¢¥ê¥È¥Ð¥ë¥¹¥¡¼¡¢¥Þ¥ë¥¡¼¥Ë¥ç¥¹¡Ä¡Ä¡¢µó¤²¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Í¡£¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢²¾¤Ë³°¹ñ¿ÍÏÈ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤«¤éº£²ó¤Ï¡ÖÄ¹¤¯£Ê¥ê¡¼¥°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤ÇÁª¤ó¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤Ï¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤è¤ê¤â³¤³°Îò¤¬Ä¹¤¤Áª¼ê¤Ï£Ê¥ê¡¼¥¬¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿´ü´Ö¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡££Ê¥ê¡¼¥°ÎòÂå¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢ËÍ¤Ï¡ÖÄ¹¤¯£Ê¥ê¡¼¥°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÁª¤Ö¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¡£¤½¤¦¤·¤Æ°ì±þ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¤ËÁª¼ê¤ÏÊÂ¤Ù¤¿¤±¤É¡¢¡Ö»î¹ç¤òÀï¤¦¡×¤Ä¤â¤ê¤Î11¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¾®Ìî¤ä½ÓÊå¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³¤³°°ÜÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢£Ê¥¯¥é¥Ö¤ÎºßÀÒÎò¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¹¤¤¤·¡¢¥ì¥Ã¥º¤ä¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¿Íµ¤¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±óÆ£¤Ï¥¬¥ó¥Ð¡¢¾®³Þ¸¶¤Ï¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ËÄ¹¤¯¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤º¤Ã¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¡¢°ìÀ¸»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÁª¼ê¤À¤è¤Í¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤è¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¤Ï£Ê£±ºÇÂ¿185ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦µÏ¿¤¬¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ®¶¸¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Î©ÇÉ¤Ê¾Úµò¡£¥«¥º¤ä¥é¥â¥¹¤Ï³«ËëÅö»þ¤Î¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÇÃíÌÜ¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÆüËÜ¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥é¥â¥¹¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤Í¡£
¡¡¼éÈ÷¿Ø¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾¾ÅÄ¡¢Ãæß·¡¢Æ®è½²¦¡¢Àî¸ý¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡££Ä£Æ¤Î£³¿Í¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤ÇÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤è¡£
¡¡»î¹ç¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤·¡¢¤³¤Î11¿Í¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÍ¿¤¨¤Æ»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ÌÌÇò¤¤¥²¡¼¥à¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤ÏÎÉ¤¤¥¥Ã¥«¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤â¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤ß¤ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÏÏ³¤ì¤¿¤±¤É¡¢ß·ÅÐ¡Ê¸µÀ¶¿å¡Ë¡¢¥´¥ó¡Ê¸µÈØÅÄ¡Ë¡¢·û¹ä¡ÊÀîºê¡Ë¡¢¼÷¿Í¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡Ä¡Ä¤È¤«¡¢Ä¹¤¯£Ê¥ê¡¼¥°¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï°î¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Â¾¤Ë¤â¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÈà¤é¤â¥Ù¥ó¥Á¤ËÃÖ¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤è¡£¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤â´Þ¤á¡¢º£¤â¤Ê¤ª³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼ã¼ê¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¿Í°ìÇÜÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤³¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Î¤¨¤¿¤¤¡£
¡¡´ÆÆÄ¤ÏÀ¾Ìî¡¢Ä¹Ã«Àî¡¢¿¹ÊÝ¡Ä¡Ä¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¡¢¤¢¤È¤Ï³°¹ñ¿Í¤Ç¤Ï¥ª¥·¥à¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ï¥ô¥§¥ó¥²¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Èà¤Ï95¡¢96Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ò»Ø´ø¤·¤¿¤À¤±¤ÇÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿´ü´Ö¤ÏÃ»¤¯¡¢Áª¼ê¤òÁª¤ó¤À¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é³°¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥ô¥§¥ó¥²¥ë¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥²¥ë¤Î»ØÆ³Êý¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤·¡¢Èà¤ÏÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤â£Ê¥ê¡¼¥°¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¾®Ìî¡£Èà¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤ÆàÌ¥¤»¤ë¡í¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢Ã¯¤â¾®Ìî¤Î¿¿»÷¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎÊõ¤À¡£Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢Ì£Êý¤âÅ¨¤â¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢Â¾¤Î10¿Í¤â¡Ö¾®Ìî¤ÏÊÌ³Ê¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Ç§¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô
PROFILE
¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¡¤»¤ë¤¸¤ª¡¦¤¨¤Á¤´¡¿45Ç¯£··î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏJSL£±Éô¤ÎÆ£ÏÂÉÔÆ°»º¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¡Ê¾ÅÆî¤ÎÁ°¿È¡Ë¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¸½ºß¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼É¾ÏÀ²È¤ä²òÀâ¼Ô¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÂ¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¡¢¿É¸ý¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¤À¡£
¢¨¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ù2020Ç¯£µ·î14¡¦28Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê°ìÉô¡¢²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤·¤ÆÅ¾ºÜ¡£
¡ÚPHOTO¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎòÂå¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸·Áª¡ª1992-2020
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¡¡Áª¼ê¤Î¡Ö¼Á¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¥¸¡¼¥³¡¢¥É¥¥¥ó¥¬¡¢¥Ô¥¯¥·¡¼¡Ê¥¹¥È¥¤¥³¥Ó¥Ã¥Á¤Î°¦¾Î¡Ë¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¤¥ª¡¢¥Ö¥Ã¥Õ¥Ð¥ë¥È¡¢¥¨¥à¥Ü¥Þ¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¡¢¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¡¢¥ê¥È¥Ð¥ë¥¹¥¡¼¡¢¥Þ¥ë¥¡¼¥Ë¥ç¥¹¡Ä¡Ä¡¢µó¤²¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Í¡£¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢²¾¤Ë³°¹ñ¿ÍÏÈ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤«¤éº£²ó¤Ï¡ÖÄ¹¤¯£Ê¥ê¡¼¥°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤ÇÁª¤ó¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤Ï¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤è¤ê¤â³¤³°Îò¤¬Ä¹¤¤Áª¼ê¤Ï£Ê¥ê¡¼¥¬¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿´ü´Ö¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡££Ê¥ê¡¼¥°ÎòÂå¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢ËÍ¤Ï¡ÖÄ¹¤¯£Ê¥ê¡¼¥°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÁª¤Ö¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¡£¤½¤¦¤·¤Æ°ì±þ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¤ËÁª¼ê¤ÏÊÂ¤Ù¤¿¤±¤É¡¢¡Ö»î¹ç¤òÀï¤¦¡×¤Ä¤â¤ê¤Î11¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¾®Ìî¤ä½ÓÊå¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³¤³°°ÜÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢£Ê¥¯¥é¥Ö¤ÎºßÀÒÎò¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¹¤¤¤·¡¢¥ì¥Ã¥º¤ä¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¿Íµ¤¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±óÆ£¤Ï¥¬¥ó¥Ð¡¢¾®³Þ¸¶¤Ï¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ËÄ¹¤¯¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤º¤Ã¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¡¢°ìÀ¸»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÁª¼ê¤À¤è¤Í¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤è¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¤Ï£Ê£±ºÇÂ¿185ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦µÏ¿¤¬¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ®¶¸¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Î©ÇÉ¤Ê¾Úµò¡£¥«¥º¤ä¥é¥â¥¹¤Ï³«ËëÅö»þ¤Î¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÇÃíÌÜ¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÆüËÜ¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥é¥â¥¹¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤Í¡£
¡¡¼éÈ÷¿Ø¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾¾ÅÄ¡¢Ãæß·¡¢Æ®è½²¦¡¢Àî¸ý¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡££Ä£Æ¤Î£³¿Í¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤ÇÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤è¡£
¡¡»î¹ç¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤·¡¢¤³¤Î11¿Í¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÍ¿¤¨¤Æ»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ÌÌÇò¤¤¥²¡¼¥à¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤ÏÎÉ¤¤¥¥Ã¥«¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤â¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤ß¤ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÏÏ³¤ì¤¿¤±¤É¡¢ß·ÅÐ¡Ê¸µÀ¶¿å¡Ë¡¢¥´¥ó¡Ê¸µÈØÅÄ¡Ë¡¢·û¹ä¡ÊÀîºê¡Ë¡¢¼÷¿Í¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡Ä¡Ä¤È¤«¡¢Ä¹¤¯£Ê¥ê¡¼¥°¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï°î¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Â¾¤Ë¤â¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÈà¤é¤â¥Ù¥ó¥Á¤ËÃÖ¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤è¡£¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤â´Þ¤á¡¢º£¤â¤Ê¤ª³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼ã¼ê¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¿Í°ìÇÜÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤³¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Î¤¨¤¿¤¤¡£
¡¡´ÆÆÄ¤ÏÀ¾Ìî¡¢Ä¹Ã«Àî¡¢¿¹ÊÝ¡Ä¡Ä¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¡¢¤¢¤È¤Ï³°¹ñ¿Í¤Ç¤Ï¥ª¥·¥à¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ï¥ô¥§¥ó¥²¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Èà¤Ï95¡¢96Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ò»Ø´ø¤·¤¿¤À¤±¤ÇÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿´ü´Ö¤ÏÃ»¤¯¡¢Áª¼ê¤òÁª¤ó¤À¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é³°¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥ô¥§¥ó¥²¥ë¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥²¥ë¤Î»ØÆ³Êý¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤·¡¢Èà¤ÏÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤â£Ê¥ê¡¼¥°¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¾®Ìî¡£Èà¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤ÆàÌ¥¤»¤ë¡í¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢Ã¯¤â¾®Ìî¤Î¿¿»÷¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎÊõ¤À¡£Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢Ì£Êý¤âÅ¨¤â¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢Â¾¤Î10¿Í¤â¡Ö¾®Ìî¤ÏÊÌ³Ê¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Ç§¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô
PROFILE
¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¡¤»¤ë¤¸¤ª¡¦¤¨¤Á¤´¡¿45Ç¯£··î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏJSL£±Éô¤ÎÆ£ÏÂÉÔÆ°»º¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¡Ê¾ÅÆî¤ÎÁ°¿È¡Ë¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¸½ºß¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼É¾ÏÀ²È¤ä²òÀâ¼Ô¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÂ¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¡¢¿É¸ý¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¤À¡£
¢¨¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ù2020Ç¯£µ·î14¡¦28Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê°ìÉô¡¢²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤·¤ÆÅ¾ºÜ¡£
¡ÚPHOTO¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎòÂå¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸·Áª¡ª1992-2020