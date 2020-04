長さや太さの違いで目元の印象が大きく変わるまつ毛だが、 デンマーク のメイクアップ・アーティストが創り出したまつ毛が「あまりにもユニーク」と話題になっている。素材は黒のワイヤーなのだが、これが“あるもの”にそっくりだというのだ。デンマークのメイクアップ・アーティスト、ソフィー・ピーターソンさん(Sofie Petersen)が創り出したクリエイティブなまつ毛が注目されている。最近は長くて太いまつ毛に憧れてエクステに挑戦する人も増えているが、ソフィーさんの作品はいわゆる普通のまつ毛とはかけ離れており、独自の奇抜なスタイルへのこだわりがあるようだ。ソフィーさんは自身の作品についてこう語っている。「人に何かを感じてもらえるような美のプロダクトを創り出したいの。インスパイアされるか不快に感じるかは別としてね。作品を通して感情やストーリーを伝えたいの。もちろんジョークや遊びも取り入れているわ。」ソフィーさんのこんな意気込みが感じられる作品の一部は、約1年半前に『Dazed Digital』で紹介されている。怒りを表現したという金のまつ毛や、オレンジ色の豆を使ったまつ毛などユニークなものばかりだが、このたび注目されているのは黒いカーリーなワイヤーで制作されたまつ毛で、最近になってSNSで拡散し『The Sun』『Metro』などのメディアに取り上げられて話題となった。話題のまつ毛は、瞼の端から生えているというよりも瞼の上に載っているという印象が強く、インパクトはかなり強烈だ。SNSでは「陰毛まつ毛」として拡散しており、「これはいただけない」「まさに陰毛」「蟻の死骸のよう」「ありえないね」「目をつぶると逆三角形。快適じゃなさそう」「かなり重い印象」「あまり見たくない」「面白くていいんじゃないの」「アートでしょう」といったコメントがあがっている。リアクションはネガティブなものが多いものの「人々が興味をそそられ、何かを感じている」ことは事実だ。そう考えると「ソフィアさんのアーティストとしてのゴールは達成された」と言ってもいいのかもしれない。ちなみに2016年には、「世界一不快であること」をコンセプトに本物の陰毛を使って制作されたドレスが話題になった。画像は『The Sun 2020年4月24日付「EYE SAY! People are horrified as woman tries to make ‘pube lashes’ a trend in hideous beauty fail」(Credit: Reddit)』『Dazed Digital 2018年10月17日付「HOW TO CREATE STRANGE EYE MAKE-UP WITH EVERYDAY OBJECTS」(COURTESY OF SOFIE PETERSEN)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)