【法廷ドラマ】『スーツ』『グッド・ワイフ』『アリー・myラブ』『ザ・プラクティス』...タイプ別おすすめはこれだ！

ドラマの人気ジャンルと言えば、法廷ドラマは欠かせない。TBS系ドラマとして常盤貴子主演で放送された『グッドワイフ』や、フジテレビ系「月9」枠でシーズン2の放送も開始となった『スーツ』など、日本でもリメイク作品が人気を博している。一口にリーガルドラマと言ってもそのタイプは様々。新旧交えてタイプ別に9作品ご紹介しよう。(※配信情報は2020年4月時点の情報です)

◆バデイドラマとして楽しむなら

・『SUITS/スーツ』

NYマンハッタンの大手法律事務所を舞台に、敏腕弁護士ハーヴィー(ガブリエル・マクト『グッド・シェパード』)と天才的な頭脳を持つがワケありフリーターのマイク(パトリック・J・アダムス『ローズマリーの赤ちゃん 〜パリの悪夢〜』)がタッグを組み、様々な訴訟へと果敢に挑んでいく。ハーバードのロースクール卒業の生徒しか採用しない弁護士事務所という、エリート揃いの洗練された雰囲気とテンポの良い物語が人気のリーガルドラマ。

自信家で合理的、人を人とも思わぬ言動が鼻につく一匹狼だが、弁護士としての腕はピカイチのハーヴィー。そんな彼がアソシエイトとして雇ったのは、天才的な記憶力で豊富且つ正確な法律の知識が頭の中に詰まっているものの、大学は中退、仕事はドラッグの運び屋まがいで、警察に追われているマイク。もちろんロースクールを卒業もしていない。

経歴詐称という特大の秘密を抱え、運命共同体の上司と部下として弁護士業に勤しむことになった二人は、性格や環境などが正反対のため衝突することも多い。しかし敏腕と天才のコンビで鮮やかに難局を乗り切っていく様子は見ていて痛快な気分にさせてくれる。さらに、事務所内で繰り広げられる出世争いや、偽弁護士として窮地に立たされるマイクの葛藤、マイクのおかげで人として成長を遂げるハーヴィーのドラマも大きな見どころだ。

『SUITS/スーツ』はAmazon Prime Video、Hulu、Netflix、U-NEXTでシーズン1を配信中。

◆専業主婦がバリキャリの道へ

・『グッド・ワイフ』

2010年にゴールデン・グローブ賞主演女優賞を受賞し、エミー賞は5度受賞に輝いた全7シーズンの大人気リーガルドラマ。専業主婦として二人の子どもを育てていたヒロインのアリシア(『ER 緊急救命室』ジュリアナ・マルグリーズ)が、夫で検事のピーター(『SEX AND THE CITY』クリス・ノース)が性的スキャンダルを起こした上、収賄容疑で刑務所に送られることになり、13年ぶりに弁護士として復帰するため就職活動に奮闘するところから物語はスタートする。

豪華な住まいを離れ、生活の為兼業主婦としてスタートを切ったアリシアが久しぶりの社会復帰に戸惑う様子や、義母とのしがらみ、浮気をした夫への複雑な気持ちなど、困難な訴訟に挑むだけでなく、女性として様々なチャレンジをしていく彼女を応援したくなるような展開になっている。ただのサクセスストーリーではなく、エリートぞろいの法律事務所でもまれたアリシアが、時に欺いたり、強い女になっていく様子も見ものだ。

訴訟に登場する案件は、殺人はもちろんのこと、薬事絡みだったり、インターネット関連だったり、企業絡み、離婚訴訟など毎回バラエティに富んでおり、法廷シーンはかなり見ごたえがある。また、政治、選挙運動などアメリカ社会を反映した背景もドラマの魅力。気持ちよく勝訴するばかりでないのも現実的で良い。

法律事務所の共同経営者ダイアン・ロックハート(クリスティーン・バランスキー『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』)を主人公にしたスピンオフU-NEXTでは『THE GOOD WIFE/グッド・ワイフ』として配信中。スピンオフの『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』はAmazon Prime Videoで配信中。

◆リアル過ぎてじわじわと怖い...

・『ナイト・オブ・キリング 失われた記憶』

ある夜、見知らぬ美女と出会い一夜をともにした青年。翌朝、目を覚ますとそこには変わり果てた彼女の姿が――。突然、殺人容疑で逮捕されてしまう青年。失われた記憶...。一体犯人は誰なのか? このドラマはただ淡々とリアルな、そして少し怖い現実を描いている米HBO製作のリーガルドラマ。本国での評価も非常に高くシーズン2を望む声も多い。

あらすじだけを読むと何かとてつもない謎が隠されているかのように思えるが、そうではない。パキスタン系のアメリカ人ナシール・カーン(リズ・アーメッド『ヴェノム』)は、タクシー運転手をしている父親の車を無断拝借して友人宅へのパーティーに向かっていた。「回送」表示の出し方がわからず四苦八苦している最中にも乗り込んでくる乗客たちをなんとか追い出した彼は、目の前で好みのタイプの女性がタクシーを拾おうとしているがなかなかつかまらない姿を見つけてしまう。見かねた彼は親切心から彼女を乗せることに。彼女に気に入られ、自宅に招かれた彼は一緒に酒を飲み一夜を共にする。そして翌朝起きると変わり果てた彼女の姿が。狼狽した彼はその場から逃げ出してしまい...というストーリー。

殺したのではないかと思わせるような状況証拠が次々と明らかになったり、ナシールがイスラム教徒であること、殺された女性が富裕層の白人女性であること、あり得そうな偶然が色々と重なり、あれよあれよという間に殺人犯として起訴されてしまうナシール。

彼を弁護することになるのが、しょぼくれた弁護士ジョン・ストーン(ジョン・タートゥーロ『薔薇の名前』)。売名目的で弁護を決めるところや、思うようにナシールの冤罪を晴らすことができないのも非常にリアル。しかし何とかナシールを無罪放免にすべく奔走するジョンに一縷の望みを託して思わず見てしまうドラマだ。『ザ・ナイト・オブ』というタイトルでAmazon Prime Videoで配信中。

◆ひたすらポジティブになれる!

・『私はラブ・リーガル』

トップモデルを目指す明るいけれど少しおバカなファッションモデルのデビー(ブルック・ドーセイ『 救命医ハンク セレブ診療ファイル』)が交通事故で命を落としてしまう。ところが死んだはずの彼女は、同じタイミングで死亡した肥満体型の敏腕弁護士ジェーン(ブルック・エリオット『ドリー・パートンのハートフル・ソング』)の肉体に魂を宿して生き返ってしまう――。太った体と弁護士という、今までの自分とは違う人生に葛藤しながらも、弁護士として人々を助けることに喜び見出していくというストーリー。法廷というより、逆境にめげず「人生の再出発」を描くドラマ。

自らのコンプレックスをネガティブに意識させず、欠点は個性であると思わせてくれる本作。様々な難局を乗り越えて試練をパワーに変える姿を見ていると元気が湧いてくる人も多いだろう。

また、このドラマが特徴的なのは、ミュージカル映画『シカゴ』『ヘアスプレー』、またドラマ『SMASH』のプロデューサーであるニール・メロンが製作総指揮を務めており、リーガルものなのに歌と音楽、そしてダンスなどミュージカル要素が存分に盛り込まれていること。本作出演前まで「TABOO<ボーイ・ジョージ・ミュージカル>」や「ウィキッド」など舞台を中心に活躍していた主人公ジェーン役ブルックの歌唱力にも注目したい。Huluで配信中。

◆衝撃の真実に目が離せないサスペンス

・『ダメージ』

朝のNY。高級マンションから下着姿の血まみれの女性が現れ、警察に保護される。彼女の名はエレン・パーソンズ。ヒューズ法律事務所で働く新人弁護士である彼女の自宅では、婚約者デービッドが惨殺体となって発見される。なぜ彼女は血まみれだったのか、なぜ婚約者が無惨な姿で殺されていたのか。大きな謎を残したまま、物語はロースクールを卒業した当時の6か月前へとさかのぼる。夢にまで見たカリスマ弁護士パティ・ヒューズの法律事務所に採用されたエレンは巨額な賠償金が絡んだ集団訴訟の一員に抜擢され、私生活では恋人デービッドとの婚約も決まり順風満帆な人生を歩んでいたが――。

カリスマ弁護士パティの陰謀と、新米弁護士エレンが抱く疑念。そして世界的企業を相手取る巨額の賠償請求。様々な思惑が絡み合い、現在と過去が交錯する展開や次々に明らかになる衝撃の真実に目が離せない、リーガルドラマというよりサスペンスドラマだ。

『CSI:科学捜査班』のテッド・ダンソンや『The O.C.』のテイト・ドノヴァン、『蜘蛛女のキス』のウィリアム・ハート、『コード・ブラック 生と死の間で』のマーシャ・ゲイ・ハーデンなど実力派俳優が名を連ねるその豪華なキャスティングも本作の魅力。そして目的の為なら手段を問わない冷徹なカリスマ弁護士パティを演じるグレン・クローズ(『危険な情事』)は、この作品でエミー賞主演女優賞を2回受賞、ゴールデン・グローブ賞を1度受賞している。

シーズン毎、最初に結末を見せ、過去と現在を行ったり来たりしながら謎を明かしていくスタイルが斬新なドラマで、最大の特徴であるこの時系列トリックによって、視聴者は話に引き込まれていく。さらに結末を見ているからこそ物語の展開を予想してしまう視聴者を、見事に裏切るどんでん返しも大きな見どころだ。『ダメージ』は全5シーズンを4月30日(木)23時59分までの期間限定でHuluにて配信中。

◆「法と秩序」を守るために奔走する

・『LAW & ORDER ロー&オーダー』

1990年にスタートし、何と20シーズンも続いた脅威のロングランドラマ。毎話、NY市警の刑事による事件の捜査から始まり、容疑者の逮捕、検察による立件と起訴、そして裁判が行われ、判決が出るまでが描かれる。つまり前半は犯罪捜査ドラマ、後半は法廷ドラマの要素を含む2部構成の1話完結型ドラマ。「法と秩序」を守るために闘う、だから『ロー&オーダー』なのだ。

物語はフィクションではあるが基本実際の事件に基づいており、徹底したドキュメンタリータッチでアメリカの刑事法体系を1時間のドラマの枠内でリアルに描き切る。米国の視聴者が馴染み深い事件を巧みに織り込み、無駄なくテンポよく緊張感が途切れずにストーリーが展開する。また刑事や検事、裁判官など登場人物の多くは実在する人物をモデルとしたことで現実をダイレクトに映し出しており、この徹底したリアリズムは当時画期的だった。今では『シカゴ』シリーズの製作総指揮でも知られるディック・ウルフの名は、本作の成功により米TV史に刻むこととなった。

本シリーズの好調を受けて数々のスピンオフが製作された。24シーズンまで続くことが決定している。

◆法律は悪人も守る

・『殺人を無罪にする方法』

弁護士は善人のためだけではないのだということを思い起こさせるドラマ。殺人事件の弁護で負け知らずの凄腕弁護士アナリーズ・キーティングが主人公。大学のロースクールで「殺人を無罪にする方法」という授業で教鞭をとっており、そのクラスの中から優秀な生徒5名を自身の法律事務所にインターンとして採用し、実際の殺人事件を担当しながら弁護を学び競わせる。アナリーズとインターン生が担当する殺人事件の裁判と、世間を賑わせている女子大生殺人事件、事務所で関与してしまった殺人事件などが平行して描かれる。『スキャンダル 託された秘密』などの作品を次々とヒットさせたクリエイター、ションダ・ライムズが手がけるドラマだ。

アナリーズが講義で教えるのは法律の研究や理論ではなく、法律を利用して法廷という実践の場で裁判に勝つこと。法律の利用と、相手の弱みや揚げ足をとる容赦ない発言がアナリーズの必勝法なのだが、このアナリーズが脅迫・隠ぺい・暴言は当たり前、浮気はするわ、浴びるように酒を飲むわで...理想的な人間からは程遠いキャラクター。人間味があると言えばそうだが、とにかくその凄味にくぎ付けになってしまう。演じるヴィオラ・デイヴィスは2016年に映画『フェンス』でアカデミー賞を獲得した実力派女優。

アナリーズの存在感と雪だるま式に増えていくトラブル、誰を信じてよいのかわからない緊張感で目が離せないストーリー展開になっている。NetflixとU-NEXTで配信中。

◆恋も仕事も音楽も全力で!

・『アリー・myラブ』

恋と仕事の狭間で揺れる独身女性の心情を、個性豊かな登場人物やコメディタッチで描き人気を博した1990年代を代表する海外ドラマといっても過言ではないだろう。

ボストンにある法律事務所で働く弁護士アリー・マクビール(キャリスタ・フロックハート『ブラザーズ&シスターズ』)は仕事も恋愛も全力で取り組むが、一生懸命すぎて恋愛は上手くいかないことが多い。経歴はエリートなのに可愛らしくて人間臭い彼女の姿が視聴者の共感を呼び、1997年から5シーズン製作されたコメディ・リーガルドラマだ。

事務所のセクハラ行為を抗議して解雇されたハーバード大卒の弁護士アリー。友人の弁護士事務所で雇ってもらえることとなったのだが、そこにはかつての恋人ビリー(ギル・ベローズ『JETT/ジェット』)が。再びアリーの心はときめくが、彼はすでに結婚しており...。弁護士事務所が舞台とはいえ、アリーの揺れる恋心やブラックユーモア、素敵な音楽や台詞などが全て物語にシンクロしており、心温まるストーリーが人気の秘密。



特に最後のシーンで行われる説得力のある最終弁論のファンは多い。そして記憶に残っている方も多いと思うが、ダンシングベイビーが登場したり、胸に矢がささったり、舌がビロ〜ンと伸びたり、コーヒーカップの中でラブラブしたりなど、妄想がCGを使用して表現されるのも人気だった。U-NEXTで配信中。

◆法廷バトルが見たいなら

・『ザ・プラクティス/ボストン弁護士ファイル』

ボストンで弁護士をしていたデイビッド・E・ケリー自身の体験を基にしており、ボストンの冴えない弁護士事務所で働く弁護士たちが、持ちうる限りの経験と知識、考えうる限りの戦術・戦略、そして語れる限りの言葉を尽くしてクライアントを弁護。ドラッグの密売人や強盗、殺人犯などを弁護する刑事事件を扱い、迫力ある法廷シーンと弁護士たちの人間臭さが魅力の本作は、民事事件の多い『アリー』よりもかなりシリアスな内容の社会派リーガルドラマだ。1997年にスタートし米ABCで全8シーズン放送された。

1話で複数の裁判が平行して進む展開で、コミカルなケースやシリアスなケース、考えさせられるケースなど色々な裁判を取り扱うが、判事や検察との緊迫したやりとりは見ごたえたっぷり。主人公の敏腕弁護士ボビー(ディラン・マクダーモット『DARK BLUE/潜入捜査』)が、冤罪事件や正当防衛、殺人事件など、どんな不利に思える状況下でも正義を勝ち取ろうと必死に闘う姿に胸が熱くなるだろう。米FOXの『アリー・myラブ』を生み出したケリーが同時期に始めた法廷ドラマなので実はこの二作は放送局の枠を超えてクロスオーバーも果たしている。アリーの事務所に殺人弁護の依頼が舞い込み、ボビーの事務所に依頼した際、アリーはボビーに惹かれるという贅沢なコラボレーションが企画された。

ファイナルシーズンとなるシーズン8から登場するのは、『ブラックリスト』でお馴染みのジェームズ・スペイダー扮する弁護士アラン・ショア。ジェームズはこの役でエミー賞の最優秀主演男優賞を受賞。本作終了後に製作されたスピンオフの『ボストン・リーガル』では主演を務め、こちらは一転してコメディ調のストーリー展開。5シーズン続く人気作となった。

