ÆüËÜ¿Í¤ÏŽ¢¤½¤ì¤°¤é¤¤Ž¤½÷¤¬¤ä¤ë¤Ù¤Ž£¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤Î¤«
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Ø¥Õ¥§¥ê¥ó¡ØÂÎ°é²ñ·Ï¡¡ÆüËÜ¤ò¿ª¤àÉÂ¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤Ï¼çÍ×Àè¿Ê¹ñ7¤«¹ñ¤Ç¥À¥ó¥È¥ÄºÇ²¼°Ì
ËèÇ¯Êë¤ì¤¬¶á¤Å¤¯¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃË½÷Ê¿Åù¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡£19Ç¯¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï153¤«¹ñÃæ¤Î10°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ï121°Ì¡£¤ª¿¬¤«¤é¿ô¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½ç°Ì¤ÏÆüËÜ¤È¤·¤Æ²áµîºÇÄã¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤â¤â¤Á¤í¤óG7¤ÎÃæ¤Ç¥À¥ó¥È¥ÄºÇ²¼°Ì¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢½÷À¤ËÂçÂ´¤¬Â¿¤¯¡¢°åÎÅ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢¡Ö¶µ°é¡¦°åÎÅ¡×¤ÎÌÌ¤Ç½÷À¤Ï¤¢¤Þ¤êº¹ÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤âÂçÂ´¤¬Â¿¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°å³ØÉô¤Î¼õ¸³¤ÎºÝ¡¢½÷À¤À¤±¸ºÅÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÁûÆ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê²ÝÂê¤Ï»Ä¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£¤Î»þÂå¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤À¤«¤éÂç³Ø¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤ª¤é¤º¡¢¹¤¤°ÕÌ£¤Ç¸À¤¨¤ÐÆüËÜ¤Î½÷À¤Ï¶µ°éÌÌ¤Ç·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤Î°ìÉô¤Î¹ñ¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ËÃËÀ¤Î°å¼Ô¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö½÷À¤¬ÃËÀ¤Ë¿ÈÂÎ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¿ÈÂÎ¤Î¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Æ¤âÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë°åÎÅ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅÔ¿´¤Ç¤Ï°å¼Ô¤Ê¤ÉÁª¤ÓÊüÂê¤Ç¤¹¤·¡¢¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ö½÷¤Î»Ò¤¬ÃËÀ¤Î°å¼Ô¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤ë¿Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉØ¿Í·Ï¤Î¿Ç»¡¤Ë¤«¤«¤ë»þ¤Ê¤É¡¢½÷À¤¬¼«¤é¡ÖÃËÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½÷À¤Î¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈË¾¤à¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½÷°å¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°åÎÅ¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¸¶°ø¤Ï¡Ö½÷À¤¬¥é¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¸·¤·¤¤¡×¤«¤é¡©
¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢À¯¼£²È¤ä´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Ë½÷À¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¤Ç½÷À¤¬¾¯¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÀ¯³¦¤¬ÃË¼Ò²ñ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ºö¤ÏÀìÌç²È¤ÎÊý¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Â¾¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼Ò²ñ¤Ï¡Ö½÷À¤¬¥é¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¸·¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¤Ï¡Ö½÷À¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤è¤ê¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¡ÖÃËÀ¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÁ°Îã¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â·ë¶É¤Ï¡¢ÀÎ¤Ïº£¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÃËÂº½÷ÈÜ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡Ö½÷À¤ÎÍ×Ë¾¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç½÷À¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡Ö»¨ÍÑ¤òÁ´Éô¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤â²ÈÄí¤Ç¤â³Ø¹»¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½÷À¤Ë»¨ÍÑ¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö¤Î»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤¬¼Ò²ñ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÉé¤±¡¢»¨ÍÑ¤Ð¤«¤ê¤Ë»þ´Ö¤ò¤È¤é¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥é¥¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡ÖÂ©ÀÚ¤ì¾õÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ë¥Ã¥Ý¥ó½÷À¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼þ°Ï¤«¤é¤Î»¨²»
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó½÷À¤ò¼è¤ê´¬¤¯»¨ÍÑ¤Î¶ñÂÎÎã¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀÎ¤«¤é½÷À¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¤·¤Ê¤¤¡×ÁªÂò¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î¡Ö»¨²»¡×¤¬¤Ò¤É¤¤¤Î¤â¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤âÊ»¤»¤Æ°Ê²¼¤ò¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Àöµ¡
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¿©´ïÀö¤¤µ¡¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¿©Àöµ¡¡Ë¡£É×ÉØ¤Ç¤Î²È»öÊ¬Ã´¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½÷ÀÂ¦¤Î°Õ¸«¤È¤·¤Æ¡Ö»ä¤¬¿©»ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢É×¤Ï¿©´ïÀö¤¤¤µ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤´¤â¤Ã¤È¤â¤Ê°Õ¸«¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ö¿©´ïÀö¤¤¡×¤Ïµ¡³£¤ËÇ¤¤»¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë²ò·è¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÉ×ÉØ¤äÃË½÷¤Î²È»öÊ¬Ã´¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢º¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤Î²ò·è¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¯¡¢¡Öµ¡³£¤Ë¤ÏÍê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥±¥ó¥«¤¬Áý¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é¡¢µ¡³£¤ËÍê¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤Ë¥¢¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¿©Àöµ¡¤¬¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªÈ¤¡×¤¬¿©Àöµ¡¤À¤ÈÀö¤¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï³Î¤«¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÔ¿´¤Ê¤É¤Ç¤Ï½»Âð»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â¿©Àöµ¡¤òÃÖ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤¡¢½÷¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦Àøºß°Õ¼±
¤¿¤À¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÌäÂê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡Ö¿©´ïÀö¤¤¤°¤é¤¤¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¸À¤¦¡Ö¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö¤½¤Î²È¤Î½÷¡×¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç¤Ï¿©´ïÀö¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤É×¤¬¡Ö¿©Àöµ¡¤Ê¤É¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¡ÊºÊ¡Ë¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÆ²¡¹¤È¸À¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½¼ÂÅª¤Ë²È¤¬¶¹¤¤¤«¤é¿©Àöµ¡¤¬ÃÖ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È°ÊÁ°¤Ë¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤Î¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤¡¢½÷¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Éý¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢¤ªÃã½Ð¤·
¤«¤Ä¤ÆÊÝ¼éÅª¤À¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î´ë¶È¤â¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö¤ªÃã½Ð¤·¤Ï³Æ¼«¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï½÷À¤¬¤ªÃã½Ð¤·¤ò¡×¤È¤«¡ÖÃËÀ¼Ò°÷¤ÎÊ¬¤Î¤ªÃã¤Ï½÷À¼Ò°÷¤¬½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡Ö°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¡×¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¤¿¤Þ¤Ë¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ë½Ð¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¡¢¤¢¤ë½÷À¤È»¨ÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Èà½÷¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃËÀ¤Ã¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¤«¤é½Ð¤¿¸å¤Ï¡¢¼ê¤òÀö¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷À¤¬Æþ¤ì¤¿¤ªÃã¤ò°û¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤Ê¤¢¡×¤È¡Ä¡£
¤Þ¤¢°ìÉô¤ÎÃËÀ¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥È¥¤¥ì¤Î·ï¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼ê¤Î»×¹Í²óÏ©¤¬¤¢¤ë¤«¤éÃË½÷Ê¿Åù¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤À¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½÷À¤Î¸À¤¦¤³¤È¤¬²¾¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃËÀ¤¬½Ð¤¹¤ªÃã¤Ï±ø¤¤¡×¤«¤é¤È½÷À¤¬¤ªÃã½Ð¤·¤ËÀº¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¾ÍèÅª¤ËÆÀ¤Ê¤³¤È¡×¤Ê¤ó¤Æ²¿°ì¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢Âç¤²¤µ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¤³¤È¤Ë¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃË½÷Ê¿Åù¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ½÷À¤Ë¤ä¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡×¸½¾Ý
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤»¤º¡¢Àè¤Û¤É¤Î¿©´ïÀö¤¤µ¡¤Î·ï¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ½÷À¤Ë¤ä¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡×¸½¾Ý¤¬º£¤ÎÆüËÜ¤Ë¤â³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤Î¤¬¡¢·è¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢½÷À¤â¤³¤Î¼ê¤Î»×¹Í¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
£²È»öÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹
Æ¯¤¯½÷À¤Î²È»öÉéÃ´¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¡¢²È»öÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤ËÆüËÜ¤Ë¤¤Æ¤â¤é¤¦·×²è¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢²¤ÊÆ¤Î¹ñ¡¹¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤Î²È»öÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÃæÎ®²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢½µ¤Ë²¿²ó¤«¿ô»þ´Ö¤ËÊ¬¤±¤ÆÁÝ½ü¤Î¤¿¤á¤Ë²ÈÀ¯ÉØ¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¡ÖÁÝ½üÂå¹Ô¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤Ð¤·¤ÐÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐËè½µ·î¡¦¶â¤Ë3»þ´Ö¤º¤ÄÁÝ½ü¤·¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó²¤ÊÆ¤ÈÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²È»ö¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤Â¾¿Í¤ò¼«Âð¤Ë¾å¤²¤ë¡×¤³¤È¤òí´í°¤¹¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤¿Á°½Ò¤Î¿©´ïÀö¤¤µ¡¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö²È¤Î¤³¤È¤°¤é¤¤¼«Ê¬¤Ç¤ä¤í¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤³¤³¤Ç¤â¤Þ¤¿Éý¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤Ä¤³¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Ö¼«Ê¬¡×¤È¤Ï·ë¶É¤Ï¡ÖºÊ¤ä½÷À¡×¤Ç¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¤ä¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Ç¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¡ÖÃËÀ¤â½÷À¤â²È»ö¤ò¤ä¤ë¡×¤¿¤á¡¢¡Ö¸ß¤¤¤ÎÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Î¤¿¤á¤Ë²È»öÂå¹Ô¤òÍê¤à¡×¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤«²È»ö¤¬¡Ö½÷ÀÃ´Åö¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö²È»öÂå¹Ô¡×¢ª¡Ö½÷À¤¬¥é¥¯¤·¤¿¤¤¤À¤±¡×¢ª¡Ö½÷À¤¬¥é¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¤±¤·¤«¤é¤ó¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤¬À¤´Ö¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¤ªÊ¢¤òÄË¤á¤Æ»º¤ó¤À¤ï¤¬»Ò¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¡©
¥É¥¤¥Ä¤ò´Þ¤áÀ¤³¦¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤Ï½Ð»º¤ÎºÝ¡ÖÌµÄËÊ¬ÊÚ¡×¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥º¥Ð¥ê¡Ö½÷À¤¬ÄË¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¡¢¡ÖÄË¤¤¤«¤éÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ë¤·¤Æ¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÎ¿Í½÷À¤ÎA»Ò¤µ¤ó¤ÏÇ¥¿±¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤·¾Íè»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÌµÄËÊ¬ÊÚ¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤Ï¤â¤È¤è¤êÃÎ¿Í¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼ÔÅù¤Û¤ÜÁ´°÷¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼«Á³¤Ê·Á¤Ç»º¤ó¤À¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â²¤ÊÆ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¡×¡Ö¤ªÊ¢¤òÄË¤á¤Æ»º¤ó¤À¤ï¤¬»Ò¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸å¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¡×¤È¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤â¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾¼ÏÂ¤Î¸È¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËºÇ¸å¤Î¡Ö¤ªÊ¢¤òÄË¤á¤Æ¡Á¡×¤Ï¼Â¤ÎÊì¿Æ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÌµÄËÊ¬ÊÚ¤ò¤·¤¿½÷À¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ï´í¸±¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¸ÇÄê²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤¬¤½¤ì¤Û¤É´í¸±¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¤ÊÆ½ô¹ñ¤ÎÃæ¤ÇÌµÄËÊ¬ÊÚ¤¬¤È¤Ã¤¯¤ÎÀÎ¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Ï¤¤¤Ã¤³¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÎÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö¸Î¤Ï¡¢¡Ö°å»Õ¤¬ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·Ð¸³ÉÔÂ¤Ç¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤°å»Õ¤¬´·¤ì¤Ê¤¤ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¡ÖÌµÄËÊ¬ÊÚ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ï´í¸±¡×¤À¤È¤¤¤¦À¼¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Á°Îã¼çµÁ¤Èº¬ÀÏÀ¤¬½÷À¤Ë¶ìÏ«¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤Þ¤¿¡Öº¬ÀÏÀ¡×¤¬¥â¥Î¤ò¸À¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÀÎ¤Î¿Í¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ò»º¤à¤Î¤Ï¤½¤â¤½¤âÄË¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤«¤é²æËý¤·¤í¡×¤È¤¤¤¦Á°Îã¼çµÁ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÀ¤´Ö¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÌµÄËÊ¬ÊÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö½÷¤Ë¥é¥¯¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤À¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢°åÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¼«Á³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÖÃî»õ¤Î¼£ÎÅ¤ÏËã¿ì¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤â¤Ã¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÃËÀ¤âËã¿ì¤Ê¤·¤ÇÃî»õ¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨Ãî»õ¤ÎËã¿ì¤Ç»Ò¤É¤â¤¬»à¤ó¤Ç¤â¡Ö»õ°å¼Ô¤Ç¤ÎËã¿ì¡×¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÉô¤ÎÃËÀ¡¢¤½¤·¤Æ½÷À¤âÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½÷¤Ë¥é¥¯¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤±¤·¤«¤é¤ó¡¢½÷¤Ë¥é¥¯¤µ¤»¤ë¤È¥í¥¯¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¡¢²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¡Ö½÷¤Ë¶ìÏ«¡×¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¼Ò²ñ¤Î¸½¼Â¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
----------
¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Ø¥Õ¥§¥ê¥óÃø½Ò²È
¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó½Ð¿È¡£ÆüËÜ¸ì¤È¥É¥¤¥Ä¸ì¤ÎÎ¾Êý¤¬Êì¹ñ¸ì¡£¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼¹É®³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ï¡¼¥Õ¤¬Èþ¿Í¤Ê¤ó¤ÆÌÑÁÛ¤Ç¤¹¤«¤é‼¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¡¢¡ØËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ï´Ñ¸÷ÃÏ⁉¡Ù¡Ê¸¶ºî¡¢Ì¡²è¡¦Î®¿å¤ê¤ó¤³¡¿KK¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë¡¢¡ØÇú¾Ð¡ª¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¡Ê¸¶ºî¡¢Ì¡²è¡¦ÊÒ¶ÍÎ»¡¿¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Ê¤É¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡×
----------
¡ÊÃø½Ò²È ¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Ø¥Õ¥§¥ê¥ó¡Ë