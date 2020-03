こちらはポーランドの首都ワルシャワにある交差点。Googleマップで見た日常の光景なのですが、ある日とんでもない渋滞が起きたのだとか。

「この渋滞にだけは遭遇したくない……」と恐れられていた写真をご覧ください。

Everybody is blocking everyone



うわぁ!

もうにっちもさっちもいかない、完全なロック。

最初にどの車から動せば解消されるのか、もはやパズルゲームのような状況です。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●駐車場があって車を動かして通り道を作るゲームを思い出した。



↑Rush Hourだよ。お気に入りのゲームだ。



●子供のときは運転のしかたを学ぶとは、こういうものだと思っていた。



↑ニューヨークみたいなところに住んでたら、だいたい合ってる。



●ええと、救急車とその隣のグレーの車が後ろへちょっとバックすれば、グレーのバスが交差点を渡れる。すると路面電車の線路上の車が、ブルーのバスを回って通れる。すると路面電車のブロックが外れるので前進できる。すると線路上のほかの車もクリアー出来、すると右側の路面電車も進める。残りはそう難しくはないはずだ。

もちろんみんなが忍耐強く待てばだが、きっとそうではないだろう。



↑完全にこれをパズルゲームとして見た。



●これはどこ?



↑ワルシャワ。Wawelska StとGrojecka Stの交差点。

(Warszawski Tetris - Google マップ)



↑近所に住んでいるが普段はこんなにひどくはない。数か月前に起きたことでショッキングだった。でも信号が壊れ、警察が来る前に撮られたものなんだ。



●ワルシャワで最低な運転手は右から左へ進む連結バス。次は左から右に進む連結バス。



↑路面電車をブロックしているグレーのバスが原因だな。線路をブロックすべきではない。そのグレーのバスが移動すると緩和すると思う。



↑(投稿者)バスの運転手がひどいね。



●テトリスに見える。



●グリッドロック(全交通網渋滞)の美しさよ。



●これが理由で、赤になった時に抜けられるかどうかわからなくなったら交差点には絶対に進入してはいけない。



↑それをうちの都市で運転している人全員に伝えてくれる?



↑最近、地元の大きな交差点には黄色のグリッド線がペイントされたよ。おかげでどこから始まりどこで終わるかわかる。そこにフィットできるかどうかもわかりやすい。



信号が壊れたことが原因のようですが、信号のありがたみがわかりますね。