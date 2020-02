自分の好きな場所で好きなように出産する“自由出産(Free Birth)”はDIY(ディー・アイ・ワイ)出産とも呼ばれ、近代医学や助産師、痛み止めの助けを借りることなく自然体に最も近い形で赤ちゃんを産む。そんな出産を絶賛する8児の母が、このたび『The Sun』などのインタビューに応じた。ドイツ生まれで現在フランス在住のサラ・シュミットさん(Sarah Schmid、38)には、生後10か月の双子、3歳、5歳、7歳、9歳、11歳、13歳の8人の子供がいる。サラさんはもともと医師だったが、2013年からはフルタイムママとして忙しい日々を送っている。サラさんの初めての出産は2006年9月のことだった。当時、職場で多くの女性の出産を見てきたサラさんは「自分は病院での出産はしたくない。もっとリラックスした環境で子供を産みたい」と思うようになり、助産師の助けを借りて第1子ジョアンナちゃん(13)を自宅で出産した。しかしこの時の分娩は15時間にも及び、サラさんの心が安らぐことはなかった。その後サラさんは、助産師なしのもっと自由な出産を目指して専門書を読み漁り、2008年7月に当時住んでいたスウェーデンの森の中で第2子ジョナサン君(11)を出産した。夜の11時に破水したサラさんは、夜中の1時半に近くの森へ向かい、たった1人で2時間後に出産した。サラさんはその時のことをこう語っている。「外での出産は最高にリラックスできるの。空を見上げて、草の上にブランケットを広げて集中するのよ。病院での出産はストレスが溜まるだけだけど、森の中は落ち着くし自然の美を感じることもできる。ただ全く怖くなかったと言ったら嘘になるわ。夫のティム(43)は私が1人で出産することを心配していたけど、私はまず自分の中の恐怖心と向き合わなくてはいけなかったの。でも赤ちゃんが誕生してからは、ティムに来てもらって写真を撮ってもらったわ。」こうして森での出産を難なくやり遂げたサラさんは、2010年に第3子エマニュエル君(9)を自宅の庭で、2012年4月には第4子エリザベスちゃん(7)を自宅の居間で出産した。サラさんはこれまでの出産について次のように振り返っている。「第3子からは分娩の様子を全て動画に収めているの。エリザベスの時は外が寒かったから居間での出産になったわ。2015年2月、第5子コンスタンティン(5)の時には雨樽に水を溜めて水中出産にトライしたの。立ったままの分娩で、結局は水がいっぱいになる前に赤ちゃんが出てきちゃって。でもその後は自分でへその緒を切って、胎盤を取り出して、赤ちゃんをきれいに洗ってあげたのよ。」「2016年9月に自宅の裏庭で産まれたのが第6子キラン(3)よ。私が陣痛で苦しんでいる間、子供たちはテレビを見ていたけど赤ちゃんが産まれる瞬間はみんな外に出てきたわ。興奮してたけど、怖がっている子はいなかったわ。」「そして2018年4月に自宅の居間で産まれたのが双子のサミュエルとサラ(生後10か月)。分娩には5時間かかったけど、双子の出産についてリサーチをしていたから恐怖心はなかったわ。それに頭囲が小さかったから、今までで一番楽だった。立った状態での分娩で、頭から出てきた赤ちゃんはティムが取り上げたの。部屋には分娩を撮影する写真家1人と友達が1人いたし、他の6人の子供たちは周りで遊んでいてね。気が向いた時にやってきては私の様子をうかがっていたわ。」サラさんは自然体の子育てについてInstagramに様々な投稿をしており、フォロワーは12000人超にもなる。また出産の様子をYouTubeに投稿し、チャンネル登録者数は43000人を超えている。出産の動画はかなり生々しいが、サラさんはプライベートを公に晒すことについて次のように話している。「女性が子供を産むことは自然なことでしょう。だから抵抗はないわ。女性が女性らしくあることに問題があるとは思えないし。」「自由出産について批判的な意見があることは知ってるわ。いざという時にどうするつもりとか、無責任だとか、赤ちゃんが死ぬこともあるとかね。でも私は出産は喜ばしいもので、家族の平和なイベントであるということをみんなに伝えたいの。病院でストレスにさらされた母親が叫びながら出産するなんて、メディアが作り出したイメージに過ぎない。私たちはもっと自然にリラックスして出産すべきよ。」画像は『The Sun 2020年2月6日付「PUSH POWER Free birthing mum-of-eight films herself having twins in her living room - and she didn’t have any pain relief」(Credit: Caters News Agency)、2018年8月1日付「FREE BIRTH FANATIC Who is Sarah Schmid, how many children has she given birth to outside and what’s the name of her YouTube channel?」(Credit: SARAH Schmid)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)