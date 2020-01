【プレゼント】レイチェル・ワイズ＆レイチェル・マクアダムスが描く禁断の愛『ロニートとエスティ　彼女たちの選択』試写会に10組20名様をご招待！

女性同士の美しき純愛を描く映画『ロニートとエスティ 彼女たちの選択』で主演を務めるのは、映画『ナイロビの蜂』でアカデミー賞助演女優賞に輝き、昨年は『女王陛下のお気に入り』で同賞助演女優賞にノミネートされたレイチェル・ワイズと、『きみに読む物語』『アバウト・タイム 〜愛おしい時間について〜』などの話題作に出演、『スポットライト 世紀のスクープ』でアカデミー賞助演女優賞にノミネートされたレイチェル・マクアダムス。2月7日(金)からの全国公開に先駆けて実施する本作一般試写会に10組20名様をご招待! 上映後にはゲスト登壇によるトークイベントも実施予定。応募要項は以下の通り。

厳格なユダヤコミュニティで生まれ育った女性、ロニートとエスティはコミュニティの掟に反して惹かれ合う。ユダヤ教指導者の父と信仰を捨てて故郷を去り自立して生きるロニートと、故郷に残り幼なじみの男性と結婚、ユダヤの掟に従って生きるエスティ。父の死をきっかけにロニートが帰郷したことで二人は再会し、信仰と愛の間で葛藤することとなり...。

ワイズがロニート、マクアダムスがエスティを演じ、Wレイチェルが、繊細かつ大胆な体当たりの演技で‟美しき純愛"に挑む話題作。予告編では、運命的な再会により封印していた熱い想いが溢れ、信仰と愛の間で葛藤する姿が見られ、ドラマチックな展開が期待される仕上がりとなっている。



本作は、フェミニズム文学の新たな旗手、気鋭のイギリス人女性作家ナオミ・オルダーマンの自伝的デビュー作に惚れこんだワイズが、プロデューサーとして企画段階から深く入り込んだ自信作。

ワイズと言えば、今年5月公開予定の映画『ブラック・ウィドウ』でスカーレット・ヨハンソン演じる主人公ナターシャの母親役を務めることが決定しており、キャリア初期にはドラマ『主任警部モース』へのゲスト出演やユアン・マクレガー主演のミニシリーズ『赤と黒』で相手役を演じるなどTV界でも活躍。

一方、マクアダムスはドラマ『TRUE DETECTIVE/ロサンゼルス』でコリン・ファレルとヴィンス・ヴォーンとともにメインキャストを務め、映画『シャーロック・ホームズ』シリーズではロバート・ダウニー・Jr演じるシャーロックを翻弄するアイリーン・アドラーに扮し、ベネディクト・カンバーバッチ主演『ドクター・ストレンジ』にも登場するなど、こちらも映画界・ドラマ界で幅広く活躍する注目の女優だ。

差別と闘うトランスジェンダーを描く『ナチュラルウーマン』でアカデミー賞外国語映画賞を受賞したセバスティアン・レリオが、ワイズからの依頼を受けメガホンをとっている。"切り裂きジャック"をモチーフにした英BBCの大ヒットドラマ『リッパー・ストリート』の製作総指揮エド・ギニーや『英国王のスピーチ』でアカデミー賞にノミネートされた撮影監督ダニー・コーエンなど、ワイズが絶大な信頼を寄せる強力な布陣がその脇を固めている。

故郷を飛び出したロニートと留まるしかなかったエスティ。運命的な再会によって気づかされる「本当の自分」...映画『ロニートとエスティ 彼女たちの選択』は2月7日(金)よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国公開。

プレゼント名 映画『ロニートとエスティ 彼女たちの選択』一般試写会 日 時 1月22日(水)18:30開場/19:00開映(上映時間:114分) 会 場 ユーロライブ(渋谷区円山町1-5 KINOHAUS 2F) 招待人数 10組20名様 応募締切 2020年1月18日(土)23:59 関連リンク

注意事項

※いかなる理由がございましても、開映後及び満席の際はご入場をお断りしております。予めご了承下さい。

※上映後にゲスト登壇によるトークイベントを予定しております。

本ページに掲載されている各種プレゼントや各種イベント(以下「プレゼント等」と称します)は、ファントム・フィルムにより提供されています。注意事項、個人情報取扱規程の詳細は、応募ボタンによって遷移するプレゼント等提供元のページにてご確認ください。

Photo:映画『ロニートとエスティ 彼女たちの選択』© 2018 Channel Four Television Corporation and Candlelight Productions, LLC. All Rights Reserved.phantom-film.com/ronit-esti