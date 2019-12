◆紅白テーマ“4年目”の「夢を歌おう」

【モデルプレス=2019/12/29】 SixTONES Snow Man 率いる ジャニーズJr .が29日、「第70回 NHK紅白歌合戦」の音合わせ・リハーサルを東京・渋谷のNHKホールで行った。東京オリンピック・パラリンピックを楽しみにしていたというジャニー喜多川さんは、夢や希望、そして平和にみちあふれる“2020年の東京の姿”を思い描いた舞台をプロデュースしていた。そこで今回、その思いの詰まったミュージカルの中で歌われる「LET’S GO TO EARTH」、「Let’s Go to Tokyo」を、SixTONES・Snow Man率いるジャニーズJr.がパフォーマンス。ジャニーさんの思いを受け継いだ、夢と希望にあふれるシーンを紅白の舞台から届ける。9時30分過ぎ、リハには2020年1月22日にCDデビューするSixTONES・Snow Manをはじめ、ジャニーズJr.のHiHi Jets、美 少年、7 MEN 侍、少年忍者、Jr.SPらがきらびやかな白の衣装姿で登場。音合わせが終わると「ありがとうございました!」と挨拶し、深々とお辞儀をしてステージを去った。2016年からオリンピックイヤーを目前にした4年間、「夢を歌おう」をテーマに掲げている「NHK紅白歌合戦」。オリンピックイヤーを目前にした今年の「第70回」は、そのしめくくりの年となる。総合司会は3年連続となるウッチャンナンチャンの内村光良。紅組司会は4年ぶりとなる綾瀬はるか、白組司会は2年連続単独司会となる嵐・櫻井翔。放送は、2019年12月31日午後7時15分から11時45分まで(※中断ニュースあり)。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】