¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Ã¤Æ²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡©»Ä¶È¤Ï¸º¤ë¡© ´ØÏ¢Ë¡°Æ¤ÎÃæ¿È¤òÀìÌç²È¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ
2019Ç¯4·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤Êý¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡Ä
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¤ÎÆâÍÆ¡×¤ä¡Ö²ñ¼Ò°÷¤¬Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Ë¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ¯¤Êý²þ³×Áí¹ç¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¿·ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¿·ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤ò´Å¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò°÷¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡Ä!?
¡Ú¿·ÅÄÎ¶¡Ê¤Ë¤Ã¤¿¡¦¤ê¤ç¤¦¡Ë¡ÛÆ¯¤Êý²þ³×Áí¹ç¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡£Ï«Æ¯´Ä¶²þÁ±¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È´ØÏ¢¤Î¥È¥é¥Ö¥ë²ò·è¤Ê¤É¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢Â¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏ«Æ¯ÌäÂê¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥ï¥¿¥ß¤Î¼ºÇÔ¡ÁÁ±°Õ¤Î²ñ¼Ò¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¹½Â¤¡Á¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ä¡Ø¿ÍÀ¸¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤ÎÁª¤ÓÊý¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë
¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤È¤Ï¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎË¡À°È÷
¤¤¤Á¤«¤ï:
¤½¤â¤½¤â¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Ã¤Æ²¿¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
¤¶¤Ã¤¯¤ê¤¤¤¦¤È¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎË¡À°È÷¤Î¤³¤È¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
"¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Ï¡¢Æ¯¤¯Êý¡¹¤¬¡¢¸Ä¡¹¤Î»ö¾ð¤Ë±þ¤¸¤¿Â¿ÍÍ¤Ç½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ç¡ÖÁªÂò¡×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²þ³×¤Ç¤¹¡£"½ÐÅµ https://www.mhlw.go.jp
¤¤¤Á¤«¤ï:
¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡É¤ÎÌäÂê¤Ê¤ó¤«¤â¤è¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤À¤±¸«¤ë¤È¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤ò´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸í²ò¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Á¤«¤ï:
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
¤â¤Á¤í¤ó»Ä¶È»þ´Ö¤¬¸º¤ë¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯ÉÜÂ¦¤ÎÂçÌÜÅª¤Ï¡¢¡È¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¡É¤Î²ò¾Ã¤Ç¤¹¡£
Ë¡À°È÷¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¹ñÌ±¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬Æ¯¤Êý²þ³×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Á¤«¤ï:
¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ª ¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡§»Ä¶È»þ´Ö¤Î¾å¸ÂÀßÄê¡Ê»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¾å¸Âµ¬À©¤ÎÆ³Æþ¡Ë
¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡§ÍµëµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤µ¤»¤ëµÁÌ³ÉÕ¤±¡ÊÇ¯¼¡ÍµëµÙ²Ë¤Î»þµ¨»ØÄê¡Ë
¥Ý¥¤¥ó¥È£¡§ÉÔ¹çÍý¤ÊÂÔ¶øº¹¤Î¶Ø»ß¡ÊÆ±°ìÏ«Æ¯Æ±°ìÄÂ¶â¡Ë
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
¤³¤ì¤À¤±¤À¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æ¯¤Êý²þ³×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡§»Ä¶È»þ´Ö¤Î¾å¸ÂÀßÄê
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
1¤ÄÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢»Ä¶È»þ´Ö¤Î¾å¸Â¤¬ÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤¼êÂ³¤òÆ§¤á¤Ð¡¢¼Â¼Á¤¤¤¯¤é¤Ç¤â»Ä¶È¤µ¤»ÊüÂê¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÇÃí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤Î»ÅÊý¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ä¶È»þ´Ö¤Î¾å¸ÂÀßÄê¡×¤Î¾ÜºÙ
¡¦2019Ç¯4·î¤«¤éÂç´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë»Ü¹Ô¡¢2020Ç¯4·î¤«¤é¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â»Ü¹Ô
¡¦»Ä¶È»þ´Ö¤Î¾å¸Â¤¬²¼µ¤ÎÄÌ¤êÄê¤á¤é¤ì¤¿
¸¶Â§ | ÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢Ï«»È¤¬¹ç°Õ¤¹¤ë¾ì¹ç
45»þ´Ö¡¿·î
360»þ´Ö¡¿Ç¯ | 100»þ´ÖÌ¤Ëþ¡¿·î
Ê¿¶Ñ80»þ´Ö°ÊÆâ¡¿Ê£¿ô·î¡Ê¢¨¡Ë
720»þ´Ö°ÊÆâ¡¿·î
¡Ê¢¨¡Ë¡Ö2¥«·îÊ¿¶Ñ¡×¡Ö3¥«·îÊ¿¶Ñ¡×¡Ö4¥«·îÊ¿¶Ñ¡×¡Ö5¥«·îÊ¿¶Ñ¡×¡Ö6¥«·îÊ¿¶Ñ¡×¤¬¤¹¤Ù¤Æ1·îÅö¤¿¤ê80»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤
Æ¯¤Êý²þ³×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡§ÍµëµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤µ¤»¤ëµÁÌ³ÉÕ¤±
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬ÍµëµÙ²Ë¡ÊÍµÙ¡Ë¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£ÍµÙ¾Ã²½¤ò¤µ¤»¤ë¤è¤¦´ë¶ÈÂ¦¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¿¦¾ì¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Íµë¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤³¤Î´ü´Ö¤ÇµÙ¤ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´ë¶È¤¬»þµ¨¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍµëµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤µ¤»¤ëµÁÌ³ÉÕ¤±¡×¤Î¾ÜºÙ
¡¦2019Ç¯4·î¤è¤ê»Ü¹Ô
¡¦Ç¯¤Ë10Æü°Ê¾å¤ÎÍµë¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢ËèÇ¯ºÇÄã5Æü¤ÏÍµë¾Ã²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤¿
¡¦Ï«Æ¯¼Ô¤Î¿½¤·½Ð¤Ë¤è¤ëÍµë¼èÆÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ÈÍÑ¼Ô¡Ê´ë¶È¡Ë¤¬»þµ¨¤ò»ØÄê¤·¤Æ¼èÆÀ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¦¤¹¤Ç¤Ë5Æü°Ê¾å¤ÎÇ¯¼¡ÍµëµÙ²Ë¤òÀÁµá
¡¦¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ë»þµ¨»ØÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
Æ¯¤Êý²þ³×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È£¡§ÉÔ¹çÍý¤ÊÂÔ¶øº¹¤Î¶Ø»ß
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
3¤ÄÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¡ÖÆ±°ìÏ«Æ¯Æ±°ìÄÂ¶â¡×¡£Àµµ¬¸ÛÍÑÏ«Æ¯¼Ô¤ÈÈóÀµµ¬¸ÛÍÑÏ«Æ¯¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢ÉÔ¹çÍý¤ÊÂÔ¶øº¹¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀµ¼Ò°÷¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ¼Ò°÷¤Ç¤â¡¢¼êÅö¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎµëÍ¿¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÉÔ¹çÍý¤ÊÂÔ¶øº¹¤Î¶Ø»ß¡×¤Î¾ÜºÙ
¡¦2020Ç¯¤«¤é»Ü¹Ô
¡¦Àµµ¬¸ÛÍÑÏ«Æ¯¼Ô¤ÈÈóÀµµ¬¸ÛÍÑÏ«Æ¯¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢´ðËÜµë¤ä¾ÞÍ¿¤Ê¤É¤Î¸Ä¡¹¤ÎÂÔ¶ø¤´¤È¤Ë¡¢ÉÔ¹çÍý¤ÊÂÔ¶øº¹¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë
¡¦ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑÏ«Æ¯¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÀµ¼Ò°÷¤È¤ÎÂÔ¶øº¹¤ÎÆâÍÆ¤äÍýÍ³¡×¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ÎÂÔ¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
Æ¯¤Êý²þ³×¤ÇÊÑ¤ï¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤òÀ¸¤È´¤¯ÊýË¡
¤¤¤Á¤«¤ï:
ÀµÄ¾¡¢¡Ö»Ä¶È»þ´Ö¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
Æ¯¤Êý²þ³×¤Ïº£¤¬²áÅÏ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Âç¼ê´ë¶È¤Î°ãË¡»Ä¶È¤¬Âç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢°û¿©¶È³¦¤Ç¤âÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËµÙ¶È¤¹¤ëÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤È¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
5¡Á10Ç¯¸å¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Á¤«¤ï:
¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
¤Ï¤¤¡£ÊÑ¤ï¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤òÀ¸¤È´¤¯¥³¥Ä¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æ¯¤Êý²þ³×¤Î¤Ê¤«¤òÀ¸¤È´¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡§À¸¤»Ä¤ì¤ë´ë¶È¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤»ö¶È¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¡¢¼Ò°÷¤Î»Ä¶È¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á¤«¤ï:
´ë¶È¤Ï¼ý±×¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
Æ¯¤Êý²þ³×¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¡ÖÌÙ¤«¤ë»ö¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ï«Æ¯´Ä¶¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë²þ³×¡×¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤»Ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤Á¤«¤ï:
¤¿¤È¤¨¤Ð¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
¶È³¦¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢º£¸å¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢IT¡¦Web¶È³¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎWeb¶È³¦¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï47Ãû±ß¤â¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï10Ç¯´Ö¤ÇÌó4.5ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³Æ¼Ò¤¬ÎÉ¤¤Ï«Æ¯´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á¤«¤ï:
µÕ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¸·¤·¤¤¶È³¦¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ËÍê¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÖÏ«Æ¯½¸Ìó·¿¡×¤Î¶È¼ï¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°û¿©¡¦½ÉÇñ¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡¢ÊªÈÎ¤Ê¤É¾®ÇäÀÜµÒ¶È¡¢±¿Á÷ÊªÎ®¶È¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Á¤«¤ï:
¤Ç¤â¡¢Ï«Æ¯½¸Ìó·¿¤Î¶È³¦¤Ë¤¤¤ëÊý¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÊý¡¹¤Ï¤â¤Ï¤äÅ¾¿¦¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
É¬¤º¤·¤âÏ«Æ¯½¸Ìó·¿¤Î¶È³¦¤¬¥À¥á¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸Ä¡¹¤Î´ë¶È¤¬¤É¤ó¤Ê²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ï«Æ¯½¸Ìó·¿¤Î¶È³¦¤Ç·Ð±Ä²þ³×¤ËÀ®¸ù¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¡Ö¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¡Ö¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¡×¤È¤Ï¡Ó
¸µ¡¹¤Ï¾®ÇäÅ¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤ò¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²½¤·¤Æ¡¢ËÜÉô¤Ï¾¦ÉÊ³«È¯¤äÅ¹ÊÞ±¿±Ä»Ù±ç¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹â¼ý±×¤ò¼Â¸½¡£¸½ºß¤Ïºî¶È´ØÏ¢ÍÑÉÊ¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇÆüËÜºÇÂç¼ê¤Ë¡£
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
¤â¤··Ð±Ä¼Ô¤Ë²þ³×¤Î»ÑÀª¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¶È³¦¤Ç¤â¡¢À®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ¯¤Êý²þ³×¤Î¤Ê¤«¤òÀ¸¤È´¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡§¡Ö¤Ò¤È¤êÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤ò¼Â¹Ô¤·¤è¤¦
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
¤³¤ì¤«¤é¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÀ¸»ºÀ¤Î¿å½à¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥é¥À¥é»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö»Ä¶ÈÁ°Äó¤Î´Ö±ä¤Ó¤·¤¿»Å»ö¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷¤Ë¤â¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¡ÖÄê»þ¤Þ¤Ç¤ËÀäÂÐ¤Ë»Å»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢ËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á¤«¤ï:
¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
¤½¤³¤Ç¡Ö¤Ò¤È¤êÆ¯¤Êý²þ³×¡×¼Â¹Ô¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡È³ô¼°²ñ¼Ò¼«Ê¬¡É¤È¤¤¤¦´ë¶È¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢»þ´ÖÆâ¤Ë²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤»Å»ö¤ò¤ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Á¤«¤ï:
¼«Ê¬¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¥È¥ì¥¤¤ËÎ¯¤á¹þ¤Þ¤º¡¢¡ÖÊÖ¿®¤¹¤ë¡×¡Öºï½ü¤¹¤ë¡×¡Ö¸å¤Ç»þ´Ö¤ò¤È¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È·è¤á¤Æ¤¹¤°½èÍý¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ç¡¢»öÌ³ºî¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤Ï²¿ÇÜ¤Ë¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á¤«¤ï:
¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤À¤±¡Ö¤Ò¤È¤êÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Î¤Ïµ¤¤Þ¤º¤¤µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡Ä
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
¤¿¤·¤«¤Ë¡Ö¾å»Ê¤¿¤Á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Àè¤Ëµ¢¤ë¤Î¤Ïµ¤¤¬°ú¤±¤ë¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¹©É×¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç»Ä¶È»þ´Ö¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¼þ°Ï¤ËÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Éô½ðÆâ¤ÎÍ¾·×¤Ê¼êºî¶È¤ò¥·¥¹¥Æ¥à²½¤·¤¿¤ê¤È¡¢¾å»Ê¤â´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¤¤Á¤«¤ï:
¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆ¯¤Êý¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤ï¤ê¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Çµ¤¤Þ¤º¤µ¤ò¾Ã¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¿·ÅÄ¤µ¤ó:
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹ñ¤¬¼çÆ³¤ÇÆ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹¼«¿È¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£
·Ð±Ä¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÉÍý¿¦¤Ê¤é¡ÖÉô½ð¤Î¥¿¥¹¥¯¤òÃª²·¤·¤·¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ê¤é¡ÖÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¡¢Äê»þ¤Þ¤Ç¤Ë»Å»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö»Ä¶È¤»¤º¤Ë»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤«¤éÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¡£
Í¾²Ë¤¬Áý¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æ´Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ëÆ¯¤Êý¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢½¼¼Â¤·¤¿»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¹©É×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ò¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡á¤¤¤Á¤«¤ï¤¢¤«¤Í¡Ê@ichi_0u0¡Ë¡¿ÊÔ½¸¡á³ë¾åÍÎÊ¿¡Ê@s1greg0k0t1¡Ë¡Ó
¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ã¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤Êý²þ³×Áí¹ç¸¦µæ½ê
http://wsiri.jp/