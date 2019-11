超学歴社会と言われる中国では、我が子が幼稚園に通う頃からスパルタ教育を強いる親もいるようだ。そんな中国で子供の宿題を手伝っていた母親が、息子が問題を解けないことに苛立ち、心臓発作で危険な状態に陥ってしまったという。『AsiaOne』『UNILAD』などが伝えている。



中国湖北省のある家で今月1日、母親が小学3年生の息子の宿題を手伝っていた。母親の名はワンさん(Wang)とだけ伝えられており、彼女は毎晩のように息子の宿題を手伝っていたようだが、この日は息子に何度教えても算数の問題を解くことができなかったという。



息子に苛立ち始めたワンさんは、そのうち怒りが抑えられなくなったようだ。するとその直後に呼吸が苦しくなり、いてもたってもいられなくなったワンさんは夫に連絡を入れて新華病院へと連れて行ってもらった。のちにワンさんは、当時のことについてこう話している。



「何度も教えたのに息子の回答は間違いだらけで、だんだん腹が立ってきてカッとなってしまったのです。その途端に動悸が激しくなり、呼吸が苦しくなったため、すぐ夫に電話して病院へ連れて行って欲しいと頼みました。」



ワンさんは診察後、同病院のヤン・シィアォシュエ医師(Yang Xiaoxue)から「心臓発作を起こしており、治療が遅ければ心不全で亡くなっていたかもしれない」と告げられた。シィアォシュエ医師によると昨今、心臓病を患う人が増加しているそうで、その多くは子供を持つワンさんのような若い親が多く、原因は不健康なダイエットやストレスによるものが多いとのことだ。



中国の学歴重視社会の傾向はますます強まっているが、このことが子供を持つ親にとって大きなストレスになっているようだ。また香港に拠点を置く心理学者のフローレンス・ホワン氏(Florence Huang)は「親が自分の感情をコントロールする方法を学ぶ必要がある」と訴えており、次のように警鐘を鳴らした。



「家庭内で親が常に怒りと攻撃的な態度を向けることによって、子供は自分を責めて恥じるようになり、屈辱感と無力感を抱くようになってしまうのです。」



ストレスは子供を持つ親にとっても健康に悪いばかりでなく、子供にも悪影響を及ぼすとホワン氏は述べている。



