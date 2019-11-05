µþÅÔ¤Î¿¢Êª±à¡¡¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°»£±Æ¡È5Ëü±ßÄ¶¡É¤Ë»¿ÈÝ
¡¡µþÅÔ¤Î»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤ë»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µþÅÔ¤ÎÉÜÎ©¿¢Êª±à¤¬¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î»£±Æ¤ËºÇ¹â5Ëü1000±ß¤ÎÎÁ¶â¤òÄ§¼ý¤·»Ï¤á¡¢¹â³Û¤ÊÎÁ¶â¤Ë»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ëº§¼°¤äÀ®¿Í¼°¤ÎÁ°»£¤ê¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎµþÅÔÉÜÎ©¿¢Êª±à¡£»£±ÆÍí¤ß¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔÉÜÎ©¿¢Êª±à¡¦²¬³À¾¡µ»½Ñ²ÝÄ¹¡§¡Ö¡Ê»£±Æ¤Ç¡Ë1¥«½ê¤òÀêÍ¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌµÒ¤¬ÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«Ê¬¤â¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÖÃÅ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Î»£±Æ¤ä»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ß¤Îµ¡ºà¤ò»È¤¦¤Ê¤É¿¢Êª¤ò½ý¤á¤ë·üÇ°¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢µþÅÔÉÜ¤Ï¾¦¶È»£±Æ¤Î´ÉÍý±¿±Ä¤ò¶È¼Ô¤Ë°ÑÂ÷¤·¡¢±Ä¶È¤ä¾¦¶È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë»£±Æ¤òÍÎÁ²½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£º£·î1Æü¤«¤éÊ¿Æü¤Ï1Ëü2000±ß¡¢º®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÅÚÆü¤ä½ËÆü¤ÏºÇÂç¤Ç5Ëü1000±ß¤ò»£±Æ¶È¼Ô¤«¤éÄ§¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5Æü¤ËÊ¿ÆüÎÁ¶â¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡Ä¡£
¡¡¼¢²ì¤«¤éÍè¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¡§¡Ö5Ëü1000±ß¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¹Í¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»£±Æ¶È¼Ô¤ÏÍÎÁ²½¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ê¸²½ºâ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ç¤Î»£±ÆÎÁ¶â¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¶â³Û¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»£±Æ¶È¼Ô¡§¡ÖÎÁ¶âÀßÄê¤Îº¬µò¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÀßÄê¶â³Û¤¬¹â³Û¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡ÊµþÅÔÉÜÎ©¡Ë¿¢Êª±à¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸ø¶¦¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬ÂçÁ°Äó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¡¡»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµþÅÔÉÜÎ©¿¢Êª±à¤Î»£±ÆÎÁ¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÈó±ÄÍøÌÜÅª¤ä¸Ä¿Í¤Ç¤Î»£±Æ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ëº§¼°¤äÀ®¿Í¼°¤ÎÁ°»£¤ê¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎµþÅÔÉÜÎ©¿¢Êª±à¡£»£±ÆÍí¤ß¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔÉÜÎ©¿¢Êª±à¡¦²¬³À¾¡µ»½Ñ²ÝÄ¹¡§¡Ö¡Ê»£±Æ¤Ç¡Ë1¥«½ê¤òÀêÍ¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌµÒ¤¬ÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«Ê¬¤â¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÖÃÅ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Î»£±Æ¤ä»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ß¤Îµ¡ºà¤ò»È¤¦¤Ê¤É¿¢Êª¤ò½ý¤á¤ë·üÇ°¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢µþÅÔÉÜ¤Ï¾¦¶È»£±Æ¤Î´ÉÍý±¿±Ä¤ò¶È¼Ô¤Ë°ÑÂ÷¤·¡¢±Ä¶È¤ä¾¦¶È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë»£±Æ¤òÍÎÁ²½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£º£·î1Æü¤«¤éÊ¿Æü¤Ï1Ëü2000±ß¡¢º®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÅÚÆü¤ä½ËÆü¤ÏºÇÂç¤Ç5Ëü1000±ß¤ò»£±Æ¶È¼Ô¤«¤éÄ§¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5Æü¤ËÊ¿ÆüÎÁ¶â¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡Ä¡£
¡¡¼¢²ì¤«¤éÍè¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¡§¡Ö5Ëü1000±ß¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¹Í¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»£±Æ¶È¼Ô¤ÏÍÎÁ²½¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ê¸²½ºâ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ç¤Î»£±ÆÎÁ¶â¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¶â³Û¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»£±Æ¶È¼Ô¡§¡ÖÎÁ¶âÀßÄê¤Îº¬µò¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÀßÄê¶â³Û¤¬¹â³Û¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡ÊµþÅÔÉÜÎ©¡Ë¿¢Êª±à¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸ø¶¦¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬ÂçÁ°Äó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¡¡»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµþÅÔÉÜÎ©¿¢Êª±à¤Î»£±ÆÎÁ¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÈó±ÄÍøÌÜÅª¤ä¸Ä¿Í¤Ç¤Î»£±Æ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£