úÄ¹ñ»á¤ÎÇ¤Ì¿¶¯¹Ô¤Î´Ú¹ñ¤¬Æ§¤ó¤ÀÊÆ¹ñ¤Î¡Ö¸×¤ÎÈø¡×
9·î9Æü¡¢者¹ñ»á¡Ê±¦¡Ë¤òË¡Ì³Ä¹´±¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿Ê¸ºßÆÒÂçÅýÎÎ¡Ê±¦¤«¤é2¿ÍÌÜ¡£¼Ì¿¿¡§YONHAP NEWS/¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡9·î9Æü¡¢¤Ä¤¤¤ËÊ¸ºßÆÒÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡Ö¶Ì¤Í¤®ÃË¡×¡Ê¤à¤¤¤Æ¤â¤à¤¤¤Æ¤â¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¤¬Ê®½Ð¤¹¤ëÃË¡Ë¤Èå¿Ì¾¤µ¤ì¤ë者¹ñ¡Ê¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¡Ë¥½¥¦¥ëÂç³Ø¶µ¼ø¡Ê54ºÐ¡Ë¤ò¡¢Ë¡Ì³Ä¹´±¡ÊË¡Áê¡Ë¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¤Ï¡¢¡ÖÀÄ´¤Âæ¡×¡Ê¥Á¥ç¥ó¥ï¥Ç¡á´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¡Ëvs¸¡»¡¤Î¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆâÀï¤Î¤è¤¦¤ÊÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡者¹ñ¡¦¿·Ë¡Ì³Ä¹´±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÏ¢Æü¡¢Èù¤ËÆþ¤êºÙ¤òÀü¤Ã¤Æ²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤Ë´³¾Ä¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÏÀÉ¾¤ÏÂ¾¤Ë¾ù¤ê¤¿¤¤¡£»ä¤¬·üÇ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÊ¸ºßÆÒÂçÅýÎÎ¤ÎÇ¤Ì¿¶¯¹Ô¤¬¡¢º£¸å¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢¾ðÀª¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤À¡£
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
者¹ñ»áÇ¤Ì¿¤¬Åì¥¢¥¸¥¢¤òÉÔ°ÂÄê²½¤µ¤»¤«¤Í¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡¡¤Þ¤ºÆü´Ú´Ø·¸¤À¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎìäÀ¤Úõ¡Ê¥Á¥ç¡¦¥»¥è¥ó¡Ë³°Ì³Âè°ì¼¡´±¤Ï8·î23Æü¡¢Ä¹Îæ°ÂÀ¯Ãó´ÚÆüËÜÂç»È¤Ë¡¢Æü´Ú¤ÎGSOMIA¡Ê·³»ö¾ðÊóÊñ³çÊÝ¸î¶¨Äê¡Ë¤ÎÇË´þ¡Ê´Ú¹ñÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ö½ªÎ»¡×¡Ë¤òÄÌÃ£¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï11·î22Æü¤Ë¼º¸ú¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûÍìÊ¥¡Ê¥¤¡¦¥Ê¥®¥ç¥ó¡Ë¼óÁê¤Ï8·î26Æü¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖGSOMIA¤Î½ªÎ»¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬º¬µò¤â¼¨¤µ¤º¡¢´Ú¹ñ¤ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤ê¡¢Í¢½ÐÍ¥¶ø¹ñ¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤é´Ú¹ñ¤ò³°¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÉÔÅö¤ÊÁ¼ÃÖ¤¬¸µ¤ËÌá¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¬À¯ÉÜ¤âGSOMIA¤òºÆ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢7·î1Æü¤ËÆüËÜ¤Î·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ò¡Ö¥°¥ë¡¼¥×A¡×¡Êµì¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¹ñ¡×¡áÍ¢½ÐÍ¥¶ø¹ñ¡Ë¤«¤é½ü³°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤È´ØÏ¢¤Å¤±¤¿¡£´¹¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤¬ËÇ°×ÌäÂê¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤È¡¢´Ú¹ñ¤âËÉ±ÒÌäÂê¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤ò¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î·ï¤ò¡¢¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¼óÁê´±Å¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Á¤¹¤È¡¢ÅÜ¤ê¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤Ê¤é¡¢´Ú¹ñ¤¬Ä§ÍÑ¹©ÌäÂê¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬Àè·è¤À¤í¤¦¡£ÁíÍý¡Ê°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¡Ë¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î°Õ¸«¤À¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Îò»ËÌäÂê¡ÊÄ§ÍÑ¹©ÌäÂê¡Ë¡ÜËÇ°×ÌäÂê¡ÜËÉ±ÒÌäÂê¤Î3¤Ä¤Ç¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬者¹ñ¿·Ë¡Ì³Ä¹´±¤Ï¡¢Îò»ËÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢È¿Æü¤ÎµÞÀèË¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Ç¤ÏË¡Î§Åª¤Ë¡¢Ä§ÍÑ¹©ÌäÂê¤Ï¼è¤ê²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¡Ö¹ñ²ÈÇå½þÀÁµá¤È¸Ä¿ÍÇå½þÀÁµá¤ÏË¡Åª¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÊª¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÈãÈ½¤òÀ¼¹â¤Ë¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤Ç·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¤¹¤ëÊÝ¼éÀªÎÏ¤È³×¿·ÀªÎÏ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¡ÖÈ¿Æü¡×¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÂÞ¾®Ï©¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢11·î22Æü¤ÎGSOMIAÇË´þ¤Î´ü¸Â¤¬Ç÷¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÆüËÜ°Ê¾å¤ËÅÜ¤ê¿´Æ¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÊÆ¹ñ¤¬¡ÖÊ¸ºßÆÒÀ¯¸¢Å¾Ê¤¡×¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À
¡¡者¹ñ»áÌäÂê¤Î±Æ¤Ë±£¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢9·î8Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢´Ú¹ñ³°¸òÉô¤Î¶âÂÙÄÁ¡Ê¥¥à¡¦¥Æ¥¸¥ó¡ËËÌÊÆ¶ÉÄ¹¤È¶âÃú´Á¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¡Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¶ÉÄ¹¤¬¡¢5Æü¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£´Ú¹ñ³°¸òÉô¤ÎÎ¾¶ÉÄ¹¤¬¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤ÈË¬ÊÆ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢°ÛÎã¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±ÌÁ¹ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¡¢GSOMIAÇË´þ¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏÊýÄø¼°¤ò²ò¤¯¤è¤¦¤À¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎÎ¾¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¡ÖGSOMIA¤Î·ÑÂ³¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬´Ú¹ñ¤ò¥°¥ë¡¼¥×A¤ËÌá¤¹¤³¤È¤È¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¤À¤«¤é¡¢Ê¸¶ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÆüËÜ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ë¼áÌÀ¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬ÆüËÜ¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢2¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä§ÍÑ¹©ÌäÂê¤â´Þ¤á¤Æ3¤Ä¤Ç¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¤À¡£¤½¤·¤Æ者¹ñ¿·Ä¹´±¤Î½¢Ç¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä§ÍÑ¹©ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ï±ó¤Î¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤êÆü´ÚGSOMIA¤Ï¡¢Äê¤á¤é¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢11·î22Æü¤ËÇË´þ¤µ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡ÖÊ¸ºßÆÒÀ¯¸¢¤ÎÅ¾Ê¤¡×¤ò²èºö¤·»Ï¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤¦Ã¯¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÑÜÝ·ÃÁ°À¯¸¢¤¬ÃÆ³¯¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÖÃ½ç¼Â¥²¡¼¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËÑÜÝ·ÃÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î¿ÆÍ§¤Îµ¿ÏÇ¤ò¡¢Ãæ±ûÆüÊó»±²¼¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶ÉJTBC¤¬¹ðÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯Ã¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Ï»ä¤â´Ñ¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÂ¦¤Ï¡¢ÖÃ½ç¼Â»á¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Þ¤ÇÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤ò¾ÜºÙ¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡¢°ì¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡»ä¤Ï¤À¤¤¤Ö¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÖÃ½ç¼Â¥²¡¼¥È¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÏËÑÜÝ·ÃÂçÅýÎÎ¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤È¤ÎÅÅ·âÅª¤ÊÆîËÌ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÑÂçÅýÎÎ¤Î¡ØÌ©»È¡Ù¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢40Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ëÖÃ½ç¼Â»á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÊÆ´ÚÆ±ÌÁ¤¬´íµ¡¤Ë´Ù¤ë¤È¸«¤Æ¡¢ÖÃ½ç¼Â»á¤Î¿ô¡¹¤ÎÌäÂê¤ò¡¢Ä«Á¯ÆüÊó¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤À¤¬Ä«Á¯ÆüÊó¤Ï¡¢ÉÝµ¤¤Å¤¤¤ÆÊóÆ»¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¼¡¤Ë¡¢Ãæ±ûÆüÊó¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£Ãæ±ûÆüÊó¤âËÜ»æ¤Ç¤ÏÊóÆ»¤·¤Å¤é¤¤¤È¤·¤Æ¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë²ó¤·¡¢¤½¤³¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡×
ÊÆ¹ñ¤Î¹©ºî¤Ëµ¤¤Å¤¹²¤Æ¤Æ¶âÀµÃË»á¤ò°Å»¦
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤Ë¤ÏÂ³¤¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ°¤¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿ËÌÄ«Á¯¤¬¡¢Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¶âÀµ²¸°Ñ°÷Ä¹¤Î°ÛÊì·»¤Î¶âÀµÃË»á¤Ë¡¢Ë´Ì¿À¯¸¢¤òºî¤é¤»¤è¤¦¤È²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¹²¤Æ¤¿ËÌÄ«Á¯¤Ï¡¢2017Ç¯2·î¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¶õ¹Á¤Ç¡¢¶âÀµÃË»á¤òÆÇ»¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÏÃ¤Îµõ¼Â¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢1979Ç¯¤ÎËÑÀµßæÂçÅýÎÎ¤Î°Å»¦»ö·ï¤Î»þ¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¤ÇÀ¯¸¢¤Ë¡Ö½ÅÂç¤Ê°ÛÊÑ¡×¤¬µ¯¤³¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÍ¿¡×¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÆâÀï¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ä¡¢²áµîÈ¾À¤µª¤ÇºÇ°¤È¸À¤ï¤ì¤ëÆü´Ú´Ø·¸¤âÌäÂê¤À¤¬¡¢Åì¥¢¥¸¥¢°ÂÄê¤Î»ÙÃì¤Î°ì¤Ä¤È¤â¸À¤¨¤ëÊÆ´Ú´Ø·¸¤Î°²½¤â¤Þ¤¿¡¢ÂçÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡GSOMIAÇË´þ¤ÎÍâ·î¡¢12·î24Æü¤Ë¤Ï¡¢ËÌµþ¤ÇÆüÃæ´Ú¥µ¥ß¥Ã¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤¤¤Þ¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤ò½¤Éü¤·¡¢¤¢¤ï¤è¤¯¤ÐÆü´ÚÎ¾¹ñ¤òÃæ¹ñÂ¦¤Ë¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ò¡Ö21À¤µª¤Î¥½Ï¢¡×¤È¸«¤Ê¤·»Ï¤á¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢º£¸å¡¢Ê¸ºßÆÒÀ¯¸¢¤ÎÌ¿Ì®¤¬Àä¤¿¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î°ú¤¶â¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ê¸ºßÆÒÂçÅýÎÎ¤¬者¹ñ»á¤òË¡Ì³Ä¹´±¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î³ÎÎ¨¤¬¤¤¤¯¤Ð¤¯¤«¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
É®¼Ô¡§¶áÆ£ Âç²ð