¤¤¤Þ»×¤¤½Ð¤¹¤È´é¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤ë¡ÖÀ®¿Í¼°¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
À®¿Í¼°¤Ï¡¢°ìÀ¤°ìÂå¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤À¤±¤Ë¡¢¿È¤Ê¤ê¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥¥á¤¿¤¤¡£¡Ä¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Îµ¤¹ç¤¤¤¬µØ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹õÎò»Ë¤È¤Ê¤ë´í¸±À¤â¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ94Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¤¤¤Þ»×¤¤½Ð¤¹¤È´é¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤ë¡ØÀ®¿Í¼°¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¸Ó¤Ë¶âÈ±¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤Î¡ÖÅÁÅýÅªÉÔÎÉ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×
¡Ö¤³¤Î¤´»þÀ¤¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤È°ìÀ¸¥Í¥Ã¥È¤Ë»Ä¤ê¤½¤¦¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¥á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÃç´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¿Â»Î¤òÁõ¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬Ã±¤ËÉÔµ¤Ì£¤ÊÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö±íÈøÉþ¤Ë¥·¥ë¥¯¥Ï¥Ã¥È¡×
¡Ö¤¢¤È¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï½÷¤Î»Ò¤«¤é¡ØÊÑÂÖ¿Â»Î¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¹¤®¤Æ¡¢ÊÑ¤ÊÊý¸þ¤Ç¥¥á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ½é´ü¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ËË¹»Ò¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¹âÅù¥Æ¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¼¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¿È¤Î¤¿¤á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¤ªÁò¼°¡©¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¡×
¡ÖÁ´¿È¿¿¤Ã¹õ¤Ç¥¥á¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤âÁòµ·²°¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ê¤Î¤Ë±ïµ¯¤Î°¤¤³Ê¹¥¤Ç¥¥á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î¿§¤À¤±¤Ç¤âÊÑ¤¨¤ë¤È°õ¾Ý¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¥À¥ë¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Ê¤é»²²Ã¤·¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ö¤¢¤¨¤Æ¤ÎÉáÃÊÃå¡×
¡Ö¥¸¡¼¥ó¥º¤Ë¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«Ï²¿ÍÀ¸¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¤¤¤Ç¤¿¤Á¤Ç¥¥á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤¬·ù¤Ê¤é¡¢¤»¤á¤Æ¥Ö¥ì¥¶¡¼¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£µ¡Û¥¦¥±ÁÀ¤¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¥É´¨¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ö»þ»ö¥Í¥¿¥³¥¹¥×¥ì¡×
¡Ö³ØÀ¸¥Î¥ê¤ÇÌÜÎ©¤È¤¦¤È¤·¤ÆÃå¤°¤ë¤ß¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËºÇ¯²ñ¤äÂ´¶È¼°¤Î¥Î¥ê¤Ç¥¥á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°¤Õ¤¶¤±¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢À®¿Í¼°¸å¤Î°û¤ß²ñ¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡ÛÈ¿¹³¿´¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡Ö³×¥¸¥ã¥ó¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÈ¿¹³¤¹¤ë¤Ê¤éÀ®¿Í¼°¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥¹¤ä¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤Ç¤¿¤Á¤Ç¥¥á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ºÙ¿È¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¤¤Ã¤Á¤êÃå¤³¤Ê¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÊø¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¥°¥À¥°¥À¤Ë¡Ä¡Ö¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×
¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿²¶¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ææ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¥¥á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÏ¿¤Ï²¿Ç¯¤â²¿½½Ç¯¤â»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¤½¤ó¤Ê¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¡©¡ÖÅÄ¼Ë¤Î¥Û¥¹¥ÈÉ÷¥¹¡¼¥Ä¡×
¡Ö¥Û¥¹¥È¤òÄÌ¤ê¤³¤·¤ÆÇä¤ì¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¥¥á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¿·À®¿Í¤Ï¼Ò²ñ¿Í·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Àõ¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ä»¨»ï¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡ÛÂ´¶È¼°¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤ë¡©¡Ö¥Ý¥¨¥à¤¬»É½«¤µ¤ì¤¿ÆÃ¹¶Éþ¡×
¡Ö¤â¤¦Âç¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤é¥¬¥¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Ê¤è¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢³ØÀ¸µ¤Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¤Î³Ø¥é¥ó»Ñ¤Ç¥¥á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÉþÁõ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¤²»¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ä¥¯¥ë¥Þ¤Ç²ñ¾ì¤Ë¾è¤ê¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¤´Ë¡ÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÂ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¿Â»ÎÉþÅ¹¤Ç¡ÖÀ®¿Í¼°¥»¥Ã¥È¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌµÆñ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÂ¤â¤È¤Ï¤è¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢·¤¤À¤±¤ÏÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2015Ç¯8·î4Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×94Ì¾¡ÊÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú£±¡Û¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¸Ó¤Ë¶âÈ±¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤Î¡ÖÅÁÅýÅªÉÔÎÉ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×
¡Ö¤³¤Î¤´»þÀ¤¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤È°ìÀ¸¥Í¥Ã¥È¤Ë»Ä¤ê¤½¤¦¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¥á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÃç´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¢¤È¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï½÷¤Î»Ò¤«¤é¡ØÊÑÂÖ¿Â»Î¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¹¤®¤Æ¡¢ÊÑ¤ÊÊý¸þ¤Ç¥¥á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ½é´ü¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ËË¹»Ò¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¹âÅù¥Æ¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¼¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¿È¤Î¤¿¤á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¤ªÁò¼°¡©¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¡×
¡ÖÁ´¿È¿¿¤Ã¹õ¤Ç¥¥á¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤âÁòµ·²°¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ê¤Î¤Ë±ïµ¯¤Î°¤¤³Ê¹¥¤Ç¥¥á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î¿§¤À¤±¤Ç¤âÊÑ¤¨¤ë¤È°õ¾Ý¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¥À¥ë¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Ê¤é»²²Ã¤·¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ö¤¢¤¨¤Æ¤ÎÉáÃÊÃå¡×
¡Ö¥¸¡¼¥ó¥º¤Ë¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«Ï²¿ÍÀ¸¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¤¤¤Ç¤¿¤Á¤Ç¥¥á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤¬·ù¤Ê¤é¡¢¤»¤á¤Æ¥Ö¥ì¥¶¡¼¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£µ¡Û¥¦¥±ÁÀ¤¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¥É´¨¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ö»þ»ö¥Í¥¿¥³¥¹¥×¥ì¡×
¡Ö³ØÀ¸¥Î¥ê¤ÇÌÜÎ©¤È¤¦¤È¤·¤ÆÃå¤°¤ë¤ß¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËºÇ¯²ñ¤äÂ´¶È¼°¤Î¥Î¥ê¤Ç¥¥á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°¤Õ¤¶¤±¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢À®¿Í¼°¸å¤Î°û¤ß²ñ¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡ÛÈ¿¹³¿´¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡Ö³×¥¸¥ã¥ó¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÈ¿¹³¤¹¤ë¤Ê¤éÀ®¿Í¼°¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥¹¤ä¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤Ç¤¿¤Á¤Ç¥¥á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ºÙ¿È¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¤¤Ã¤Á¤êÃå¤³¤Ê¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÊø¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¥°¥À¥°¥À¤Ë¡Ä¡Ö¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×
¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿²¶¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ææ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¥¥á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÏ¿¤Ï²¿Ç¯¤â²¿½½Ç¯¤â»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¤½¤ó¤Ê¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¡©¡ÖÅÄ¼Ë¤Î¥Û¥¹¥ÈÉ÷¥¹¡¼¥Ä¡×
¡Ö¥Û¥¹¥È¤òÄÌ¤ê¤³¤·¤ÆÇä¤ì¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¥¥á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¿·À®¿Í¤Ï¼Ò²ñ¿Í·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Àõ¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ä»¨»ï¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡ÛÂ´¶È¼°¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤ë¡©¡Ö¥Ý¥¨¥à¤¬»É½«¤µ¤ì¤¿ÆÃ¹¶Éþ¡×
¡Ö¤â¤¦Âç¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤é¥¬¥¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Ê¤è¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢³ØÀ¸µ¤Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¤Î³Ø¥é¥ó»Ñ¤Ç¥¥á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÉþÁõ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¤²»¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ä¥¯¥ë¥Þ¤Ç²ñ¾ì¤Ë¾è¤ê¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¤´Ë¡ÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÂ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¿Â»ÎÉþÅ¹¤Ç¡ÖÀ®¿Í¼°¥»¥Ã¥È¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌµÆñ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÂ¤â¤È¤Ï¤è¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢·¤¤À¤±¤ÏÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2015Ç¯8·î4Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×94Ì¾¡ÊÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº