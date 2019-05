映画史に残る名作ホラーの現代版『チャイルド・プレイ』の予告映像が解禁となった。

青いオーバーオールにカラフルなボーダーのTシャツという可愛い見た目とは裏腹に、ひとたび豹変すると徹底的に人に襲い掛かるという残忍さで、幾度となく我々を恐怖に陥れてきた殺人人形“チャッキー”。彼は1作目『チャイルド・プレイ』の全米公開以降、戦慄の大人気シリーズは、実に30年以上もの長い期間に渡って世界中の観客にトラウマを植え付けてきた。

解禁となったのは、最先端AI技術を搭載した史上最恐の殺人人形・チャッキーが襲いかかる恐怖の予告映像。引っ越し先で友達のいない少年アンディが母親から誕生日に、“バディ人形” をプレゼントされるところから幕を開ける。最先端テクノロジー会社・カスラン社により生み出されたこの人形は、音声認識センサーや高解像度画像認識機能などを備え、スマートフォンアプリと連携して操作可能な超高性能AI人形。我が家にやってきた新たな友だちにチャッキーと名付けて一緒に暮らし始めたアンディだったが、彼のまわりで次第に異変が起きるようになる…。

本映像では、これまでのシリーズからヘアスタイルをオールバックに変えたチャッキーがお馴染みの凶器である包丁を手にする姿はもちろん、最先端のAI機能を手に入れたことで、ドローンや芝刈り機などを操り神出鬼没に人々を襲う様子が収められ、かつて見たことのない新時代の恐怖の訪れを予感させる。

また映像の最後では、『スター・ウォーズ』シリーズでお馴染みの名優マーク・ハミル演じるチャッキーの声も初披露。アニメ版「バットマン」シリーズのジョーカー役など声優としても豊富な経験をもつハミルが、チャッキーのアンディに対する歪んだ愛情を現す身の毛のよだつセリフを響かせ、劇中で展開されるさらなる恐怖に期待が高まる。

『チャイルド・プレイ』“怖カワ”キャラクターストラップ付前売り券

さらに、本作とキューピー人形が異色コラボを果たした“怖カワ”キャラクターストラップ付前売り券の発売も決定。トラウマ級の怖さとやみつきになるカワイらしさが融合した奇跡のキャラクターが完成した。日本だけでしか手に入らない数量限定アイテムとなり、大きな注目を浴びそうだ。

映画『チャイルド・プレイ』は7月19日(金)より全国公開

(C)2019 Orion Releasing LLC. All Rights Reserved. CHILD’S PLAY is a trademark of Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.

