ソニー がSony IR Day 2019の中で、次世代ゲームハード(仮称: PlayStation 5)に関する詳細を明らかにしました。このイベントの中で、PS5は強力な下位互換性によりPS4と一緒にマルチプレイなどを楽しめる「世代間マルチプレイ」に対応していることが判明しています。PS5 backwards compatibility will let you play multiplayer with friends on PS4 too | GamesRadar+https://www.gamesradar.com/ps5-backwards-compatibility-online-multiplayer/PS4 And PS5 Cross-Gen Multiplayer Teased Alongside Backwards Compatibility - GameSpothttps://www.gamespot.com/articles/ps4-and-ps5-cross-gen-multiplayer-teased-alongside/1100-6467124/ソニーは2019年5月21日に開催したSony IR Day 2019の中で、次世代ゲーム機に関する詳細を明かしました。これによるとPlayStation 5(PS5)はPS4と比べて圧倒的にロード時間を短縮することができるとのこと。WIREDの独占インタビューによれば、PS5の圧倒的な爆速ロードを支えるのは搭載する「特別なSSD」によるものだそうです。ソニーが次世代ゲーム機「PlayStation 5」の性能比較ムービーをイベントで公開、処理性能はPS4 Proの10倍か - GIGAZINEソニーはPS5が強力な下位互換性を有することをSony IR Day 2019の中でも話しており、これはPS4とPS5の間にできるであろう世代間ギャップを埋めるための強力な手札になると考えられています。そしてさらに、ソニーは世代間のギャップを埋めるためにPS4とPS5のユーザーが同時に同じゲームをマルチプレイできるような「世代間マルチプレイ」を実現させることを計画していると明かしました。海外ゲームメディアのGamesRadarによると、Sony IR Day 2019の中でソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)を率いるジム・ライアン社長は、「ネット時代では下位互換性が非常に強力で重要なものとなります」「ゲームコミュニティはその性質上、やや部族的な性質を持っているので、下位互換性という『次世代機でPS4のゲームをプレイする能力』を提示することで、我々が彼ら(ゲーマー)のコミュニティを次世代コンソール機に移行する機会を与えることにつながります」と語り、PS4ユーザーを次世代機に移行させるために下位互換性が非常に重要な役割を担うとしています。さらに、SIEの小寺剛副社長は「世代を超えてコミュニティは一緒にゲームを楽しむことができます」と語り、PS5がPS4と一緒にマルチプレイなどを楽しめる「世代間マルチプレイ」に対応することを示唆しました。特にオンラインゲームなどの場合、次世代ハードが登場してユーザーが移行していくと、旧世代のゲーム機でゲームを遊ぶ人は少なくなっていき、以前のようにゲームを楽しむことができなくなっていきます。しかし、PS5の下位互換性があればPS5ユーザーであろうとPS4ユーザーであろうとPS4タイトルならば平等にプレイ可能であり、2つのゲームハードユーザーがマルチプレイを楽しむこともできるため、世代間ギャップを埋めるのにピッタリと考えられるわけです。ソニーは「最新のCPU・GPU」「SSD」「下位互換性」「レイトレーシング」「8K」「ディスク対応」「3Dオーディオ」については既に明らかにしたとしつつ、発売日時・価格、どのようなゲームが登場するのか、ユーザー体験、発売予定の国・地域については詳細を明らかにしていません。Sony IR Day 2019の中でソニーはPS4の役割として「向こう3年間のエンゲージメントと収益の原動力」を挙げているため、少なくとも2021年まではPlayStation 4を中心としたビジネスモデルを展開するということで、PS5の登場もその辺りになるものと推測できます。価格についても詳細は明らかになっていませんが、WIREDのインタビューの中でマーク・サーニー氏は「魅力的な」価格帯と語っています。