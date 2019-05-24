2017Ç¯¤Ë´ôÉì¤ÎÇ¼²°¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Ä¶µ®½Å¤Ê¥Û¥³¥ê¤Þ¤ß¤ì¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê
¶áÇ¯¡¢ÁÒ¸Ë¤Ê¤É¤ÇËº¤ìµî¤é¤ì¤¿²ÁÃÍ¤¢¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë"¥Ð¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É"¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤òÀèÆ³¤·¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£2017Ç¯¡¢´ôÉì¸©¤ÎÇ¼²°¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿1Âæ¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤À¡£
¤³¤ì¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÔ¼¤Þ¤ß¤ì¤Î¤ß¤¹¤Ü¤é¤·¤¤¥Õ¥§¥é¡¼¥ê365GTB/4¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Æ±¼Ö¤ÎÈ¯¸«¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¿¤Ã¤¿1Âæ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¼Ö¡¢¥¹¥«¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£À½¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤ò²ÍÁõ¤·¤¿¡¢¥í¡¼¥É¥´¡¼¥¤¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤¥È¥Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬À¸¤ó¤ÀºÇ¸å¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥Í¥Ã¥¿¡¢365 GTB/4¡£¤³¤Î¼Ö¤¬½é¤á¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1968 Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥í¥ó¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬ÁÏ¶È°ÊÍèÅÁÅý¤È¤·¤Æ¤¤¿Í¥Èþ¤Ê¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢Ä¥¤ê¤Î¤¢¤ëÊ¿ÌÌ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥â¥À¥ó¤ÊÉ÷³Ê¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ç¥¤¥È¥Ê¡×¤ÏÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬1967 Ç¯¤Î¥Ç¥¤¥È¥Ê24 »þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ç°µÅÝÅª¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¼«Á³È¯À¸Åª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿°¦¾Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ï«»È´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·ãÆ°¤Î»þÂå¤ÎºÇÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥¤¥È¥Ê¤ÏÁ´Éô¤Ç1406 Âæ¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡
¤½¤ó¤Ê¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Ë¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê6Âæ¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£1400ÂæÀ¸»º¤µ¤ì¤¿ÄÌ¾ï¤Î¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Ï¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î6Âæ¤À¤±¡¢¥¹¥«¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£¤Î¿¦¿Í¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤¬²ÍÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜÅª¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢·ÚÎÌ²½¤Ç¤¢¤ë¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Á¡¼¥à¤«¤é¡¢¥ë¡¦¥Þ¥ó24 »þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤ÎGT¥¯¥é¥¹¤Ç¥Ý¥ë¥·¥§Àª¤Ë¾¡¤Æ¤ë¼Ö¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤Í×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤¬¾¯¿ôÀ¸»º¤µ¤ì¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤¬²ÍÁõ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡
6Âæºî¤é¤ì¤¿¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¡¦¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Î¤¦¤Á¡¢5Âæ¤¬¥ì¡¼¥¹¥«¡¼¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£»Ä¤ê¤Î1 Âæ¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢¹ÔÊýÃÎ¤é¤º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢´ôÉì¸©¤ÎÇ¼²°¤Î¸®²¼¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬À¤³¦Ãæ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¼Ö¡¢¥·¥ã¥·¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼12653¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥È¥Ê¤È¤·¤Æ¤Ï30ÂæÌÜ¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¡¢1969 Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¢¥ë¥ßÀ½¥Ü¥Ç¥£¤¬²ÍÁõ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢´°Á´¤Ê¥í¡¼¥É¥«¡¼»ÅÍÍ¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¿Íµ¤¤Î¥í¥Ã¥½¡¦¥¥¢¡¼¥í¡ÊÌÀ¤ë¤¤ÀÖ¡Ë¤ÇÅÉÁõ¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ì¥¶¡¼»Å¾å¤²¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤âÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
µÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥é¥Í¥í¤Î¹©¾ì¤ò½Ð¤¿ü¥ 12653 ü¥¤Ï1969 Ç¯9·î¤Ë¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ÎÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Æ±·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼«Æ°¼Ö»¨»ï¡ØAutosprint ¡ÙÁÏÀß¼Ô¤Î¥ë¥Ã¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥³¥ó¥Æ¥£¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1970 Ç¯¤Ë2 ¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢1971 Ç¯7·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¤½¤ì¤«¤é3¥«·î¸å¡¢12653¤Ï³¤¤òÅÏ¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼«Æ°¼Ö»¨»ï¡ØCar Graphic¡Ù¤Î1972Ç¯1·î¹æ¤Ç¡¢Ž¢The Magnificent¡¡Three from Italy Ž£¤ÈÂê¤·¤¿´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Î¤Û¤«¡¢¼ë¿§¤Î¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥ß¥¦¥é¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥®¥Ö¥ê¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¤â¤·»ñÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤«¤Ê¤É¤È¡¢¥¨¥ó¥¹¡¼¥¸¥¢¥¹¥È¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë°ÊÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡
¤½¤Î¸å¡¢12653¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â²¿¿Í¤«¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´ôÉì¸©¤Î¹¥»ö²È¤ÎÇ¼²°¤ÇÄ¹¤¤Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡
¤³¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¾¯¿ô¤Î¥¨¥ó¥¹¡¼¥¸¥¢¥¹¥È¤Î´Ö¤Ç±½¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¸ý¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¥¨¥ó¥¹¡¼¥¸¥¢¥¹¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇ¼²°¤Ë¤½¤Ã¤È¤ª¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ç¼²°¤ËÎ±¤áÃÖ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï1980Ç¯º¢¤À¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤«¤é¿ô¤¨¤Æ39Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤Ï¡¢12653¤Ï¿·¤·¤¤¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¸µ¤Ø¤ÈÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¤³¤Î¡Ö¥Ð¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¡¦¥Ç¥¤¥È¥Ê¡×¤Ï¡¢2017Ç¯9·î9Æü¤Ë¥â¥Ç¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿RM Sotheby s ¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£Ä·¤ÍÇÏ42Âæ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ç¥¤¥È¥Ê¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ã¥·¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼12653¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¹¡¼¥¸¥¢¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢180Ëü7000¥æ¡¼¥í¡ÊÌó2²¯3500Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¨¥¹¥Æ¥£¥á¥¤¥È¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÔ¼¤Þ¤ß¤ì¤Î¤ß¤¹¤Ü¤é¤·¤¤¥Õ¥§¥é¡¼¥ê365GTB/4¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Æ±¼Ö¤ÎÈ¯¸«¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¿¤Ã¤¿1Âæ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¼Ö¡¢¥¹¥«¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£À½¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤ò²ÍÁõ¤·¤¿¡¢¥í¡¼¥É¥´¡¼¥¤¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤¥È¥Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬À¸¤ó¤ÀºÇ¸å¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥Í¥Ã¥¿¡¢365 GTB/4¡£¤³¤Î¼Ö¤¬½é¤á¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1968 Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥í¥ó¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬ÁÏ¶È°ÊÍèÅÁÅý¤È¤·¤Æ¤¤¿Í¥Èþ¤Ê¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢Ä¥¤ê¤Î¤¢¤ëÊ¿ÌÌ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥â¥À¥ó¤ÊÉ÷³Ê¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ç¥¤¥È¥Ê¡×¤ÏÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬1967 Ç¯¤Î¥Ç¥¤¥È¥Ê24 »þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ç°µÅÝÅª¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¼«Á³È¯À¸Åª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿°¦¾Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ï«»È´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·ãÆ°¤Î»þÂå¤ÎºÇÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥¤¥È¥Ê¤ÏÁ´Éô¤Ç1406 Âæ¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡
¤½¤ó¤Ê¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Ë¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê6Âæ¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£1400ÂæÀ¸»º¤µ¤ì¤¿ÄÌ¾ï¤Î¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Ï¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î6Âæ¤À¤±¡¢¥¹¥«¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£¤Î¿¦¿Í¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤¬²ÍÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜÅª¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢·ÚÎÌ²½¤Ç¤¢¤ë¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Á¡¼¥à¤«¤é¡¢¥ë¡¦¥Þ¥ó24 »þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤ÎGT¥¯¥é¥¹¤Ç¥Ý¥ë¥·¥§Àª¤Ë¾¡¤Æ¤ë¼Ö¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤Í×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤¬¾¯¿ôÀ¸»º¤µ¤ì¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤¬²ÍÁõ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡
6Âæºî¤é¤ì¤¿¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¡¦¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Î¤¦¤Á¡¢5Âæ¤¬¥ì¡¼¥¹¥«¡¼¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£»Ä¤ê¤Î1 Âæ¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢¹ÔÊýÃÎ¤é¤º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢´ôÉì¸©¤ÎÇ¼²°¤Î¸®²¼¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬À¤³¦Ãæ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¼Ö¡¢¥·¥ã¥·¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼12653¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥È¥Ê¤È¤·¤Æ¤Ï30ÂæÌÜ¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¡¢1969 Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¢¥ë¥ßÀ½¥Ü¥Ç¥£¤¬²ÍÁõ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢´°Á´¤Ê¥í¡¼¥É¥«¡¼»ÅÍÍ¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¿Íµ¤¤Î¥í¥Ã¥½¡¦¥¥¢¡¼¥í¡ÊÌÀ¤ë¤¤ÀÖ¡Ë¤ÇÅÉÁõ¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ì¥¶¡¼»Å¾å¤²¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤âÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
µÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥é¥Í¥í¤Î¹©¾ì¤ò½Ð¤¿ü¥ 12653 ü¥¤Ï1969 Ç¯9·î¤Ë¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ÎÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Æ±·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼«Æ°¼Ö»¨»ï¡ØAutosprint ¡ÙÁÏÀß¼Ô¤Î¥ë¥Ã¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥³¥ó¥Æ¥£¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1970 Ç¯¤Ë2 ¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢1971 Ç¯7·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¤½¤ì¤«¤é3¥«·î¸å¡¢12653¤Ï³¤¤òÅÏ¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼«Æ°¼Ö»¨»ï¡ØCar Graphic¡Ù¤Î1972Ç¯1·î¹æ¤Ç¡¢Ž¢The Magnificent¡¡Three from Italy Ž£¤ÈÂê¤·¤¿´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Î¤Û¤«¡¢¼ë¿§¤Î¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥ß¥¦¥é¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥®¥Ö¥ê¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¤â¤·»ñÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤«¤Ê¤É¤È¡¢¥¨¥ó¥¹¡¼¥¸¥¢¥¹¥È¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë°ÊÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡
¤½¤Î¸å¡¢12653¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â²¿¿Í¤«¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´ôÉì¸©¤Î¹¥»ö²È¤ÎÇ¼²°¤ÇÄ¹¤¤Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡
¤³¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¾¯¿ô¤Î¥¨¥ó¥¹¡¼¥¸¥¢¥¹¥È¤Î´Ö¤Ç±½¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¸ý¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¥¨¥ó¥¹¡¼¥¸¥¢¥¹¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇ¼²°¤Ë¤½¤Ã¤È¤ª¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ç¼²°¤ËÎ±¤áÃÖ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï1980Ç¯º¢¤À¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤«¤é¿ô¤¨¤Æ39Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤Ï¡¢12653¤Ï¿·¤·¤¤¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¸µ¤Ø¤ÈÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¤³¤Î¡Ö¥Ð¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¡¦¥Ç¥¤¥È¥Ê¡×¤Ï¡¢2017Ç¯9·î9Æü¤Ë¥â¥Ç¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿RM Sotheby s ¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£Ä·¤ÍÇÏ42Âæ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ç¥¤¥È¥Ê¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ã¥·¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼12653¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¹¡¼¥¸¥¢¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢180Ëü7000¥æ¡¼¥í¡ÊÌó2²¯3500Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¨¥¹¥Æ¥£¥á¥¤¥È¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¡£