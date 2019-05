カプコンは、5月10日8:00より公開された『 モンスターハンター :ワールド』スペシャルプログラム 2019」にて、PS4/Steam対応ソフト『モンスターハンター:ワールド』の超大型拡張DLC「アイスボーン」に関して、新モンスター「凍魚竜 ブラントドス」の詳細を公開しました。「ブラントドス」は、新フィールド「渡りの凍て地」に初めてハンターがやってきた時に出会う大型モンスターです。深い雪の中に潜って身を隠しながら獲物を追い詰めるという生態行動が特徴的。半身を雪の中に沈めた状態でハンターを狙ってくるので、この雪からどうやって「ブラントドス」を引きずり出すかが、攻略の鍵になるとのことです。肉食モンスターであるため、シリーズ定番のモンスター「ポポ」が捕食されるシーンなども存在。また、同じく新モンスターである「猛牛竜 バフバロ」とは鉢合わせになる機会が多いそうで、縄張り争いの様子も見所の1つとして紹介されました。(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.