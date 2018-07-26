À¤³¦¤ÇÆüËÜ¤À¤±¤¬Ž¢¸µ¹æŽ£¤Ë¸Ç¼¹¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³
¸µ¹æ¤Ïº£¤â¤Ê¤ªÅ·¹Ä¤Î¸¢°Ò¤ò¼¨¤¹µ¹æ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§¥¢¥Õ¥í¡Ë
2019Ç¯4·î¤ËÅ·¹Ä¤Î¡Ö¸æÂåÂØ¤ï¤ê¡×¤ò¹µ¤¨¡¢¸µ¹æ¤ò¤á¤°¤ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¡ÖÂç´îÍø¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£2018Ç¯1·î¤Ë¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤¬¡Ö¿·¸µ¹æ¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë¿¼¤¯º¬º¹¤¹¤â¤Î¤Ë¡×¤È¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ê¿À®¤Î¼¡¤Î¸µ¹æ¤Ë¤Ï¡Ö×ÖÅÙ¡×¤ä¡Ö»Ä¶È¡×¡Ö¼÷»Ê¡×¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿µÄÏÀ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸µµ¤¥â¥ê¥â¥ê¤´ÈÓ¥Ñ¥ï¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¸õÊä¤ä¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥¥é¥¥é¸µ¹æ¡×¤ÏÀ§¤«Èó¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¼«Í³¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤ä¡¢¡ÖµÄÏÀ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤â¤Ï¤ä¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¸µ¹æ¤ÇÍ·¤Ö¡Ö¸µ¹æ¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë²½¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Ë¹³¤¦Æ°¤¤¬ÊÝ¼éÇÉ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÏÆ±Ç¯6·î5Æü¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¶ÅÞÇÉ¤ÎÊÝ¼é·ÏµÄ°÷¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ØÆüËÜ²ñµÄ¹ñ²ñµÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡Ù¤Ï5Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÁí²ñ¤ò³«¤¡¢¿·Å·¹ÄÂ¨°Ì¤ËÈ¼¤¦¿·¸µ¹æ¤Î¸øÉ½¤ÏÂ¨°ÌÆü¤Ç¤¢¤ëÍèÇ¯5·î1Æü¤ò¸¶Â§¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤Î¸«²ò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡×
Æ±º©ÃÌ²ñ¤Ï¡¢¡Ö¿·¸µ¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ØÊ¿À®¡Ê¤Ç¤¢¤ë¤¦¤Á¡Ë¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¸½ÊÅ²¼¤È¿·ÊÅ²¼¤ÎÆó½Å¸¢°Ò¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸µ¹æ¤¬¡ÖÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Î¸¢°Ò¤ò¼¨¤¹µ¹æ¤À¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¸µ¹æ¤Ïº£¤â¤Ê¤ªÅ·¹Ä¤Î¸¢°Ò¤ò¼¨¤¹µ¹æ¤Ê¤Î¤«¡©
ÀïÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¸µ¹æ¡×¤È¡ÖÅ·¹Ä¡×¤Î´Ø·¸¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿
ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¸½ºß¤â¡Ö¸µ¹æÀ©ÅÙ¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¸µ¹æÀ©ÅÙ¤Ï¡¢µª¸µÁ°140Ç¯¤ËÃæ¹ñ¡¦Á°´Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¤³¦ºÇ½é¤Î¸µ¹æ¤Ç¤¢¤ë¡Ö·ú¸µ¡×¤òÍ³Íè¤È¤¹¤ë¡£¸ÅÂåÃæ¹ñ¤ÏÅö»þ¤Î¥¢¥¸¥¢¤ÎÊ¸ÌÀ¹ñ¡£²áµî¤Ë¤ÏÆüËÜ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤äÄ«Á¯È¾Åç¤Ê¤É¤â¸µ¹æ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢À¾Îñ645Ç¯¤Î¡ÖÂç²½¡×¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡ÖÊ¿À®¡×¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç247¤Î¸µ¹æ¤¬¤¢¤ë¡£ÌÀ¼£°Ê¸å¤Ï¡Ö°ìÀ¤°ì¸µ¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÅ·¹Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î¸µ¹æ¤Ë¸Â¤ë¤¿¤á¡¢²þ¸µ¤ÏÅ·¹Ä¤Î¸æÂåÂØ¤ï¤ê¤ÎºÝ¤Ë¤·¤«¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÊÝ¼éÇÉ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸µ¹æ¤òÅ·¹Ä¤Î¸¢°Ò¤ò¼¨¤¹µ¹æ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÌÀ¼£°ÊÁ°¤À¤È¡¢²þ¸µ¤Ï¸æÂåÂØ¤ï¤ê°Ê³°¤Ë¤âÉÑÈË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£8¡Á9À¤µª¤ÎÅ·¹Ä¤Ø¤ÎÄÁ¤·¤¤µµ¤Î¸¥¾å¤ä¡¢Èþ¤·¤¤±À¤Î½Ð¸½¤Ê¤É·Ä»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²þ¸µ¡Ê¸µ¹æ¤ò²þ¤á¤ë¤³¤È¡Ë¤¹¤ë»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢10À¤µª¤´¤í¤«¤é¤ÏºÒ³²¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿²þ¸µ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä«Äî¤è¤ê¤âÉð²È¤¬¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿³ùÁÒ»þÂå¤ä¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¡¢Å·¹Ä¤Î¸æÂåÂØ¤ï¤ê¤Ë¤è¤ë²þ¸µ¤¬·Á¼°Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£Ä«Äî¤Ï¡¢»þ¤ÎÀ¯¸¢¤¬·è¤á¤¿¸µ¹æ¤ò¼êÂ³¤Åª¤ËÇ§¤á¤ëÌò³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤¿¤È¤¨·Á¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤Þ¤Ç¤Î246¸Ä¤Î¸µ¹æ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅ·¹Ä¤¬·è¤á¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢³Î¤«¤ËÊÝ¼éÇÉ¤Î¼çÄ¥ÄÌ¤ê¡¢¸µ¹æ¤ÏÅ·¹Ä¤Î¸¢°Ò¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µ¹æ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏÅ·¹Ä¤«¤éÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿
ÀïÁ°¤ÎÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¡ÊÌÀ¼£·ûË¡¡Ë²¼¤Ç¤Î¸µ¹æ¤Ï¡¢Ä¼Äê¡áÅ·¹Ä¼«¤é¤¬·è¤á¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¸øÉ½¤Î¤·¤«¤¿¤Ï¡¢¡Ö¾Û½ñ¡Ê¤·¤ç¤¦¤·¤ç¡Ë¡×¤òÍÑ¤¤¤ë¤È·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾Û½ñ¤È¤Ï¡¢¶µ°éÄ¼¸ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Å·¹Ä¤¬¸øÌ³¤È¤·¤Æ¼«¤é¤Î°Õ»×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¤Ë¤ª¤±¤ë²þ¸µ¤È¤Ï¡¢ºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅ·¹Ä¤Ë¤è¤ë¸¢°Ò¤ò¼¨¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Àï¸å¤Ë¸µ¹æ¤Ï¤½¤ÎË¡Åªº¬µò¤ò¼º¤¦¡£GHQ¤Ë¤è¤ê¡¢¾åµ¤ÎË¡Åªº¬µò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸µ¹æ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£À¯ÉÜ¤Ï¡Ö»ö¼Â¤¿¤ë´·½¬¡×¤È¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¸µ¹æ¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯1979Ç¯¤Ë¡Ö¸µ¹æË¡¡×¤ÎÀ©Äê¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤ë¡£Æ±Ë¡¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸µ¹æ¤Ï¡¢À¯Îá¤ÇÄê¤á¤ë¡×¤È¤¢¤ë¡£À¯Îá¤È¤Ï¡¢Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Æâ³Õ¤Ë¤è¤ëÌ¿Îá¤Ç¤¢¤ë¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¸µ¹æ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏÅ·¹Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¸½ºß¤Î¸µ¹æË¡¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤Î¸µ¹æ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅ·¹Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼óÁê¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤Î¼çÄ¥¤Î¤è¤¦¤Ë¸µ¹æ¤¬Å·¹Ä¤Î¸¢°Ò¤ò¼¨¤¹µ¹æ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤ÎÍý¶þ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö°ìÀ¤°ì¸µ¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¤È¤ë¸µ¹æ¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇÆüËÜ¤¬Í£°ì¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸µ¹æ¤ÏÅ·¹Ä¤Î¸¢°Ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼çÂÎ¡Ê¥Á¥å¥Á¥§¡Ë¡×¤Ï¡¢¶âÆüÀ®¤ÎÃÂÀ¸Ç¯¤Ç¤¢¤ë1912Ç¯¤ò¸µÇ¯¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÀ¤°ì¸µ¤Î¸µ¹æ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£ÂæÏÑ¤Î¡ÖÌ±¹ñµª¸µ¡×¤â¤Þ¤¿¡¢Ãæ²ÚÌ±¹ñ¤Î·ú¹ñÇ¯¤Î1912Ç¯¤òµª¸µ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤â¸µ¹æ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢³Î¤«¤ËÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ç¸µ¹æ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎµªÇ¯Ë¡¡Ê¿ô¤¨Êý¡Ë¤ÏÅ·¹Ä¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤Î¸¢°Ò¤¬¸µ¹æ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î2ÅÀ¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
³¤³°¤Î¸µ¹æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸µ¹æ¤¬¡¢ÆüËÜ°Ê³°¤Î¹ñ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÊø¸æ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÎÙ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Åì°¡ÆüÊó1989Ç¯1·î9ÆüÉÕ¤Î»æÌÌ¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥í¥Ò¥È¤Î»à¤Ë¤è¤ê¡¢20À¤µª¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¾¼ÏÂ»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¡×¤È»Ï¤Þ¤ë¡Ê¶¯Ä´¤Ï°úÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ë¡£É®¼Ô¤¬»²¾È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±Ç¯1·î10ÆüÉÕ¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹Ä«´©¤À¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ»þÂå¤Î½ªßá¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÉÕ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÆ±Ë¦¤ÎÀ¸Ì¿¼º¤¤¶þ¿«¤òËº¤ì¤é¤ì¤Ì¡×¤È¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¡Ø¾¼ÏÂ»þÂå¡Ù¤ÎÁ°È¾¤Ï¡¢ÀïÁè¤È¿¯Î¬¤ÎÎò»Ë¤Ç¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¡×¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤Ë»Ä¤·¤¿½ýÀ×¤Ï¤Þ¤À¿¼¤¤¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤È¤¤¤¦¸µ¹æ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤ÏÀïÁè¤Î½ýÀ×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¡Ö¡ØÅ·¹ÄÀ©¡Ù¤ÎÎò»ËÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×µ¹æ¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Î³¤³°¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
ÊÆ¹ñ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÇÆüËÜ»Ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥¥ã¥í¥ë¡¦¥°¥é¥Ã¥¯¶µ¼ø¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹2017Ç¯8·î30ÆüÉÕÄ«´©¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¸µ¹æ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£¥°¥é¥Ã¥¯¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö¸µ¹æ¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î´Ø·¸¤¬·èÄêÅª¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¸µ¹æ¤ÈÀ¾Îñ¤ò¤á¤°¤ë¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼ÂÐÎ©¤Ï¤ß¤é¤ì¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢ÊØÍø¤ËÎñ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¡¢Å·¹Ä¤Ï¸µ¹æ¤È»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¤âÃæ¿´Åª¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èà½÷¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¸½ºß¤ÎÊÆ¹ñ¤ÎÆüËÜ¸¦µæ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬¾¼ÏÂ¤Î½ª¤ï¤ê¤ËºÝ¤·¤Æ¸«¤»¤¿¶¯¤¤È¿±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸µ¹æ¤È¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤ÎÐªÎ¥¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸«¤¨¤ë¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì¸µ¹æ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤Îµ¿Ìä¤¬¡¢¤è¤ê¶¯¤¯»Ä¤ë¡£
ÆüËÜ¤¬¸µ¹æ¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¡Ö¾Ã¶ËÅª¤ÊÍýÍ³¡×
¸µ¹æ¤È¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤ÎÐªÎ¥¤¬¿Ê¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¸µ¹æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ÎÍøÊØÀ¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÀ¾Îñ¤Î»ÈÍÑ¤òË¾¤àÀ¼¤¬Í¥Àª¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡¢º£¤â¸µ¹æ¤ò»È¤¦¤Î¤«¡£
¡¡ÖÂ¾¹ñ¤«¤é¤ÎÈãÈ½°Õ¸«¤â¤Ê¤¤¡×¤¿¤á
¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤ËÊÝ¼éÇÉ¤¬¾§¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Å·¹Ä¤Î¸¢°Ò¤ò¼¨¤¹µ¹æ¤À¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢´Ú¹ñ¤¬¡Ö¾¼ÏÂ»þÂå¡×¤Ë¸«¤»¤¿¤è¤¦¤Ê·ãÎõ¤ÊÈ¿±þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿½ô³°¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¡Ö¿·¸µ¹æ¤ò¤á¤°¤ë¥¿¥Ö¡¼´¶¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¿¤á
Å·¹Ä¤¬Â¨°Ì¤·¤Æ¤«¤é¤Î30Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÊ¿À®¡×¤È¤¤¤¦¸µ¹æ¤¬¡¢ÆÃÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤Î¸æÂåÂØ¤ï¤ê¤Ï¡ÖÊø¸æ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¾ù°Ì¡×¤ä¡ÖÂà°Ì¡×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿·¸µ¹æ¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ë¥¿¥Ö¡¼´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£
£¡ÖÇÑ»ß¤¹¤ëÆ°µ¡¤â¤µ¤Û¤É¤Ê¤¤¡×¤¿¤á
¡Ö¸µ¹æ»ÈÍÑ¤ÏÅÁÅýÅª¤Ç¡¢À¾Îñ¤À¤È¿ÊÊâÅª¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸µ¹æ¤¬ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¸¢°Ò¤ò¼º¤Ã¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÇÑ»ß¤¹¤ëÆ°µ¡¤â¤µ¤Û¤É¤Ê¤¤¡£
1979Ç¯¤Ë¸µ¹æË¡¤¬À®Î©¤·¤Æ¤«¤é40Ç¯¶á¤¯¤¬²á¤®¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢º£¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ö¸µ¹æ¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¶¯¤¤¤Æµó¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÖÀ¾Îñ¤ÎÊý¤¬ÊØÍø¤À¤«¤é¡×¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹ÔÀ¯Ê¸½ñÅù¤Ç¤Î¸µ¹æ»ÈÍÑ¤ò¶¯À©¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐºÑ¤àÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¸µ¹æ¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¡×¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¸µ¹æË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¡Åªº¬µò¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢»È¤¦¾ìÌÌ¤äÉÑÅÙ¤Ï¸º¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ï¸µ¹æ¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
¤¢¤¨¤ÆÇÑ»ß¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤äº¬µò¤â¤Ê¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢º£¤â¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì¸µ¹æ¤ò»È¤¦¹ñ¤È¤·¤ÆÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÉ®¼Ô¤Ë¤Ï¤½¤¦¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£