猫には、棚や机などの高いところにあるモノを落とす習性があることは、よく知られています。

コップや花瓶などが被害に遭うのは日常茶飯事なのですが、とある家庭ではなんと魚が泳いでいる金魚鉢を落としてしまったそうです。

どんなことになったのか……写真をご覧ください。

The cat knocked my daughter’s fish bowl off the dresser. : nevertellmetheodds



うっは!

真っ逆さまに落ちてるけど……金魚は!?

[画像を見る]

生きています!

フローリングの床に、完全にひっくり返って着陸したおかげで、金魚鉢の水が漏れずに済んだようです。

とは言え、金魚にダメージを与えずに戻すのも簡単ではなさそうな状況。

海外掲示板のコメントをご紹介します

●わお、「ここからどうするの?」という疑問が残った。



↑何かを下からスライドさせて、こぼさないようにひっくり返す。



↑部屋を逆さまにして拾う。それから部屋を元に戻す。



↑それが最も現実的なオプションである。気に入った!



↑ライフハックは常にコメントの中にあるんだ。



●もうそのままにしよう。そこが魚の住む場所なんだ。



↑だけど浄水フィルターは入れてあげて。



↑率直に言って、これまでの環境からさほど悪化してない。その水槽ボウルは絶望的だ。みんなペットを飼う前にもう少し教育されるべき。



↑魚は初心者向けのペットだと軽く考える人が多いのが悲しい。

自分もその罠に大学生のときに引っかかったよ。寮ではそれしか飼えなかったので。だが誤りだった。化学の学位を取らなくちゃいけないし、水槽環境を保持するのに海洋生物学の知識も必要だ。価値はあったけどね。



●もうちょっと大きな水槽に入れなきゃいけない。



●もっとリアルな水槽を手に入れてくれ。



●水槽スレへ行って、この設定をどう思うか聞いてくるといい。



●みんな水槽のサイズのことを気にしているが、真面目に床の上にあるその水をきれいにしてあげるべき。



●この魚がどうやって逆さまになったかのストーリーを映像化したい。



↑猫が水槽を空間へ放り投げ、一瞬、宙に浮いたシーンは1分くらいかけたい。



↑「その水槽で生まれて育った。そしてそれは鏡台の上にあった。吾輩の人生はほぼそこであった」



●投稿者は悪いと思うべきだ。魚も気分が悪いはず。



↑でも猫はそうでもない。



↑それは間違いない。



最終的には正しい魚の飼い方や、正しい水槽の推奨コメントまであり、すっかり魚を救うスレになっていました。

肝心の猫は素知らぬ顔をしているとのことですが、金魚にとっては不幸中の幸いとなったようです。