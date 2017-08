とある島にきて4日目を迎えよーとしています‼︎ バックパッカー経験上、野宿生活が慣れてる私ですが、、、 砂浜でも寝れるが日焼けがやばい 放送お楽しみに 明日、8/15放送 12:00〜ヒルナンデス 戦いみてください‼︎ 19:00〜テレビ朝日「世界の村で発見!こんなところに日本人」 コスタリカへ行ってきました 人生初めてロケ中に点滴?! ロケは成功したのか?! 是非みてくださーい‼︎ #紅蘭 #島生活 #バックパッカー #明日放送 #ヒルナンデス #こんなところに日本人 #コスタリカ #みてねー

