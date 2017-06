By The IET科学者たちはゲームをプレイすることが脳や行動の形成にどのような影響を及ぼすのかについて調べています。これまでの研究では、ゲームをすることで注意力や空間認識能力を司る脳の領域が発達することが明らかになっているのですが、さらに脳の報酬系とゲーム依存症などの症状がどのように関連しているのかについての調査も行われています。How Video Games Can Change Your Brain | Pionichttps://pionic.org/how-video-games-can-change-your-brainゲームはますます普及しており、それと共にゲーマーの平均年齢は徐々に高くなってきています。2016年に行われた調査によると、ゲーマーの平均年齢は推定35歳であるとのこと。ゲーマーの多くはデスクトップコンピューターや据え置き型のゲーム機などを使用していますが、通勤時間などのちょっとした空き時間にスマートフォンやタブレットで暇つぶしにゲームをプレイする、というカジュアルゲーマーの数も増えています。ゲーマーの数が増えてきている現代において特に気になるのは「ゲームをプレイすることが脳や行動に何らかの影響を及ぼすのかどうか?」という点。何年もの間、メディアは「ゲームが人間の健康と幸せに影響を及ぼす」とセンセーショナルな主張を繰り返していますが、Frontiers in Human Neuroscienceのマーク・パラウス記者は「ゲームはしばしばそれを裏付けるデータも存在しないまま、賞賛されたり嘲罵されたりすることがあります。ゲームは広くプレイされており、誰もがこのトピックについて強い興味を持っているからです」と語っています。By Ivanパラウス氏とその同僚は、これまで行われてきた「ゲームが脳の構造や活動にどのような影響を及ぼすのか」についての研究から、どのような傾向が出ているのかをみたいと考え、116個の科学的研究結果を分析しました。パラウス氏が分析した研究結果のうち22個は脳の構造変化を観察したもので、100個は脳機能もしくは行動の変化について調査したものでした。これらをまとめると、ゲームをプレイすることによって「脳の仕組み」、さらには「脳の構造」を変えることができることは明らかだそうです。例えば、ゲームをプレイすることは人間の注意力に影響を及ぼすものであり、いくつかの研究では、ゲーマーの「持続的注意」や「選択的注意」といったいくつかの種類の注意力に改善がみられることが明らかになっています。ゲーマーの脳の領域は注意力において非常に効率的になっており、厳しいタスクに対しても少ない脳の活動で注意力を維持できるようになっているとのこと。また、ゲームが空間認識能力に関連する脳の領域を発達させ、効率を高めることができるという研究結果もあります。例えば、長期にわたりゲーマーとそうでない人の両方にゲームをプレイしてもらい、両者の脳がどう変化していくかを調べたところ、ゲーマーとそうでない人の両方で空間学習能力を司る右海馬の発達が確認できたそうです。By affen ajlfeゲームには中毒性があり、これは「インターネットゲーム障害」と呼ばれています。研究者はインターネットゲーム障害の患者は脳の報酬系に機能および構造の変化が見られることを発見しており、この神経における変化は基本的に他の習慣性疾患で見られるものと同じだったそうです。まだまだゲームが登場してから長い時間がたっているとは言い難く、ゲームが脳に与える影響についての研究も初期段階にあると言えます。しかし、ゲームには注意力や空間認識能力を向上させるポジティブな影響と、中毒になるネガティブな影響が存在しており、ゲームをプレイする人はその両方を受け入れることが不可欠であるとのことです。