同一人物か双子と思えるこの2人。どちらも20歳のときの父親と息子だそうです。

親子が似るのは当然ですが、見分けがつかないほど「うりふたつ」な例をご紹介します。

10+ Photos That Prove Kids Are Copy-Paste Versions Of Their Parents

1.



父と息子。違いは眉毛の濃さくらい?

2.



父と同じシャツを着た息子。

3.



父と娘。

4.



目力まで遺伝。

5.



笑顔が同じ父と娘。ともに14歳。

6.

[画像を見る]

振り返り方から表情まで一致。

7.

[画像を見る]

ヒゲの生え方まで一緒。

8.

[画像を見る]

母と娘。

9.

[画像を見る]

父と娘。

10.

[画像を見る]

父と息子。

11.

[画像を見る]

母と娘。

12.

[画像を見る]

父と息子、ともに10歳。



以上、遺伝の強さを感じる親子でした。

