2014年に日本上陸50周年を迎えた人気作品『トムとジェリー』。トム〜とジェリー〜なかよくけんかしな!の歌は大人になった今でも歌える人は多いのではないでしょうか。

【すべての画像や動画はこちら】

猫のトムと小賢しいネズミのジェリーが織りなすドタバタコメディは多くの人に愛されて久しいですが、新作テレビシリーズ『トムとジェリーショー』が4月1日からチャンネル型オンデマンドサービス「WARNERTV/ワーナーTV」にて配信スタートすることが発表されました。

誕生から70年を超え、3世代を超えて愛され続けている名作の新作は、新登場のキャラクターも加わりさらにパワーアップしています。テレビシリーズとしては『トムとジェリーキッズ』から8年ぶりの新作となり、クラシック版テイストのストーリーや魔女や探偵が登場する斬新な物語が全26話52エピソードも収録されているそうでボリューム満点!

プラットフォームにより配信開始日が遅れることもあるそうですが、『トムとジェリー』ファンは忘れず要チェックです!

(c)Warner Bros. Entertainment Inc. TOM AND JERRY and all related characters and elements are trademarks of and(c)Turner Entertainment Co.

(大路実歩子)