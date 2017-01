『iOS 10』のメールアプリで、受信フォルダなどに入っているメールをまとめて削除・移動する方法をご紹介します。

メールを一括削除・移動する方法

iOS 10のメールアプリには、メールを一括削除・移動する方法が用意されていません。しかし、ある特殊な方法を使えば可能になります。

正式な機能ではないため、iOSのアップデートによって使えなくなる恐れがあります。『iOS 10.2』をインストールした『iPhone 6 Plus』では利用できました。

操作方法

メールアプリで、まとめて削除・移動したいメールが入っているフォルダを開きます。





画面右上の【編集】をタップ。





どれでもよいので、メールを1つ選択します。





つぎに、画面下にある【移動】ボタンを押したままにします。





【移動】を押したまま、さきほど選択したメールをタップして選択を解除しましょう。





【移動】ボタンから指を離します。





これでフォルダ内のメールを一括削除・移動できます。





メールを削除するなら「ゴミ箱」、アーカイブするなら「すべてのメール」などのフォルダに移動しましょう。





メールの削除・アーカイブの違いについては、こちらのページをご覧ください。

→ いまさら聞けないメールの「削除」と「アーカイブ」の違い

参考

iOS 10: How to Delete All Mail? - OS X Daily