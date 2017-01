fossBytesに1月18日(米国時間)に掲載された記事「7 Google Products You Didn't Notice "Discontinued" In Front Of Your Eyes In 2016」が、2016年にGoogleがサポートを終了した同社のサービスについて伝えた。Googleは新しいサービスの提供に積極的に取り組んでいるが、サービスの終了に関しても積極的に進める傾向がある。

2016年に終了した同社のサービスは次のとおり。

・Picasa

・Panoramio

・Project Ara

・Google Code

・Google Compare

・MyTracks

・Google Showtimes

Googleはサービスを終了する理由として、ユーザー数が減っておりアクティブに使われていないこと、より有力な代替候補が存在していること、アクティブに開発するデベロッパーがいないことなどを挙げており、状況に応じてさまざまなケースがある。また、サービスを終了する前に猶予期間を設けたアナウンスが実施されることから、使用しているサービスが終了することがわかった場合は猶予期間の間にほかのサービスに移行できる。

(後藤大地)