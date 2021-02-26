山田真貴子
日本の郵政・総務官僚。1960年9月13日生まれ。
2021年3月20日
2021年3月12日
2021年3月10日
2021年3月7日
2021年3月3日
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接待問題で処分受けた山田真貴子氏ら NTTからも10万円超の高額接待か
NTTグループの幹部からも高額な接待を受けていたという
文春オンライン
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山田真貴子氏「断らない」をポリシーとしてきたという生き方
プレジデントオンライン
2021年3月2日
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高額接待で電撃辞任の山田真貴子氏 引く手あまたで天下りし放題？
総務審議官まで上り詰めた山田氏は引く手あまたの人材で天下りは余裕だそう
東スポWEB
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田崎史郎氏、後手との批判にやむを得ないと指摘「軽く考えていた」
「これは後手という批判を受けてもやむを得ないと思いますよ」と指摘
スポーツ報知
2021年3月1日
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「続投の意思」を示していた山田真貴子氏 辞職した本当の理由は？
「本人が責任を痛感しているというのが最大の理由」と政府関係者
FNNプライムオンライン
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山田真貴子氏の体調を気づかう丸山穂高氏 マスコミや野党を批判
山田広報官が入院したことに触れ、「体調が心配ですね」と回復を祈念
東スポWEB
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山田広報官の入院報道 立川志らく「まただと言われても仕方がない」
本当に体調が悪い可能性もあるが、政治家は何かあるとすぐに入院すると指摘
スポーツ報知