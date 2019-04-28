悠仁さまの机に包丁が置かれる
2019年4月26日、 秋篠宮ご夫妻の長男の悠仁さまが通われる東京都文京区の中学校の教室で、悠仁さまの机に包丁2本が置かれていた。
2019年12月26日
2019年5月26日
2019年5月20日
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悠仁さまが刃物事件を知ったのは翌日 秋篠宮家の孤立浮き彫りか
悠仁さまは事情を知らずに旅行に出かけ、事件を知ったのは翌日だと記者
NEWSポストセブン
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悠仁さまの机に刃物を置いた男「4月29日まで」に逮捕した専門部隊の実力
改元の祝賀ムードに水を差さないための犯人逮捕のリミットは「4月29日」
現代ビジネス
2019年5月18日
2019年5月9日
2019年5月8日
2019年5月2日
2019年5月1日
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悠仁さまの机に刃物が置かれた事件 逮捕された男が皇室を批判する発言
男は不法侵入を認め、ナイフを置いたことも認める供述をしていると分かった
日テレNEWS NNN
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悠仁さまの机に刃物が置かれた事件 逮捕された容疑者が認める趣旨の話
男が刃物を置いたことを認める趣旨の話をしていると4月30日、分かった
共同通信
2019年4月30日
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悠仁さまの机に刃物が置かれた事件 「容疑者は目立ちたかっただけ」と分析
男について「思想性よりも、自己顕示欲の方が100倍勝っている」と元刑事
東スポWEB
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悠仁さまの机に刃物 男は大学の正門以外から敷地内に侵入か
30日、大学の正門以外から敷地内に侵入した疑いが強いことが分かった
共同通信