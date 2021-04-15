アルバイト店員の不適切動画投稿
『アルバイト店員の不適切動画投稿』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年6月29日
2025年4月30日
2024年4月3日
2024年2月15日
2024年2月13日
2024年2月12日
2024年2月7日
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「しゃぶ葉」でバイトテロ、発表文にも批判の声「こっちは確かめようない」
Smart FLASH
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「しんぱち食堂」宇都宮店でパート従業員が迷惑行為 公式HPで謝罪
SNSに掲載された迷惑行為の画像は、パート従業員3人により撮影されたと説明
オリコンニュース
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しんぱち食堂の厨房で不適切行為…従業員が鍋から液体を直飲み、解雇処分に
従業員が鍋から液体を直飲みしたとして、SNSで物議を醸している
女性自身
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「しゃぶ葉」従業員による迷惑動画、運営会社すかいらーくの言い分
店の制服を着た男性の口に直接ホイップクリームを絞り込む様子が映っていた
週刊女性PRIME
2021年10月27日
2021年6月21日
2021年6月14日
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ココイチのアルバイト店員が「不適切動画」を投稿 会社が謝罪
ズボンの中に手を入れ、カレーライスの上に何かをふりかけていたそう
読売新聞オンライン
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今度はココイチでバイトテロ、不衛生行為をSNS投稿 店は一時営業停止
運営会社は公式サイトで謝罪し、問題発覚当日に店の営業を停止
J-CASTニュース