「しんぱち食堂　宇都宮店」でパート従業員の迷惑行為発覚オリコン

「しんぱち食堂」宇都宮店でパート従業員が迷惑行為 公式HPで謝罪

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • しんぱち食堂が、宇都宮店で従業員による迷惑行為があったと公式HPで報告
  • SNSに掲載された迷惑行為の画像は、パート従業員3人により撮影されたと説明
  • 「深くお詫び申し上げます」と謝罪し、再発防止と信頼回復に取り組むとした
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