鶴ひろみさん死去
『鶴ひろみさん死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年11月17日
2018年2月18日
2018年1月26日
2018年1月19日
2018年1月15日
2018年1月13日
2017年12月28日
2017年12月22日
2017年12月13日
2017年11月23日
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戸田恵子がブログで鶴ひろみさんへの思いつづる「げんこつで涙をふく」
「先週居た人が、今週は居ないなんて」と収録当日の様子を振り返った
スポーツ報知
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亡くなった声優の鶴ひろみさん 生前最後に収録したナレーション放送へ
BSジャパンで放送の「お金のなる気分〜欲張り女子のケーザイ学〜」
オリコンニュース
2017年11月20日
2017年11月19日
2017年11月18日
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声優の古谷徹、亡くなった鶴ひろみさんを追悼 死去前日にLINEで会話
「思い出が多すぎて、まだ、とても事実を受け入れられない」と古谷
スポーツ報知
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コキンちゃん役の平野綾 病気のため亡くなった鶴ひろみさんを追悼
コキンちゃん役を務める平野綾は18日、Instagramに追悼の言葉を綴った
ナリナリドットコム
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鶴ひろみさんが突然死 関係者「体調が悪いとは聞いていなかった」
関係者は「体調が悪いとは聞いていなかった」と証言
日刊スポーツ
2017年11月17日
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鶴ひろみさんの死去に海外でも反響 米Googleの急上昇ワードに名前が上がる
世界的人気を誇るドラゴンボールの声優の死去は、海外でも反響を呼んだ
スポーツ報知
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ハザードを点灯して停車 鶴ひろみさんに声優仲間「鶴さんらしい」
ハザードを点灯して停車していたことに声優仲間は「鶴さんらしい」と語った
J-CASTニュース
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鶴ひろみさんが停車していた車内で死去 発見された際の状況に反響
首都高で、ハザードランプをつけて停車していた車内で発見されたそう
トピックニュース
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鶴ひろみさん死去 「ドラゴンボール超」で共演の古川登志夫は「ボロ泣き」
「ドラゴンボール超」のピッコロ役、古川登志夫もTwitterでコメント
キャリコネニュース