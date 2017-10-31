清水良太郎の覚せい剤使用容疑
『清水良太郎の覚せい剤使用容疑』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年5月20日
2017年12月30日
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清水アキラ 息子・良太郎被告をめぐるコメンテーターの発言に怒り
一番腹が立ったことは、あるコメンテーターの発言だったと告白
トピックニュース
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清水良太郎被告の取り調べの態度は最悪？捜査員が呆れか
警視庁関係者によると、取り調べでの態度は「最悪」だという
東スポWEB
2017年12月29日
2017年12月23日
2017年12月22日
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清水アキラ 清水良太郎被告の執行猶予判決にコメント
父である清水アキラは、事務所関係者を通してコメントを配布
デイリースポーツ
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清水良太郎被告に執行猶予3年の有罪判決 懲役は1年6カ月
東京地裁は22日午後、懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した
日テレNEWS NNN
2017年12月19日
2017年12月18日
2017年12月16日
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清水良太郎被告 初公判の発言は「お礼参り」の恐怖が影響していると指摘
交友関係を見直し、家族の見える範囲内で行動すると発言したという
東スポWEB
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清水良太郎被告の妻 心労で食事が取れず体重38キロまで激やせ
15日の初公判では、妻が心労で体重38キロまで激やせしたことが明かされた
スポニチアネックス
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覚せい剤の使用を認めた清水良太郎被告「私は本当に腐った人間」
時折声を震わせ、「とんでもないことをした」などと反省の言葉を口にした
スポーツ報知
2017年12月15日
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清水良太郎被告、子どもの誕生日の前に保釈要求も…叶わず涙
清水アキラと面会した際、子どもの誕生日の前に保釈してほしいと頼んだそう
日テレNEWS NNN
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清水良太郎被告が起訴事実認める 薬物依存「ある」に証言変更
清水被告は起訴事実を認めながらも、薬物依存は「ないと思う」と証言
デイリースポーツ
2017年11月12日
2017年11月6日
2017年11月5日
2017年11月1日
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松嶋尚美 良太郎被告の保釈を認めなかった清水アキラの決断を称賛
「反省するには短すぎる」として良太郎被告を保釈させないと決めたアキラ
トピックニュース
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清水アキラが良太郎被告の様子明かす「下を向いて泣いていた」
「本人に保釈させないと伝えてきた」と涙を浮かべながら報告
日刊スポーツ